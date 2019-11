Tequila Patrón celebró la primera versión de Patrón Perfectionists Cocktail Competition en Colombia

Patrón Perfectionists Cocktail Competition, el concurso creado por Tequila Patrón que convoca a los mejores bartenders del mundo para crear el cóctel perfecto, llegó por primera vez a Colombia. El evento nació con el objetivo de premiar al mejor ‘bartender’ del país, que competirá en la gran final en México, contra 22 especialistas de otras naciones.

En esta primera edición realizada en el país, cinco competidores de diferentes regiones, se enfrentaron en la gran final nacional, en la que el cóctel ‘Legendario’ fue reconocido como el mejor por cuatro jurados expertos. Esta competencia tiene como objetivo descubrir al más creativo e innovador a la hora de crear un cóctel que, además de evocar los valores tradicionales de este destilado, añada un ingrediente típico colombiano.

Patrón Perfectionists Cocktail Competition es una plataforma de Bacardí que apoya y ayuda a dar a conocer los talentos de la mixología de cinco continentes y 19 países, quienes se enfrentan, primero de manera nacional y luego contra 22 competidores de otras naciones en la gran final, que se realizará en la Hacienda de Tequila Patrón, en México, en enero de 2020.

La competencia

Los bartenders colombianos Marcela Álvarez, de Cartagena, con su cóctel Legendario; Leonardo Figueroa, de Medellín, con su cóctel Apapacho; Jeisson Caro, de Bogotá, con su coctel Andes; Manuel Barbosa, de Bogotá, con su cóctel Irreverente; y Miguel Mora, de Cartagena con su cóctel Maná, disputaron la final Colombia en una emocionante tarde. Cada uno contó con ocho minutos para preparar su bebida y sorprender a los jurados.

Finalmente, fue Marcela Álvarez, la única mujer de la competencia, la merecedora del reconocimiento como la mejor bartender de Colombia con un cóctel hecho a base de mazamorra.

En palabras de Marcela: “‘Legendario’ está inspirado en un ingrediente importante en Colombia: el maíz. La historia de cómo un ingrediente transcendió para impregnarse en la identidad de una cultura. Cómo la cultura colombiana comparte similitudes con otras que a su vez son diferentes, siempre con algo en común: el compartir. Cómo volver lo cotidiano algo extraordinario y las historias en leyendas… para convertir una bebida en algo legendario, que se comparte por generaciones”.

Ahora Marcela disputará la final mundial en enero del próximo año junto a otros 22 concursantes. Todos los finalistas prepararán su cóctel frente a un panel de jueces en la Hacienda Patrón, ubicada en Atotonilco el Alto, Jalisco.

Entrevista a María José Rodríguez, directora de Marketing de Tequila Patrón para América Latina y el Caribe

La Revista P&M, entrevisto a María José Rodríguez, directora de Marketing de Tequila Patrón para América Latina y el Caribe, para conocer más de cerca las acciones de mercadeo de la marca.

¿Cuál el target de Tequila Patrón?

Una las bondades de Patrón, es que no queremos dedicarnos a una sola audiencia. Creo que la versatilidad que tiene la marca nos ayuda a invitar a estos consumidores de 28 años a 35, que están experimentando nuevas bebidas, ya en el mundo más de lujo, a que se pueden consentir. Darles la oportunidad de que decidan cómo tomárselo. La versatilidad de Patrón, nos ayuda a que, si lo quieren tomar en un caballito y disfrutarlo, ¡adelante! Que, si lo quieren mezclar, ¡adelante!

Estamos tan seguros del producto que tenemos que invitamos al consumidor a que se atreva a experimentar y que disfrute de la versatilidad que ofrece Tequila Patrón. Por otro lado, están las audiencias mucho más experimentadas, que ya buscan productos mucho más sofisticados. Patrón también puede satisfacer este gusto porque contamos con diferentes líneas de producto qué, conforme van creciendo, van buscando paladares más sofisticados. Lo que queremos es satisfacer a todos los públicos, a todas las generaciones que se integran, que puedan evolucionar y crecer con nosotros

Tequila Patrón está en diferentes países de Latinoamérica, ¿la comunicación de marca es particular de cada país o manejan una misma estrategia en toda Latinoamérica?

