En esta nueva versión de Women To Watch Series 2021 estuvimos con una de las ganadoras de este año; Ingrid Pérez vicepresidente de marketing y medios de comunicación de Claro Colombia. Quién compartió con P&M sobre sus retos y su trayectoria.

“Este reconocimiento me emociona y me pone nerviosa; es un honor enorme que se me reconozca la trayectoria profesional y también la trayectoria personal. Al comienzo no me la creía, pero luego ví la reacción de mi entorno, el orgullo de mi marido y de mis amigos”, comentó.