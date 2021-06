Al momento de comenzar un emprendimiento online (o digitalizar un negocio existente), es necesario tomar varias decisiones que afectan el funcionamiento del mismo. Una de ellas tiene que ver con el sitio web y la elección del proveedor del alojamiento.

Generalmente, cuando una persona comienza con un emprendimiento digital opta por crear un sitio web. Esto se debe a que, los website son necesarios para poder aumentar la cantidad de clientes y así, conseguir mejorar la rentabilidad del negocio. Al tener un sitio web (o comenzar a desarrollarlo) se presenta una duda muy recurrente: ¿cómo elegir el servicio de hosting?.

El hosting o alojamiento web es el servicio que se encarga de almacenar el sitio para que pueda accederse a él a través de internet. Debido a que la demanda es alta, existen muchos proveedores de alojamiento web lo cual puede hacer que la decisión sea más difícil de lo esperado.

Para que no tengas inconvenientes, en este artículo, vamos a detallar algunos de los criterios que debes tener en cuenta para escoger al proveedor adecuado.

#1 Tipo de hosting que necesitas

Existen varios tipos de hosting. Entre los más conocidos, se encuentran el dedicado, compartido, cloud hosting y VPS. Se diferencian por características como el servidor que se utiliza, la capacidad que tiene, la privacidad del hosting y si hay más usuarios utilizando el mismo servidor.

Para poder determinar bien cuál es el tipo de hosting que necesitas, debes evaluar el presupuesto disponible (algunos son mucho más costosos que otros) y las necesidades del sitio. Cuando definas esto, puedes comenzar a pensar en un proveedor.

#2 Capacidad de almacenamiento

La capacidad de almacenamiento estará determinada por el tamaño del sitio y lo que desees alojar. En cuanto al tamaño, debes considerar los archivos y elementos que se encuentran. No es lo mismo una web que posee algunas imágenes con una que tiene una gran cantidad de videos. A la vez, en cuanto a lo que quieres almacenar, debes analizar si quieres crear cuentas de correo empresarial, tener un crm con los datos de los clientes, una base de datos, entre otras cosas.

#3 Opciones de seguridad y protección

Existen muchos proveedores, cada uno tiene sus servicios particulares y, a la vez, cada plan tiene sus características individuales. En cuanto a seguridad, debes optar por un hosting que, mínimamente, cuente con protección ante ataques DDoS y avisos para malwares. Además, si el proveedor ofrece backup cada cierto periodo de tiempo, es un extra que añade mucho valor al servicio.

#4 Soporte técnico

La mayoría de los proveedores cuentan con un servicio de atención para los clientes. Sin embargo, no todos son buenos. Antes de elegir, debes investigar la calidad del soporte técnico y la disponibilidad horaria.

Tengas conocimiento o no sobre el tema, puede presentarse un problema que no puedes resolver solo. Debido a la inmediatez del mundo digital, este tipo de inconvenientes es necesario arreglarlos de forma urgente. Si el soporte técnico no está disponible, tardarás mucho más.

#5 Tiempo en línea

El tiempo en línea de un servidor determina, justamente, el tiempo que está disponible en el mundo online. Por lo general, este tiempo debe ser superior a 99%. Debes pensar que, si el servidor no está online, el sitio web no estará disponible para los usuarios que deseen ingresar en él.

#6 Posibilidad económica ¿Cuánto puedes pagar?

Debido a la alta demanda, existe una gran cantidad de proveedores por lo que hay mucha variedad de precios. Es importante que, a la hora de definir cuánto puedes y quieres pagar por el servicio de hosting, tengas en cuenta la importancia que tiene el alojamiento web en el funcionamiento de un sitio. No es justamente el servicio en el que deberías escatimar.

#7 Conocimientos previos y panel de control

Para manejar un servicio de hosting, debes reconocer cuáles son tus limitaciones en cuanto al conocimiento específico del tema. Existen servicios cuyo panel de control está hecho para personas que no saben mucho sobre este tipo de cosas. En pocas palabras, están hechos para que cualquiera pueda utilizarlo. En cambio, hay otros proveedores que apuntan a gente más experimentada en el tema.

Determina tus conocimientos y busca un servicio que sea acorde a ellos. Revisa los paneles de control y elige aquel con el que te sientas más cómodo.

#8 Flexibilidad

Cuando hablamos de flexibilidad, nos referimos a la adaptabilidad a los cambios que se vayan presentando en el emprendimiento a nivel comercial. Si el negocio comienza a crecer, el hosting deberá modificarse debido a que aumentará el tráfico al sitio. Lo mismo que si deseas expandir el emprendimiento a otras zonas geográficas. El proveedor y, específicamente, el servidor deben contar con la posibilidad de modificarse o, en caso de que sea necesario, cambiarlo por otro sin grandes complicaciones.

Después de todos estos datos, ¿ya sabes cómo escoger el proveedor de alojamiento web adecuado?

