VISA, la red de tecnología y servicios financieros que ha estado presente en la vida de millones de personas alrededor del mundo por más de 60 años, lanza su nueva campaña llamada Visa: una red que trabaja para todos, la cual invita a los consumidores a que conozcan a fondo la marca, más allá de las tarjetas de crédito y débito.

Detalles de la campaña

Conoce Visa: una red que trabaja para todos, es la pieza principal de esta campaña, la cual nos invita a descubrir cómo la marca es mucho más que las típicas tarjetas. Es la que conecta a las personas con los negocios.

Adicionalmente, se realizaron otras piezas llamadas The reason to believe, en las que se muestran situaciones específicas; por ejemplo, el apoyo de la marca hacia los artesanos para incorporarse en la economía global, las oportunidades de transferencias rápidas que tiene Visa Direct, entre otras.

“Queremos que la comunidad sepa que tenemos muchos más servicios que ofrecer, por eso lo más importante para nosotros es mostrar que VISA tiene el propósito de incluir a todos. Con eso, esperamos ayudar a que las personas, negocios y economías prosperen” Agregó Luciana.

Cambio en la identidad visual de la marca

Además, la marca realizó un cambio de identidad visual y modernizó sus colores representativos. El azul y el dorado son más vibrantes, las franjas tradicionales ahora se convirtieron en un símbolo de igualdad, equidad e inclusión, y la tipografía cambió con un diseño más limpio y legible.

“Queremos que ese mensaje y ese propósito tenga un gran impacto. Lo que va a pasar de ahora en adelante, es que todo lo que vayamos a crear y producir va a ir dentro de esa misma idea”, aseveró.

El impacto en medios

En primer lugar, se planea iniciar con la pieza Conoce visa: una red que trabaja para todos; que saldrá al aire al mismo tiempo que la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Posteriormente, serán añadidas más piezas para televisión, radio y publicidad OOH; sin embargo, su foco principal serán los medios digitales.

Juegos Olímpicos

Para VISA, los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 representan un hito importante, ya que después de grandes dificultades por la pandemia, por fin los deportistas de varios países del mundo se reunirán en un solo lugar. Es por ello que junto con el Comité Olímpico, la marca planea realizar una premiación especial. Con esta acción, buscan galardonar a los deportistas que demuestren cualidades como, trabajo en equipo y compañerismo.

