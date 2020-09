Manuela Muñoz, gerente de comunicaciones corporativas de Netflix América Latina habló sobre su trayectoria profesional en el mundo de las agencias y anunciantes; así como los principales retos de la compañía de entretenimiento en la región.

¿De qué forma su trayectoria profesional le ha aportado al cargo que desempeña hoy en día?

Agencias

Las agencias me formaron profesionalmente. Fue en ellas donde aprendí la importancia de la buena autogestión, a ser creativa y recursiva; a ser consciente de la responsabilidad y del compromiso adquirido. Las agencias son escuelas que todos los que hemos tenido la fortuna de pasar por ellas nunca olvidaremos. Además, nos enseñan a ser humildes y empáticos, factores importantes a considerar cuando pasamos al lado del cliente.

Copa Airlines

Copa fue mi primera entrada al mundo de los anunciantes, que es un mundo muy distinto al de las agencias. Creo que ese solo hecho ya conlleva una lección inmensa. En lo particular, disfruté mucho empaparme de una industria que siempre había admirado y en la que siempre había querido trabajar. En cuanto a habilidades, creo que el gran aprendizaje fue la gestión eficiente de crisis.

Wingo

Lanzar una marca desde cero. Siempre había manejado marcas ya creadas, en las que todas las pautas de comunicación o de mercadeo estaban establecidas por el liderazgo de la compañía o por el cliente. En el caso de Wingo, construimos la marca desde cero y tuve el placer de inventarme su tono, estilo y formas de comunicación externa. Wingo es uno de los proyectos más bonitos y gratificantes de mi carrera.

Uber

Si las agencias son una escuela, Uber es una universidad, un doctorado. Ha sido uno de mis retos profesionales más grandes. El desafío principal fue vender positivamente a una marca en un contexto tan complejo como el colombiano en su momento. Lo más gratificante fue poder trabajar a diario por forjar el futuro de la movilidad y poder comunicar avances y novedades que tienen el potencial de cambiar el transporte como lo conocemos.

Netflix

¿A quién no le gusta el mundo del entretenimiento? Creo que a todos. Ahora, cuando se combina con la mejor tecnología y tienes la responsabilidad enorme de prestar un excelente servicio a más de 193 millones de personas, gran parte del trabajo está hecho y mi desafío es la creatividad en la comunicación. Nuestros equipos de contenido y de producto hacen un maravilloso trabajo para darle a nuestros miembros su próximo show favorito. Mi reto diario es combinar esos factores y buscar formas permanentemente de mostrar la enorme labor que hace Netflix en diversos frentes (por nuestros miembros, por la industria, entre otros) y no solo en la pantalla. De esto aprendo todos los días.

¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido que enfrentar a lo largo de su carrera?

Empezar un trabajo nuevo mientras me mudaba de país fue un reto muy importante. En casos como estos, no solo buscas adaptarte rápidamente a un nuevo entorno de trabajo, a nuevas prácticas corporativas, a colegas de todo el mundo, a una realidad en la que debes gestionar tus mercados en la distancia; sino que, además, quieres demostrar que la apuesta que han hecho por ti ha valido la pena.

Netflix Latam

Si a todo eso le sumas el traslado de tu mundo y tu familia a otro país, a otra ciudad, la cosa puede parecer apabullante; pero, creo que es en esos momentos cuando probamos de qué estamos hechos. Sin duda, ha sido lo más intenso que he hecho en mi carrera, pero también ha sido lo más emocionante y gratificante, por lo que no cambiaría un segundo de mi experiencia.

¿Está en el lugar donde querías estar hace 10 años?

Absolutamente. Crecí entre sets de televisión y teatros por el trabajo de mi papá. Eso hizo que me enamorara de ese mundo desde pequeña, y siempre quise trabajar en él. Por fortuna, supe a tiempo que la actuación no era lo mío. Soy introvertida por naturaleza y jamás me vi con los ojos o las cámaras puestos en mí. Además, tengo mala memoria, con lo que no podría aprenderme un guion por mucho que lo intente. Así que acá estoy, después de 12 años de carrera, trabajando en una industria que siempre ha sido muy cercana a mi corazón y desde una posición que es perfectamente compatible con mi personalidad.

¿Qué retos has enfrentado como mujer a lo largo de tu carrera?

Nunca he pensado que el ser mujer le sume o le reste a mi valor como profesional, ni que pueda o no afrontar retos laborales. Siempre he creído que el trabajo y los resultados hablan por sí solos, sin importar tu género, y ese ha sido uno de los principios sobre los cuales he fundamentado mi carrera.

Netflix Latam

Eso no quiere decir que ignore la existencia de entornos poco amables con las mujeres. A lo largo de los años, he sido testigo de situaciones que me han llevado a alzar la mano y apoyar el avance de mi género: desde algo tan pequeño como apoyar a una colega que por inseguridad no se atreve a decir algo en una reunión; hasta asesorarlas en su desarrollo de carrera o aconsejarlas en cómo tener entrevistas exitosas, mejorar sus perfiles o hacer frente al techo de cristal en sus trabajos. Soy fiel creyente de que los demás ven lo que proyectamos, y aunque hemos progresado muchísimo, aún nos queda trabajo por hacer.

Netflix Latam

Aprender, escuchar, pronunciarme al respecto y trabajar con mujeres de diferentes entornos ha sido mi forma de contribuir a la disminución de esa brecha.

¿Qué consejo le daría a otras mujeres para avanzar en sus carreras?

Creo que lo más importante es no dudar de nuestras capacidades. Muchas veces, dejamos de aplicar a posiciones o movimientos por inseguridad y por dudar de nuestras capacidades, y terminamos pensando que perderemos el tiempo en el proceso o que es preferible ahorrarnos un posible rechazo.

Netflix Latam

Mi consejo es voltear el tablero a nuestro favor y, en lugar de preocuparnos por lo que nos falta, enfocarnos en lo que ya tenemos y en lo que aportaremos a ese nuevo rol. Lo demás lo aprenderemos en el camino. Y no se trata de pecar de ingenuas, arrogantes o de desconocer nuestras áreas de oportunidad, sino de creer firmemente en nuestros conocimientos y experiencia y, en definitiva, en nuestro valor. Ya con eso tendremos el 90% ganado para avanzar en nuestras carreras.

¿Cuál considera que ha sido su aporte a Netflix desde que llegó a la compañía?

A lo largo de mi carrera, he visto cómo algunas compañías globales no logran aterrizar sus ideas en el mercado colombiano o latino por no estar familiarizadas con nuestra forma de ser o por falta de conexión, y te das cuenta de que solo era cuestión de buscar talento local para tener éxito.

Los colombianos somos tremendamente creativos a la hora de proponer ideas novedosas e increíblemente recursivos cuando de resolver problemas o buscar alternativas se trata. Así que traer la perspectiva colombiana a una mesa multicultural, conformada por personas de todo el mundo a quienes admiro profundamente, ha resultado muy valioso.

Netflix Latam

Entre las cosas que más admiro de Netflix es su apuesta por lo local para conectar con sus miembros en más de 190 países, desde la producción de contenido hasta la búsqueda de talento, que permiten que el mundo conozca el contenido maravilloso que se hace en los países donde nuestro servicio está presente. Poder contribuir a ese intercambio entre lo local y lo global y tener siempre una voz en la mesa me hace sentir muy orgullosa.

