Con un emotivo corto animado titulado The Last Mile, que representa el acompañamiento del Volkswagen Beetle, o escarabajo, a diferentes generaciones durante más de 80 años, la compañía de origen alemán despide una de sus marcas icónicas y da la bienvenida a otros productos, además de mostrar la renovación de su logo.

The Last Mile

Con una duración de 90 segundos, el corto, musicalizado con una versión interpretada por el coro juvenil Pro Musica Youth Chorus de la canción Let it be, de Los Beatles, se ha hecho popular principalmente en países como Estados Unidos y México.

Justamente, es Puebla, México, donde se fabricaron las dos versiones del escarabajo. La primera dejó de producirse en 2003. La segunda, con una versión más moderna, se descontinuó en julio de 2019.

Con The Last Mile, la compañía alemana invita a los brand lovers a dejar ir al icónico escarabajo para darle la bienvenida a nuevos productos. Así mismo, en el corto se observa el nuevo logo de Volkswagen, que había sido presentado en el Salón de Frankfurt en septiembre de 2019. También estuvo presente durante las pasadas fiestas de año nuevo en el Times Square, en Manhattan.

El futuro de Volkswagen

Por medio de un comunicado, Saad Chehab, vicepresidente de mercadeo de Volkswagen América, dice que el Beetle es “fácilmente uno de los vehículos más reconocidos de la historia del automóvil”. Por ende, ““honrarlo de forma apropiada necesitaba un medio con tanta versatilidad y atractivo universal como el vehículo en sí mismo”.

Además, se espera que como en su casa matriz, Volkswagen Estados Unidos comience un proceso de transición hacia la fabricación de vehículos eléctricos.

