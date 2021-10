Recientemente, la plataforma global de videos cortos llegó a Colombia de la mano de aliados estratégicos. IMS (Internet Media Service) es partner de TikTok Business para Argentina, Chile Perú y Colombia desde julio del 2021. El papel del aliado digital es llegar a los mercados de anunciantes en los países donde TikTok no cuenta con oficinas físicas. Según comentó Mira Bulic, regional partner director para TikTok en IMS, la recepción del mercado latinoamericano fue buena.

“Los clientes estaban ansiosos por empezar a pautar en TikTok y venían preguntando cuándo iba a estar operando en estos mercados”, afirmó.

La ventajas de los formatos en TikTok Business

Con el acompañamiento de IMS, los anunciantes pueden encontrar estrategias correctas para la plataforma. Mira explicó que, TikTok Business tiene fortalezas por las diferentes soluciones de formatos que funcionan para todo el embudo de marketing, desde upper funnel o awarness, pasando por objetivos de branding, o incluso, performance. Asimismo, la plataforma actualmente es un contenedor de pauta para compañías de diferentes naturalezas, desde telecomunicaciones y financieras, hasta retail o delivery.

Los formatos que se pueden utilizar para anunciar en TikTok Business pueden ser TopView, que es el primer formato que aparece al abrir la plataforma; efectos de marca o filtros creados para que los usuarios los utilicen; anuncios In-Feed que aparecen en el canal “para ti” cuando las personas están deslizando entre los videos; Branded Hashtag Challenge permite interactuar con las audiencias por medio de retos que pueden activar tendencias y asimismo, hay formatos que permiten un call to action para descargar apps o generar leads.

Publicidad

IMS cuenta con una herramienta de medición con encuestas online que miden distintos KPI como awarness, favorabilidad intención de compra. Actualmente, se han visto los primeros resultado positivos, por lo que la compañía espera hacer más estudios en la región para demostrar la eficiencia de la plataforma. Al respecto, Bulic explicó:

“Tanto clientes con objetivos de branding o de upper funnel están obteniendo buenos resultados. los clientes de performance también están obteniendo resultados interesantes y están migrando a campañas always on. Hay diferentes opciones con distintos objetivos de negocio y con buenos resultados”.

“No hagas anuncios. Haz TikToks”

Mira recomendó crear contenido nativo, porque el contenido orgánico, fresco, hecho por gente real y que connota alegría y positivismo, funciona. Por otra parte, los contenidos para pauta también pueden producirse de forma nativa; tal como el claim de TikTok Business lo indica: “Don’t make ads. Make TikToks”;”No hagas anuncios. Haz TikToks” esta es la clave para ser una marca relevante en la plataforma. Bulic explicó que, a nivel producción todo el suele ser de bajo costo, esto no quiere decir que tenga mala calidad sino que no se requieren costos altos de producción para generar contenido en la plataforma. Con la simpleza del formato vertical y el uso del sound on, es suficiente para dejar elevar la creatividad.

Otra alternativa interesante es hacer contenidos con creadores de TikTok. Se pueden pactar alianzas para que el creador, con los códigos de lenguaje que suele utilizar con su audiencia, cree el contenido. Luego, utilizando los assets del influencer se puede realizar una pauta para ampliar las audiencias que reciben el mensaje. El uso de los hashtags, según la recomendación de Mira, deben ser específicos y tener objetivos específicos, deben ser creativos y medibles en cuanto a resultados.

La audiencia de TikTok

Aunque unos años atrás, la plataforma estaba catalogada con audiencias jóvenes, IMS ha visto que los grupos poblacionales crecen día a día; ya no son solamente los jóvenes quienes utilizan la aplicación. Finalizando septiembre, la aplicación llegó a mil millones de usuarios. Por otra parte, los tiempos de consumo de la app son amplios, además del comportamiento de usuario, puesto que, cuando las personas ven TikTok no suelen estar en simultáneo con otras aplicaciones u otros dispositivos, sino que están conectados con el contenido que ven en la plataforma. Mira Bulic resaltó:

“Hay un nivel de oportunidad grande en engagement con las audiencias. La plataforma no está llena de publicidad y es un buen momento para ser pioneros e innovar”.

También explicó que hay anunciantes grandes, medianos y pequeños, por lo que el equipo de IMS está preparado para atender diferentes mercados. Dependiendo del cliente y sus necesidades IMS puede ofrecer servicios como colaborar en a creación de las estrategia de comunicación y hasta dar recomendaciones en creatividad. Finalmente, las estrategias radican en la recomendación de la marca: “No hagas anuncios. Haz TikToks”.

