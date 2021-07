Teads, la plataforma global de medios, dio a conocer hoy los ganadores de la primera edición del Grand Prix de los Premios Teads, que se celebró de forma online en todo el mundo. Seleccionados por un prestigioso panel conformado por los más destacados profesionales del marketing, los Premios Teads celebran las mejores campañas creativas en entornos móviles del mundo.

Los Grand Prix revelaron lo mejor en publicidad para celulares, dando a conocer los casos que se destacaron entre más de 3.000 presentaciones en los mercados de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia/Pacífico. Estos reconocimientos son una verdadera celebración de la colaboración, la creatividad e innovación en el espacio digital.

Los premios se distribuyeron en tres categorías: Mejor Display Optimizado, Mejor Video Optimizado y Mejor Campaña Optimizada vía L’Atelier.

L’Ateliers son los workshops creativos de Teads, que reúnen a los equipos de marcas y agencias con los diseñadores, desarrolladores y estrategas creativos de Teads Studio en sesiones específicas. Al unir todas las partes clave en una misma sesión, L’Atelier se convierte en un entorno único y dinámico, donde las piezas digitales pueden compararse con los KPI de la campaña en tiempo real.

A continuación los ganadores:

Mejor Display Optimizado

Oro: Pernod Ricard por Campo Viejo

Plata: Ford por 2020 Ford Ranger

Bronce: Samsung por Samsung ZFold

Publicidad

Meredith Herman, VP Global de Servicios de Marketing, GSK y miembro del jurado de los Grand Prix, dijo: “Lograron avanzar con una creatividad que transmite un mensaje claro y convincente. Creatividad fantástica, de gran impacto y deslumbrante que realmente da vida a la campaña. La idea se traduce a la perfección a un formato móvil”.

Mejor Video Optimizado

Oro: Nestlé por Purina Cares – Video con Skin Brandeado & Efectos 3D

Plata: GSK por Sensodyne – Video con Skin Brandeado

Bronce: Cartier – Video de 6 Segundos con Efecto 3D

La jurado Kimberley Gardiner, Vicepresidente Senior de Marketing, VW of America y miembro del jurado de los Grand Prix, dijo: “Purina hizo un trabajo fantástico al generar impacto, humanizando el contenido para crear un mensaje realmente claro. A través de la sensación de 3D y una historia divertida, lograron una ejecución súper simple y divertida”.

Mejor Campaña Optimizada – Implementada mediante L’Atelier de Teads

Oro: Heineken por Strongbow – Video Scroller, and Flow Effect

Plata: Nestlé por Nespresso Ice – 3D Cube, Video with 3D Effect & Flow Effect

Bronce: GSK por Otrivin – Videos with 3D Effect and Vertical Video with 3D Effect

Justin Baum, Director Creativo de Lenovo y miembro del jurado de los Grand Prix, dijo: “Esta campaña dejó una marca muy fuerte en la etapa de concientización y un uso inteligente de la perspectiva con el primer plano de la botella y la persona empapada al costado”.

Todos los ganadores: https://vimeo.com/568451188/0fc3c5965d

Ganadores Mejor Display Optimizado: https://vimeo.com/568428439/9fa5e31c62

Ganadores Mejor Video Optimizado: https://vimeo.com/568441584/96b5b61560

Ganadores Mejor Campaiña Optimizada: https://vimeo.com/568428476/b5459e34b2

Comentarios