"Ponte en los zapatos del otro…" ¿Lo practicas? ¿Respetas a quien piensa diferente a ti? ¿A quienes se expresan por convicción, porque les nace, lo sienten y lo viven? ¿A quienes perdieron todo en su país y tienen la esperanza de salir adelante. La vida es un asunto de respeto y al ponernos en los zapatos del otro comprenderemos que somos un país donde todos nos debemos respetar. Te presentamos nuestra nueva campaña institucional, una invitación a hacer del valor del respeto la mejor forma de tomarse la vida. Compártela e invita a tus seres queridos a ponerse en los zapatos del otro y diles lo importante que es para ti el respeto. Así estarás tomándote la vida. #PostobónTomateLaVida