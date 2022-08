El evento desarrollado entre el 23 de mayo y el 8 de junio de 2022, Run for The Oceans, es una iniciativa que tiene la finalidad de impactar directamente de forma positiva los océanos. A través de una alianza con Parley for the Oceans, Adidas desarrolla esta carrera desde 2017.

Juan Pablo Rodríguez, Sr. manager Brand Communications de Adidas Colombia, respondió para P&M el formato clásico de Creatividad al día en el que se explora la propuesta creativa tras iniciativas que destacan en el sector.

¿Cuál es el contexto en el que surge esta necesidad?

Estamos ante una realidad innegable: la alta contaminación que se reporta a nivel global y local. Por esto es importante que como humanos, y especialmente como colombianos, tomemos conciencia de esta situación y llevemos a cabo acciones para evitar que los océanos y playas sean basureros y contribuir a la protección de la biodiversidad.

Las generaciones tienen la responsabilidad de actuar ya para evitar que esto suceda. Por eso los invitamos a vivir nuestro propósito de cambiar vidas a través del deporte y brindamos una plataforma para que tengan una herramienta que les permita tener un impacto real en el medio ambiente.

Desde Adidas estamos comprometidos con ser ciento por ciento sostenibles para el 2050; no nos limitamos a generar acciones únicamente en los océanos, pues la contaminación está también en las ciudades, bosques y demás entornos donde están nuestros consumidores practican deporte. Para todos quienes creen que el deporte cambia vidas, en Adidas encuentran un espacio para vivir sus creencias y cambios de hábitos de manera coherente.

¿En qué consistió la idea o propuesta creativa?

El statement era sencillo: por cada 10 minutos de actividad física que registrara un colombiano en la app de Adidas, la empresa recogería una botella plástica de los océanos.

Para poder comunicar este call to action a las personas, nos enfocamos en sensibilizarlas en la urgencia de luchar contra la contaminación de plástico en los océanos.

Para esto trabajamos con colombianos referentes uniendo su pasión por el deporte y su compromiso con el medio ambiente y, por medio de contenidos en redes sociales, llevamos mensajes sobre la importancia del océano para la sociedad. Asimismo, los mensajes hablaron de tomar medidas para combatir la contaminación.

Adicional a lo anterior, llevamos este llamado a las calles a través de una acción de plogging en Bogotá (correr mientras se recoge basura) para demostrarle a los colombianos que todo es posible cuando trabajamos unidos por un mismo propósito, al recoger con esta actividad más de 115 kilos de desechos.

¿Cuál fue el desafío o reto al momento de ejecutar la campaña de cara al consumidor?

Run for the Oceans tenía como principal reto brindar una herramienta para que las personas pudieran impactar positivamente el medio ambiente al realizar su deporte favorito y fomentar así mayor conciencia que se traduzca en acciones para luchar contra el cambio climático.

El reto era poder mostrar a los colombianos una manera para combinar el gusto por el deporte con la conciencia ambiental. Por esto el brindar una experiencia a través de la aplicación, además de contabilizar el beneficio que generarían las personas con su actividad física en el medio ambiente, queríamos acompañar a las deportistas mientras entrenaban brindando información sobre su desempeño y una guía para mejores resultados.

¿Cuáles son las piezas, contenidos y medios que harán parte de la campaña?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Tobón (@laura_tobon)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de adidas Colombia (@adidasco)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sofía Gómez Uribe (@sofigomezu)

¿Qué se esperaba lograr con la campaña?

Nuestro principal objetivo es que los colombianos evidencien una correlación consistente entre la marca y su propósito de cambiar vidas a través del deporte, donde todos como humanidad nos vemos beneficiados al contar con un medio ambiente saludable y libre de contaminación. Así, las personas pueden encontrar en Adidas un aliado para dejar una huella favorable en su entorno por medio del deporte y construir una comunidad de runners con valores similares.

Run for the Oceans es más que una propuesta creativa o un concepto, es un compromiso a nivel global y local que, año tras año, materializamos a través de nuestra alianza con Parley y acciones concretas para la eliminación de residuos que contaminan nuestros océanos.

Resultados

Logramos que 34.926 personas en Colombia registraran al menos una actividad física para aportar al reto de Run for the Oceans, lo que representa un aumento del 64% en comparación con 2021. Adicionalmente, en la actividad de plogging participaron más de 100 personas y recogimos más de 115 kilos de residuos aprovechables y no aprovechables.

Ficha técnica

Marca: Adidas Colombia

Campaña: Run for the oceans 2022

Categoría: Running

Pilar: Sostenibilidad

Brand Manager: Juan Pablo Rodríguez

Brand Category Manager: Vanessa Bedoya

PR Agency: SECNewgate

Partner: TNC

Aliado: Plogging Colombia

También te puede interesar: Palate Care Dispenser: la campaña de Wunderman Thompson en shortlist de Cannes 2022

Comentarios