En este espacio de Women To Watch Series 2021 entrevistamos a Tatiana González CEO de People Media, quien tienes más de 15 años de trayectoria en el sector publicitario con una visión diferente del mundo del mercadeo y la publicidad.

Vea la video entrevista completa aquí:

Publicidad

En primer lugar, en la sección sello personal, hablamos sobre la manera en la que Tatiana ha buscado por apostarle a cosas diferentes, así mismo le preguntamos sobre su papel en la publicidad digital en Colombia y en Latinoamérica.

Seguido de esto, Tatiana González habló sobre su legado y mencionó tres grandes hitos, como lo fue en 2006 cuando inició su carrera como empresaria junto con cuatro socios, y fundaron Screen Media, una empresa dedicada emitir publicidad en las pantallas de los computadores de los café Internet; luego en 2010 montó un café Internet del futuro que se llamó Red Liife, en donde realizó marketing experencial y e-gaming.

Tiempo después creó People Media con dos socios; hoy son 30 empleados con operación en varios países Latinoamérica. Adicionalmente, Tatiana es head of rest of latin america para KidsCorp (la empresa de su socio), en la cual manejan el Kidtech y Adtech.

“Quedar entre las once Women To Watch 2021 fue maravilloso; es el reconocimiento de una vida de trabajo y ver eso reflejado en un galardón es maravilloso. Mil gracias por haber pensado en mí como una Women To Watch; espero poder seguir aportando en la industria de aquí en adelante”, comentó Tatiana.