Paula Medina tiene más de 10 años de experiencia en el sector creativo; ha trabajado con clientes como Toyota Latam, Grupo Coppel, DIRECTV Latam, PepsiCo Latam, L’Oréal México y Argentina, Unilever Latam, entre otros.

The Juju es una agencia de publicidad independiente, que desarrolla y produce estrategias e ideas creativas para grandes clientes. Así mismo la agencia hace parte de Untold_, un ecosistema de profesionales del mundo de la creatividad y la comunicación; en el que los integrantes unen su experiencia y conocimiento para proveer una amplia gama de servicios a los clientes.

Paula Medina, antes era general manager, así que seguirá manteniendo sus responsabilidades actuales y ahora acompañará y potencializará el desarrollo de proyectos en México; junto con el CCO & Partner de The Juju México, Humberto Polar.

“Muy feliz de tener a Paula Medina Rivero en nuestro equipo. Estamos construyendo una nueva manera de hacer publicidad, muy cercana a nuestros clientes, creativamente precisa, sin desperdicio de recursos, sin ego; pau representa todo eso. Vienen cosas muy buenas” Anunció Humberto en su perfil de LinkedIn.

Por otro lado, Darío Straschnoy CEO & Fundador de Untold_ anunció que:

“Untold_ sigue creciendo gracias al compromiso y la pasión de todas las personas que componen el ecosistema. Por eso apostamos al liderazgo y experiencia de Paula Medina para afrontar los nuevos desafíos que tenemos pensados para este mercado”, añadió Darío.

Finalmente Paula comentó que ha venido trabajando en el mercado mexicano desde hace algunos años ya que es un mercado único y diverso. “Por esta razón este desafío no sólo me motiva sino que también apasiona”

