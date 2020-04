Como es costumbre presentamos el resumen de la semana de Time Out P&M. Aquí destacamos los aportes más valiosos de los invitados, se conocen temas de actualidad. Además se conversa de forma significativa, sin que se convierta en un panel, sobre las tendencias de la industria.

Lunes de polo a tierra:

El tema del coronavirus en Time Out P&M aún persiste. Para esta ocasión se tuvo la participación de Alejandro Arias, director creativo de Expertos en Marca y Camilo Salah, subgerente de Wavemaker en Colombia. Aquí se destacó la importancia de que las empresas estén en la capacidad de entregar propuestas de valor a través de medios digitales. Sin embargo, cabe recordar que los medios tradicionales en Colombia son muy relevantes. Estos tienen un alto nivel de penetración y han demostrado ser muy efectivos para construir marca.

Desde la creatividad, las marcas deberán tener un impulso importante para definir hacia dónde van, sobre todo las jóvenes. El ranking BrandZ, por ejemplo, reveló que las marcas sólidas tienen claro cómo superar estas coyunturas. En una crisis como la de 2008, las mejor posicionadas repuntaron casi nueve veces que las demás marcas.

Martes de desafíos creativos:

Hugo Corredor, VP creativo de Sancho BBDO destaca en Time Out P&M en accionar de las marcas en la emergencia sanitaria. Muchas consideraron que no tienen algo relevante que comunicar o debían participar activamente. Otras veían que si no enfrentaba la situación con acciones contundentes se iban a ver muy afectadas. Pues hay marcas que tienen papeles protagónicos dentro de la sociedad. Otras hicieron algo que la gente no esperaba pero que al llevarse a cabo fue muy valioso. Sin embargo, es necesario evaluar en qué momento estas labores puede pasar a ser oportunismo.

Puede que las organizaciones no quieran convertir la pandemia en un brief pero las personas así lo exigen, pues demandan un accionar concluyente. Ya que las marcas los han acostumbrado a que ellas hacen y pueden tener un rol muy importante en esta coyuntura.

Miércoles en línea:

Una de las premisas al momento de construir un e-Commerce es cómo ser ágil y en Time Out P&M se conocieron algunas puntos centrales. Irma Toro, jefe de experiencia digital de Novaventa y Luis Betancourt, entrenador y asesor en marketing digital estacan que se trata de tomar decisiones rápidas pero no a la mitad del camino. Dibujar un modelo de negocio que permitan salir, a partir de un mínimo producto viable, para atender la necesidad de un cliente.

Perder el temor a equivocarse y aprender a partir de los resultados de esa experimentación de cara al modelo es otro. Pero, es necesario ver cómo se mide cada paso y se genera información como insumo para enriquecer la propuesta de valor.

Para generar confianza en los usuarios es fundamental crear la validación social. Esta se transmite a partir de:

Los testimonios positivos de los clientes. Empresas que ya confían en el negocio (B2B). Menciones en medios de comunicación. Certificaciones y premios recogidos.

Jueves de campus:

Los docentes Luis Cardenas y Javier Pico resaltan que las universidades hoy día compiten con las nuevas alternativas que “permiten” a las personas generar ingresos con la inmediatez de propuestas sin pasar por una institución de educación superior. Por ello las últimas se están centrando en generar importantes experiencias de usuario. Además se centran en formar estudiantes con perfiles que sean capaces de responder a las necesidades reales de la industria.

En Time Out P&M además se subraya que todo proceso creativo parte de investigar y entender al consumidor y al mercado. Que la creatividad permea todas las esferas del mercadeo y la publicidad y por ello es importante incentivar a las personas. A que se atrevan a leer el entorno de forma diferente y romper los esquemas.

Se añade que los docentes que no han estado involucrados en el mercado real difícilmente pueden llegar a ejemplificar en la academia. Pues no solo se trata de la teoría y conocimiento sino de experiencia.

Viernes de marcas al 100:

Time Out P&M tuvo como invitados a Jose Luis Arroyave, CMO de Allianz y Diana Wiest, Head of Media de Bavaria. Ellos señalaron que las personas transformaron completamente sus hábitos de consumo. Esto ha influido en la disminución de las ventas de muchas marcas y por ende en su presupuesto de mercadeo. Aquellas organizaciones que pueden invertir en esta área podría ver en qué soluciones o cómo reinventan sus servicios y productos. Que estos se adapten y de qué manera hacen parte del nuevo estilo de vida. También cómo pueden tener un compromiso país para aportar.

Cuando las marcas empiezan a tener un compromiso país y se transforman en torno a la coyuntura empiezan a generar una credibilidad importante.

Las marcas además, en el panorama actual, pueden buscar ser relevantes a través de contenidos relacionados al entretenimiento.

