Mastercard. Crear valor en un mundo donde todo evoluciona en un abrir y cerrar de ojos es un reto y, al mismo tiempo, una oportunidad única para ayudar a que las personas vivan mejor.

Claro que podemos aportar desde el mercadeo sostenible; al final del día, como seres humanos todos podemos construir, crear, innovar y ayudar a que las personas estén bien y desarrollen su mayor potencial. Lo esencial es que lo que nos motive sea siempre el deseo de trabajar por un mundo mejor y aportar soluciones convenientes y de fácil acceso a los consumidores.

Por eso, cuando hablamos de crear valor desde las empresas, debemos poner al servicio de las personas las tecnologías, la infraestructura y la creatividad para entregarles soluciones que tengan un impacto positivo en su bienestar. Cuando las compañías actúan guiadas por el genuino sentido de servir, no solo de vender, naturalmente avanzamos hacia un mundo más sostenible.

Con esto en mente, desde la esencia misma de Mastercard, hemos trabajado en los últimos años bajo el mantra Doing well by doing good, que significa hacer bien nuestro negocio, haciendo el bien a la sociedad; una forma de pensar y actuar con decencia y cuyo propósito es crear un valor para la sociedad.

¿Cómo se construye a partir de una plataforma?

En línea con lo anterior, nuestro objetivo principal ha sido construir un desarrollo inclusivo que beneficie a todos –colaboradores, clientes, consumidores, comercios y comunidades–; formar una cultura de solidaridad; fomentar la conciencia y el cuidado de los recursos ambientales y, finalmente, impulsar estándares éticos que guíen todas nuestras decisiones.

Ejemplo de ello es nuestra plataforma Priceless Planet Coalition, cuyo propósito es plantar 100 millones de árboles hacia 2025. Así mismo, la compañía está liderando un movimiento en la industria para replantear la fabricación de 6.000 millones de tarjetas plásticas cada año al adoptar materiales sostenibles y más amigables con el medioambiente, además de presentar un programa de certificación de tarjetas sostenibles, el primero en su tipo que, en cada paso de la cadena de suministro de tarjetas de pago, facilita la toma de decisiones informadas y sostenibles para satisfacer las necesidades de los consumidores.

Mastercard y la empresa de tecnología financiera Doconomy desarrollaron la calculadora de carbono Mastercard, con la cual los consumidores reciben una imagen instantánea de las emisiones de carbono generadas por sus compras en todas las categorías de gasto, lo que les permite tomar mejores decisiones de compra.

¿Cómo se ha materializado esto en Colombia?

La campaña Apoyarnos es esencial, paga sin contacto y ayudemos, que desarrollamos en conjunto y en apoyo a World Vision, de finales de noviembre de 2020 a marzo de 2021, es otra prueba de nuestro compromiso con Colombia. Esta se lanzó con base en tres objetivos: el primero consistió en ayudar a 500.000 niños y niñas de 24 municipios del territorio nacional, impactados por la pandemia de COVID-19 proporcionándoles alimentos saludables; el segundo buscaba incrementar en más del 50% el uso de pagos sin contacto; y el tercero, reflejar un actuar claro y decidido en favor del desarrollo sostenible e inclusivo.

Y así lo hicimos: desarrollamos una estrategia que permitiera a todos los colombianos generar un aporte transformador cada vez que realizaran un pago sin contacto con tarjetas débito o crédito Mastercard. Para ello, empleamos todos los canales de comunicación a nuestro alcance: TV abierta, TV por cable, Digital, Influencers y Publicidad orgánica, para llevar nuestro mensaje a todas las audiencias relevantes.

Y quisimos arrancar la campaña siendo los primeros en aportar: Mastercard realizó una donación inicial de 450 millones de pesos para adquirir 250.000 alimentos nutritivos destinados a las comunidades vulnerables. Posteriormente, duplicamos esta cifra con la ayuda de los tarjetahabientes colombianos que realizaron sus pagos utilizando la tecnología sin contacto; así, distribuimos 500 kits de alimentos nutritivos.

Por cada vez que un tarjetahabiente colombiano utilizó la tecnología de pagos sin contacto, Mastercard aportó 90 pesos a la causa, lo que permitió alcanzar esa cifra. Para entender si esta iniciativa había generado un llamado a la acción sobre la tecnología de pagos sin contacto, hicimos dos estudios. El primero de ellos demostró la tendencia de las personas hacia el uso de medios de pago sin necesidad de contacto y que les ayudara a mantener el distanciamiento social durante sus procesos de compra.

Con el segundo, ratificamos que entre los colombianos que hacen uso de sus tarjetas de débito o crédito el 60% prefiere aquellas que cuentan con la tecnología sin contacto por su eficiencia, seguridad e higiene al pagar. Esto es lo que llamamos en Mastercard el efecto red: la idea de que el valor total generado por un ecosistema es mayor que la suma de sus partes, y que ejecutar un esfuerzo conjunto nos beneficia a todos.

Creemos que cuando trabajamos en equipo y nos guía un mismo propósito de transformación y desarrollo, multiplicamos ese efecto y podemos generar verdaderos cambios en las sociedades donde operamos.

