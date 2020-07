El BrandZ Top 100 Global, una medición de Kantar que ranquea las marcas más valiosas del mundo, arrojó que la tecnología continúa dominando las primeras posiciones, representando más de un tercio (37%) de las marcas.

Pese a la contingencia por el Covid-19, las 100 organizaciones que lograron clasificar han aumentado el valor de su marca en un 5,9%. Esto demuestra que son las más resilientes y menos volátiles durante la crisis actual de la pandemia.

El informe también registra que el valor total de las marcas pertenecientes al ranking alcanzó los US$ 5 billones, cifra equivalente al PIB anual de Japón. Esto significa un aumento del 245% desde el 2006, cuando el valor total de las marcas alcanzó por primera vez US$ 1 billón.

El ranking utiliza datos de valoraciones que incorporan el rendimiento del precio de las acciones desde abril de 2020 para reflejar el impacto del COVID-19. Los resultados demuestran, según la lectura de Kantar, que las empresas que han invertido constantemente en marketing a largo plazo y en la construcción de marcas han logrado evitar lo peor de la crisis.

Top 10

La marca más valiosa del mundo, según el BrandZ Kantar, es Amazon. Esta compañía estadounidense de e-commerce tuvo un crecimiento del 32%, para alcanzar los US$ 415 mil millones. Su valor creció en casi US$ 100 mil millones este año y representa un tercio del crecimiento total de las Top 100.

Apple se mantiene como la segunda marca global más valiosa (+14%, US$ 352.2 mil millones), mientras que Microsoft recuperó el tercer lugar (+30%, US$ 326.5 mil millones); justo por delante de Google (+5%, US$ 323.6 mil millones), que ocupa la cuarta posición, según Kantar, por el crecimiento de su ecosistema de trabajo habilitado para la nube que incorpora Office365 y Microsoft Teams.

En la quinta posición se encuentra Visa, (+5%, US$ 186,8 mil millones); y le sigue la Alibaba (+16%, US$ 152.5 mil millones), convirtiéndose en la marca china más valiosa. Las marcas asiáticas representaron una cuarta parte de todas las marcas Top 100, entre las cuales se encuentran 17 marcas chinas.

En el séptimo lugar está el gigante de servicios de Internet, Tencent (+15%, 7° lugar, US$ 151 mil millones); continúa Facebook, McDonald’s y Mastercard. Los dos primeros tuvieron una reducción del 7 y el 1% respectivamente.

Las que más crecieron

Más de la mitad de las marcas en la categoría de medios y entretenimiento se ubicaron entre las 20 que más crecieron en el ranking. Entre ellas Netflix (+ 34%, $ 45.9 mil millones), subiendo ocho posiciones para quedarse con el 26° lugar. Instagram (+ 47%, $ 41.5 mil millones) escalando 15 lugares para ubicarse en 29° puesto. LinkedIn (+ 31%, 43°, $ 29.9 mil millones); y Xbox (+ 18%, $ 19.6 mil millones) que subió 22 lugares hasta quedar en el 65°.

Una de las marcas más vibrantes, TikTok, la red social para compartir videos cortos (79°, $ 16.9 mil millones) fue el nuevo ingreso que más alto escaló.

Doreen Wang, Head Global de BrandZ en Kantar, comenta: “La innovación ha demostrado ser un motor clave para el crecimiento en el Top 100 de este año, y una forma de prevenir el declive. La creatividad también es un rasgo importante para las marcas más valiosas del mundo. Empresas como Amazon, Apple y Google -los gigantes tecnológicos que siguen innovando- combinan con éxito ambas para continuar siendo relevantes en la vida de los consumidores y facilitarles la elección de una marca”.

Tendencias

Según el análisis de Kantar sobre los resultados del informe, estas son las tendencias de este año:

Conexión emocional con los consumidores: MasterCard ingresó al Top 10 por primera vez este año debido al sólido desempeño financiero, respaldado por un crecimiento en el Brand equity impulsado por un mayor involucramiento de los consumidores en la vida cotidiana. Building ecology se ha convertido en una tendencia en la comunidad empresarial global. Haier (68°, $ 18.7 mil millones) es la marca líder del ecosistema IoT (Internet de las Cosas) por segundo año consecutivo. Distribuición geográfica: Los Estados Unidos representaron más de la mitad de todas las marcas incluidas en el Top 100; y las marcas asiáticas representaron una cuarta parte de ellas. La Sustentabilidad es el nuevo lujo: debido a que los consumidores más jóvenes esperan que las cualidades asociadas con el lujo incluyan materiales sustentables y menos empaque, cuatro marcas de lujo llegaron al Top 100 este año, lideradas por Louis Vuitton (+ 10%, 19°, $ 51.8 mil millones).

