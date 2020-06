Por: Leandro Izquierdo, Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública (ACEI).

Es el ciclo de la vida, y no será la excepción ahora. La inversión publicitaria de acuerdo con Asomedios pudo haber caído un 72% en mayo; el índice de confianza del consumidor ubicarse en -34% en el mismo mes según Fedesarrollo; y se pronostica una contracción de PIB para 2020 de por lo menos 6,1% de acuerdo a los pronósticos de la OCDE, no son datos precisamente para llenarse de optimismo. Por lo menos así pensarían algunos apasionados de las cifras y las tendencias. Entonces, ¿Qué haremos? ¿Entrar en pánico?

Entre el bombardeo de webinars, artículos y discursos de gurús, nuestros días pasan esperando que algo pase. Les tengo la noticia que lo que tiene que pasar está en nosotros mismos, ya que esperar que alguien nos salve o que de repente las cosas cambien para volver a febrero, puede ser hasta enfermizo.

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) reportó que en marzo se crearon 10.201 nuevas empresas en la capital, siendo el comercio al por mayor y al por menor su principal nicho; reflejando la capacidad que tenemos de reinventarnos y de resiliencia. Es ahora cuando los emprendimientos tienen que salir a la luz y otros íconos desaparecerán, es parte del modelo de sociedad en que vivimos y los ciclos históricos.

Publicidad

Emprendimiento y consumidor: no es tan malo como se ve

La función del marketing es más que dar a conocer productos o acelerar las ventas, tiene un objetivo social, permite que tengamos acceso a mejores productos y servicios; impulsa la libertad de elegir entre varias opciones de acuerdo a nuestros gustos y preferencias, brindando miles de oportunidades a nuevas ideas todos los días. Veo con mucho optimismo como muchos emprendedores han decidido adelantar sus planes, atreverse a dar el salto y entender que el miedo es parte del proceso. Nuevas agencias de publicidad, firmas de investigación de mercados y consultoras están naciendo para cumplir los sueños que la comodidad y la rutina no permitían germinar.

Tal vez los mercados no cambien tanto como creemos en cuanto a su génesis, ya que los consumidores no desaparecerán, las necesidades y deseos seguirán allí; sólo se transformarán y se acomodarán a las nuevas circunstancias. Los estudios de comportamiento del consumidor ahora más que nunca son claves para entender los cambios tanto conductuales como cognitivos en las tres fases de esta coyuntura: el antes, el mientras y el después del aislamiento, basados en el 360 del consumidor. Habrá menos recursos financieros para investigar, pero ahora más que nunca requerimos entender las tendencias, para poder crear e innovar. La seguridad de nuestras decisiones la encontramos en el entendimiento a través de data confiable y profunda, generando criterio. Nuestra curiosidad no debe tener límites y no detenerse nunca.

Es allí, en la investigación, donde las empresas y los líderes de marketing deben invertir más; y me consta que ya muchos lo están haciendo para innovar basados en nuevos insights, profundos y relevantes. Me emociona la pasión de los gerentes y líderes marketing cuando el reto es mayor; porque se exigen más y buscan más, ayudando sin darse cuenta a la construcción de una nueva y mejor sociedad.

También le puede interesar: Una campaña llamada Colombia

Comentarios