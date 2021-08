El pasado martes 17 de agosto estuvimos una vez más en el Time Out P&M hablando con Eugenio García-Perate, client partner & business development director en SunMedia. El tema fue la publicidad programática en plataformas streaming, lo que muchos en la industria del mercadeo, la publicidad y la comunicaciones llaman la “evolución de la televisión”; más técnicamente la pauta en plataformas Over The Top (OTT).

Para abrir la conversación, Eugenio explicó:

“OTT es algo que utilizamos todos los días. Over The Top TV se refiere a todos aquellos servicios que transmiten vía streaming con internet”.

Para Eugenio, todos los conceptos que han surgido alrededor de la publicidad Over The Top (OTT) simplemente son parte de las nuevas formas de consumir la televisión. Sin embargo, continúa siendo ese concepto que conocemos desde hace tantos años, la diferencia radica en el modo en que lo estamos consumiendo.

Publicidad

Over The Top: un reto y una oportunidad

Desde SunMedia han estado respondiendo al reto que presenta esta nueva modalidad. Las condiciones de cada cliente dependen de muchos factores, lo que es claro es que la televisión se comprará de un modo diferente.

Pese a que aún no hay data que esté estructurada la modalidad de publicidad OTT, Eugenio aseguró que considera que finalmente eso sucederá tal como con la publicidad digital. El invitado también explicó los tipos de sistemas o modelos de entrega de las plataformas streaming: Suscription Video on Demand (SVOD); Transactional Video on Demand (TVOD), y Advertising Video on Demand (AVOD).

La charla transcurrió entre conceptos y expectativas de la novedosa forma de publicidad en la nueva televisión. Unos sistemas que, aunque no son literalmente “nuevos”, sí están llegando a Colombia con singulares características; lo que ha abierto el espectro a una transformación tanto en el consumo de televisión, como en la forma de llegarle a las audiencias con las estrategias de medios.

Con las opciones de compra programática para los anunciantes y la forma de comprar directamente, el mercado tiene posibilidad de ampliar las dinámicas según Eugenio. Asimismo, aseguró que en términos de costos, la pauta resulta saliendo muchas veces más económica que la publicidad de televisión por cable en estos modelos Over The Top.

