Women To Watch Series es un espacio de video entrevistas en el que queremos dar a conocer a las once Women To Watch 2021. Con la realización de Gabriela Vargas, el apoyo periodístico de Juliana Arenales y la dirección de Gabriel Pineda, tuvimos como invitada a Olga Lucía Villegas, CEO de Publicis Groupe.

“Con este reconocimiento, me siento muy contenta y orgullosa; pero lo más lindo son los mensajes de todo el mundo, con esas palabras uno se da cuenta de que está haciendo bien la tarea”, comentó Olga.

Vea la video entrevista de Women To Watch Series aquí:

Olga Lucía Villegas, es una de las grandes líderes del sector publicitario en Colombia, nos habló sobre su trayectoria de más de 30 años en el sector de la publicidad. Así mismo, en la sección de sello personal nos contó su secreto para liderar una de las compañías de publicidad más importantes del mundo.

Adicionalmente en la sección legado, conversamos sobre los 3 hitos más importantes de la carrera de Olga; como su nombramiento como CEO Leo Burnett LATAM en 2010, el reconocimiento como una de las 30 mujeres más poderosas de la publicidad en el mundo por la revista Business Insider y la creación del modelo para el grupo Bolivar Davivienda de integración Leo Burnett Open Hub.

Finalmente, en la sección de visión resaltamos las ideas y visiones de Olga Lucía Villegas sobre la industria y las actividades que lidera, a lo que nos contó sobre los cambios que urgen en el sector y legado que le gustaría dejar.

