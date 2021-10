Knasta es una plataforma que permite buscar, encontrar y verificar si las ofertas publicadas por ciertas tiendas, son reales o si han sido manipuladas para parecer una oferta.

La aplicación nace debido a la problemática que gira en torno a que los usuarios se encuentran con ofertas falsas; es por es que esta plataforma busca ahorrarle dinero y tiempo a los usuarios.

“Otro beneficio, es que las personas ya no se desgastan al hacer reclamos como antes, ahora se guían co Knasta al ver los productos que realmente cumplen con esta condición de oferta; así que ya no se tiene que preocupar por hacer reclamos”, comentó Aldo Ojeda, Latam business developer de Knasta.