Los premios Youtube Works Awards galardonan las campañas más efectivas e innovadoras de la plataforma. El pasado 22 de julio, se revelaron los ganadores de las campañas destacadas de Youtube Works Awards 2021 en seis categorías. P&M tuvo como invitados en tres sesiones de Time Out a algunas de las marcas ganadoras junto a las agencias que los acompañaron.

“Camina Conmigo” para Claro Colombia, con DDB y Adbid, estrategia ganadora de “Mejor campaña con creadores” y “El Rubí”

Claro Colombia celebró el Pride Day 2020 con una marcha virtual convocada a través de YouTube, en vista a la situación que desató la pandemia en el momento. Estuvieron en el Time Out Ingrid Pérez, directora corporativa de marketing y medios de comunicación de Claro Colombia; Juan Carlos Chaves, director general creativo de DDB Colombia; Alejandro Rico, head of industry Telco & Finance Google Colombia, y Catalina Castillo, consultant director Adbid Latinoamérica. Los voceros comentaron cómo se desarrolló la estrategia, los insights que detonaron la creatividad y el aterrizaje de las ideas para hacer realidad la estrategia.

La meta de la campaña era conectar a través de la plataforma alrededor de 7.000 personas, la cantidad que normalmente se reúne cada año en la Plaza de Bolívar. Como resultado, casi 15.000 personas se conectaron en salas y más de 29.000 usuarios durante la transmisión. La campaña alcanzó más de cuatro millones de personas y además, ocasionó pláticas positivas sobre el tema.

“Reinventistas” para Bancolombia, con Adbid y Sancho BBDO en la categoría “Mejor comprensión de un insight de audiencia para el uso de YouTube”

Otra de las campañas destacadas de Youtube Work Awards 2021 fue Reinventistas; dirigida a pequeños y medianos empresarios. Bancolombia cedió sus espacios publicitarios para contar en YouTube las historias de algunas de las pymes afectadas por la pandemia con el fin de contribuir en su reactivación.

En esta sesión de Time Out estuvieron Pilar Ocampo, directora de marca corporativa de Bancolombia; Alejandro Rico: head of industry of Telco & Finance Google Colombia; Eduardo Carvajalino, head of planning en Sancho BBDO, y Matthieu Le Nouaille, strategic planning director de Adbid. Los invitaron explicaron en detalle los datos detonantes que se hallaron para crear la estrategia. Asimismo, recordaron la forma en que las actividades de la campaña también impactaron de forma positiva en sus vidas durante las épocas de cuarentenas e incertidumbre.

“Mano a mano” para Poker, con AbInBev Colombia, Zenith, DDB, Dattis, Dirty Kitchen y Alina Vélez como “Mejor campaña creativa”

El formato de la dinámica que enfrentaba dúos de comediantes con improvisación involucró a los usuarios con el contenido y generó más de 22 millones de views, superando las metas propuestas. En esta transmisión estuvieron Andrea Restrepo, directora ejecutiva de Alina Vélez Comunicaciones; Juanita León, head of XM and content en DraftLine, Bavaria; Iván Mejía, CEO de Dirty Kitchen Bogotá; Nicky Dupit, CPG head of industry Google; Javier Ducuara, brand & business lead DDB Colombia, y Elvis Bonilla, director de planeación en Zenith Media.

Esta fue una de las campañas destacadas de Youtube Work Awards 2021 por entretener a los colombianos. Los estrategas compartieron el proceso creativo que hubo tras la idea de “Mano a mano”, la forma en que respondieron al reto de realizar una producción en pandemia, las anécdotas que les dejó la campaña, y los resultados que vieron al lanzar el contenido.