Si tú entras a nuestro Instagram ves una comunicación global. Somos una marca orgullosamente global. Esto nos habla justo del tipo de consumidores a los que queremos hablarle. Hoy con este mundo tan globalizado, la realidad es que es interesante ver comunicaciones globales.

Definitivamente si buscamos localizar en ciertos momentos nuestra comunicación. Yo creo que somos parte del mundo global, pero también somos parte del mundo local. Eso es lo que nos hace únicos y diferentes como consumidores. Tequila Patrón está listo para responder esto y acercarse al público. Creo que justo hoy, la competencia nos demostró un poquito de eso, una marca que invita a los mixólogos a experimentar, a traer un cachito de su corazón, a traer un cachito de sus ingredientes locales y crear cócteles maravillosos. La marca presenta el corazón desnudo con nuestro gran tequila y la idea es ver como cada uno le va agregando ingredientes diferentes.

En países con culturas diferentes, llama la atención el comportamiento del consumidor ¿Qué tan notable es esa diferencia y qué retos le representa a la marca?

Esa es la magia detrás de esta marca. No te vamos a decir tómatelo de esta manera. Te decimos tómatelo como a ti te guste. Siempre dame una oportunidad como soy desnudo y después sigue como lo prefieres tomar. Para mí esa es una de las grandes apuestas y aciertos de la marca. Buscamos versatilidad para adecuarnos a cada mercado.

No podríamos decirles a los colombianos que se lo tomen como un símil del aguardiente. Eso iría en contra del país y su cultura. Yo no puedo venir a imponerles como tomar el tequila, si ustedes saben cómo tomar el aguardiente. Más bien, es como ustedes me hacen un cachito y me incorporan a sus propias tradiciones, a sus propias raíces.

Yo creo que es un poco la magia de Patrón, que no viene como el dictador a decir a mí me tomas así o si no mejor no me tomes. Más bien experimenta, pruébame, conóceme y después decide cómo quieres tomarme.

¿Cuál es el objetivo de Patrón Perfectionists Cocktail Competition y por qué traerlo a Colombia?

Porque el tequila viene creciendo como categoría aceleradamente en el mercado los colombianos, que no solamente conocen, sino que aprecian los tequilas de gran calidad. Es un momento súper importante para nosotros para hacer parte histórica de lo que está sucediendo en el país y la competencia surge justo por eso.

Cómo el corazón de todo va a ser el tequila, pero cada quien le imprime una huella. Encontrar que el cóctel ganador en Japón es único, pero que tiene algo en común con el de Alemania o México. Los ingredientes son tan diversos como las personas y la cultura. Qué gusto enaltecer los ingredientes locales mezclándolos con Tequila Patrón.

Como directora de mercadeo, ¿cuáles son esos ingredientes que tiene para comunicar a su audiencia acertadamente lo que quiere?

Yo creo que es pasión. Creo que alguien que trabaja en Patrón, tiene que vivir la pasión, porque es lo que nos define como marca. Yo sé que cuando hablas de corazón es genuino y creo que hay escuchar a nuestros consumidores. Los errores más grandes de las marcas suceden cuando quienes están detrás de ella se vuelven arrogantes y creen que ellos tienen la verdad absoluta.

Como marca tienes una esencia y tienes que mantenerte verdadero. No puedes olvidar que en el camino necesitas del consumidor y de esos amigos que se enamoran de la marca, que te hacen llegar, ser y al final sobresalir del resto. Para mí es respetar nuestros consumidores, escucharlos y crear acordé de eso, pero nunca perder lo que somos o nuestra esencia de marca.

Otro ingrediente es trabajar duro. Nada es gratis y nada se regala. Creo que la perseverancia es el otro ingrediente que yo pondría y es tener claro lo que uno quiere luchar. No descansar hasta no lograr ser consistente. Poner esfuerzo y mucho trabajo.

