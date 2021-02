En medio del confinamiento, muchos han acogido el hábito de pedir comida a domicilio para compartir con sus familias o amigos. No solo vimos tendencias como el Contactless, sino que encontramos consumidores que exigían una experiencia integral que iba desde el packaging, hasta el sabor final. Por supuesto, así como encontramos un sin número de alternativas para pedir nuestros alimentos, también empezamos a construir nuestro perfil de consumidor a domicilio. A raíz de eso, Ifood, la app de domicilios de comida disponible en 46 ciudades de Colombia, destaca 5 divertidos perfiles con los cuales los colombianos se pueden identificar a la hora de realizar un pedido a domicilio.

Acerca de la investigación

Sobre la investigación, Luisa Tobón, gerente de marketing y comunicaciones de iFood en Colombia considera que explorar a profundidad comportamientos particulares de los usuarios les permitirá entenderlos mejor y desarrollar una app ajustada a todas las preferencias. “Nosotros partimos de la base de que hay dos tipos de consumidores: los que piden por necesidad y los que piden por gusto”, puntualiza.

tipos de consumidor a domicilio

A medida que el sector de delivery crece, es de esperar una mayor producción de datos que revelen los comportamientos de los usuarios que prefieren disfrutar sus comidas favoritas con la flexibilidad del servicio a domicilio. No es secreto para nadie que la comida a domicilio ha cogido especial fuerza y relevancia en los últimos años. Solo en 2020, las aplicaciones que facilitan este servicio crecieron al menos un 27% de acuerdo con Euromonitor, concluyendo que un 45% de todos los servicios de comida se dieron a través de delivery.

Tipos de consumidores a domicilio según IFood

Monotemáticos

En este grupo entran los usuarios que el hábito de pedir comida a domicilios lo normalizaron, no toman muchos riesgos y prefieren ir a la segura. Por lo menos, según datos de iFood, se identificó que 6 de cada 10 usuarios repiten el mismo restaurante, mientras que el 4% repite el mismo producto. Para muchos quizás este tipo de consumidor les suene conocido, es que en definitiva lo bueno se repite hasta que canse.

Enguayabados

tipos de consumidor a domicilio

Luego de unos cuantos tragos, o por no decir muchos, están los que al día siguiente experimentan aquello que en Colombia llamamos “guayabo”, y justamente para el desenguayabe pedir comida a domicilio cuando el cuerpo no da para cocinar, es una buena manera de sobrellevarlo. Los datos arrojan que este tipo de consumidor se caracteriza por representar el 2% de usuarios que piden comida tipo rápida entre la 1:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. y ser el 3% que pide sancochos, empanadas, arepas y sopas al día siguiente de la rumba.

Siempre antojados

Esta clase de consumidor no piensa dos veces en darse sus buenos gustos, y hasta reconoce lo pecaminoso que puede llegar a ser el antojito de las onces, el cafecito ‘espantasueños’ o el postre culposo. No por nada representan el 16% de los usuarios que piden a domicilio en horas de la tarde por iFood y el 4% cuando se supone que hay que comer el almuerzo ¡Antojosos!

Los familiares

tipos de consumidor a domicilio

Gestionan la comida en las reuniones, sea en familia, con amigos o con la visita. Saben muy bien que si piden a domicilio es para compartir, para pedir agrandado en tamaño familiar y no desaprovechan un 2×1, especialmente si se trata de combos de hamburguesas. Datos revelan que estos consumidores son más recurrentes los sábados y domingos, piden entre las 2:00 p.m. y 7:00 p.m.

Los exquisitos

Previenen el gasto de jabón para limpiar un plato y a pesar de que la falta de tiempo no les permite practicar habilidades culinarias, sus elecciones gastronómicas son exigentes. Un almuerzo para ellos se trata de sushis, pokes, wraps sicilianos y más comida gourmet, por eso representan un 2% de los consumidores, un grupo pequeño con altas expectativas.

tipos de consumidor a domicilio

Con la adaptación de las nuevas tecnologías que están transformando los negocios de maneras impredecibles y el crecimiento del uso de las plataformas de delivery, iFood, la aplicación líder en entrega de pedidos online en América Latina, que contó con más de 40 millones de pedidos al mes en el 2020; decidió realizar una curiosa investigación de los diferentes perfiles de sus usuarios para entender cómo consumen los colombianos, qué patrones se suelen repetir y cómo se pueden clasificar los comportamientos a la hora de pedir su comida favorita en una aplicación.

