Con la transformación digital, que se vio según expertos cinco años más acelerada con la pandemia, el ámbito laboral aumentó su demanda por profesionales especializados en esta área. Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo hay un déficit de más de 1.2 millones de programadores, sólo en Latinoamérica hasta el 2025.

Estas personas serán las encargadas de guiar la adaptación de todos los aspectos de la vida cotidiana a un mundo que requiere distanciamiento físico, y por ende, un funcionamiento en un gran porcentaje de forma virtual. Bajo este contexto, este campo debe ser visto como una oportunidad de formación para los nuevos profesionales que busquen una rápida y efectiva inclusión laboral.

No obstante, el acceso a la educación superior se hace cada vez más exclusivo y la oferta académica de las Universidades más costosa.

Como una solución al desarrollo económico del país, que se proyecta como un exportador de servicios basados en el conocimiento, aparece Make It Real; un centro de formación especializado en desarrollo Web, desarrollo móvil y ciencias de datos; el cual recientemente lanzó su programa Top, con el cuál se comienza a pagar cuando se vincula a un empleo estable.

Detalles del programa

P&M habló con Germán Escobar, Fundador y CEO de Make It Real, sobre esta propuesta que se plantea como una respuesta a la necesidad de formación especializada y la accesibilidad al mundo laboral.

“El programa TOP es un paso muy importante en este sentido. En vez de cobrarle de entrada a los estudiantes por su educación, invertimos en su formación. Si encuentran y mantienen un empleo retribuyen al fondo con un porcentaje de sus ingresos por un tiempo limitado”, comentó Escobar.

Según le aseguró la academia a P&M, una vez finalizada la etapa de formación y firme contrato con alguna organización, el estudiante deberá pagar a Make It Real el 17% de sus ingresos durante tres años, hasta llegar a un tope máximo de 21 millones de pesos.

“Es un modelo innovador y sostenible de educación que maximiza los beneficios para ambas partes; entre mejor les va a los estudiantes, mejor nos va a nosotros como academia. Es una relación gana-gana”, añadió el vocero.

Cabe aclarar que el programa TOP está diseñado para personas que ya tienen conocimientos en programación y disponibilidad de tiempo completo por 3 meses. En este momento se está buscando la forma para que más personas se puedan beneficiar del programa y de las oportunidades laborales que existen en este campo.

Propósito

El Global Skills Report 2020 muestra la correlación entre el incremento en habilidades del futuro (incluidas en tecnología y ciencias de datos) y el ingreso per cápita de las personas. Según una encuesta realizada por Make It Real, el 100% de sus egresados tienen un contrato laboral a término indefinido en un período no mayor a 6 meses; todos se encuentran trabajando en áreas de programación y el ingreso promedio de las contrataciones iniciales es de $4.000.000 mensuales.

“Nos dimos cuenta que las personas que aprenden desarrollo Web y móvil encuentran empleo fácilmente, con muy buenos salarios y excelentes condiciones. Sin embargo, los programas educativos de calidad son muy costosos y la mayoría de personas no tiene los recursos para tomarlos. Es por eso que decidimos plantear este modelo. Las personas se benefician accediendo a estos programas sin necesidad de contar con los recursos de entrada y sólo devuelven al fondo un porcentaje de sus ingresos si encuentran y mantienen un empleo”, le comentó a P&M el CEO de la academia.

La certificación académica del programa, según el vocero, será el portafolio que creen los estudiantes durante su paso por Make It Real. También los impulsan a demostrar sus conocimientos con blogs, charlas y aportes a proyectos de código abierto.

"Las empresas que contratan nuestros egresados saben que la tecnología avanza muy rápido y que los títulos y certificados se vuelven obsoletos rápidamente. Es por eso que valoran más lo que la persona sabe y lo que ha creado", dijo Escobar.



La cabeza de la compañía también aseguró que tienen dos programas más, en horario nocturno; uno de desarrollo Web y otro de Data Science, los cuáles están orientados a personas que están empezando o quieren actualizar sus conocimientos.

Para quienes lo requieran, también ofrecemos un Talent Booster, que es un servicio de preparación y acompañamiento para que el estudiante encuentre un empleo después de estos programas por un costo adicional.

