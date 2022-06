Gerety Awards 2022 reveló su shortlist global con el anuncio de Agency and Production Company by country. En este, las campañas Girls Define Girl para Pony Malta de AB Inbev y Real Soaps para Dove-Unilever de MullenLowe SSP3 se suman a diferentes categorías.

Girls Define Girl para Pony Malta

Real Soaps para Dove-Unilever

“Una de las cosas que más me gustó de participar, es que es un festival en el que mujeres profesionales de una gran trayectoria evalúan y discuten trabajo de la industria. No se trata de una categoría especial para “ellas”; sino de dar un espacio a la visión y el punto de vista femenino respecto a lo que está sucediendo con las marcas; su comunicación, y la cultura en la que viven y se desarrollan”, afirmó Martha Soler, Head Planner de MullenLowe México y miembro del jurado ejecutivo.

Estos son los ganadores 2022 de Angency/Production Company of the year by country:

UK Agency of the Year – AMVBBDO

UK Production Company of the Year – Riff Raff Films

USA Agency of the Year – McCann New York

USA Production Company of the Year – Partizan

Austria Production Company of the Year – mel p filmproductions

Mexico Production Company of the Year – Oriental Films

Belgium Production Company of the Year – Hamlet

Belgium Agency of the Year: BBDO Belgium

Japan Agency of the Year – Dentsu Inc

Philippines Agency of the Year – Dentsu Jayme Syfu

La Agencia y Productora del año por país es seleccionada por los jurados locales en la categoría Portfolio CUT; requiere la inscripción de un único reel de no más de cinco minutos con hasta tres piezas producidas en el último año.

Las sesiones del jurado ejecutivo se llevaron a cabo presencialmente y esta semana comienzan los jury insight panels desde Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, México, Dinamarca, Bélgica, Austria, Filipinas y Japón en vivo en YouTube.

Publicidad

La lista completa incluye un total de 314 piezas de 37 países diferentes, un referente global de la mejor publicidad con las siguientes referencias claves:

La categoría con más piezas en la shortlist, en diferentes medios es Works for Good Cut con un total de 75 inscripciones, seguida de Craft con 73.

Las campañas con más shortlist, en varias categorías: Unfiltered History Tour para VICE Media de Dentsu Webchutney India y Degree Inclusive para Degree Inclusive Deodorant de Wunderman Thompson Argentina.

Agencia con más piezas en la shortlist es 72andSunny con 14.

Marca con más shortlist: Ikea con piezas de DDB Group Italy, Leo Burnett Riyadh, McCann Madrid y Memac Ogilvy Dubai.

Network con más piezas en la shortlist: McCann Worldgroup con campañas provenientes de 16 oficinas diferentes.

Holding Company con más piezas en la shortlist es IPG con 44 piezas, seguida de cerca por WPP con 41.

El Grand jury, que incluye algunas de las líderes más respetadas y reconocidas de la industria, elegirá a los ganadores. El martes 6 de septiembre se anunciará el palmarés de Gold, Silver, Bronze, Grand Prix, y la Network and Agency of the year global.

La shortlist completa de Gerety Awards 2022 aquí: www.geretyawards.co m

