Las plataformas digitales se posicionaron como el eje central de nuestras vidas. El aislamiento social potenció exponencialmente el crecimiento de la virtualidad para el teletrabajo, la educación, el entretenimiento, y las interacciones sociales.

Se empezó a generar contenido virtual de todo tipo, en respuesta a la adaptación de los diferentes sectores para continuar vigentes en la vida del consumidor. Los webinars, en vivos, y streaming, fueron uno de los formatos predilectos, para generar esa interacción.

“El streaming ya no es solamente música, que era lo que consumíamos normalmente. Y tampoco es solamente Netflix; sino que han salido más aplicaciones que proveen contenido. Nos ha llegado las herramientas para solucionar problemas cotidianos de la vida. Por ejemplo, hacer deporte, cocinar, entre otros. Esto ha incrementado muchísimo el consumo de contenido de diferentes lives y cursos para aprender lo que queramos”, dijo el director de Adsmovil, Alberto Pardo.

Sin embargo, fueron tantas las marcas que trasladaron su comunicación a través de estos medios, que según expertos, se puede crear una saturación de contenido en vivo que terminaría desgastando a los usuarios.

¿Saturación del Streaming?

Aunque cada uno de los generadores de contenido tiene su nicho, al trasladarse el trabajo, el estudio y las diferentes interacciones de la vida cotidiana a la pantalla; puede ser un poco agobiante para el usuario seguirle ofreciendo contenido en el mismo formato.

Álvaro Umaña, director de asuntos corporativos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, considera que existe una sobre oferta de contenido en vivo. “Desde la Cámara empezamos con webinars y eran muy vistos. Pero también nos dimos cuenta que teníamos una competencia absurdamente amplia”.

Premisa que comparte James Hernández, presidente y cofundador de la consultora Trust Corporate. “En un mundo (…) donde todo gira en torno a las plataformas digitales, es casi una obligación volver a las bases, generar contenidos menos banales y más cercanos a las realidades de las personas”, mencionó Umaña.

Dijo además, que luego de esta pandemia, “se van a ir cambiando los patrones de orientación de contenido digital. Los que permanecerán serán aquellos capaces de dar temas con mensajes reales, humanos, aleccionadores, y que las personas puedan identificar como una situación personal o conocida”.

Herramientas a su favor

No obstante, y, como se mencionaba anteriormente, existen unas características propias de este formato que juegan a su favor. Bien utilizadas, pueden generar engagement, e incluso crecimiento en la audiencia.

Una de ellas es la selección del contenido que se desea consumir por parte del usuario. Y segundo, la periodicidad y los horarios preestablecidos que cada uno de los creadores de contenido o los usuarios, proponen.

“Lo bueno de todo esto, es que se consume on demand. Uno elige que consumir según las preferencias y eso no produce agobio, no es como cuando uno debía ver en la TV la parrilla de contenido que coincidía con su tiempo libre frente a la pantalla”, dijo el director de Adsmovil.

Añadió que “por el momento no, pero que seguramente vamos a llegar a un punto de saturación porque todo el mundo está produciendo contenido de streaming de todo tipo, disparado por la situación de aislamiento que nos toca vivir”.

En cuanto a los generadores de contenido o influencers, Sebastian Jasminoy, CEO de Fluvip, dijo que quienes nacieron en las redes sociales y generaron su audiencia en estas plataformas, “tienen la estrategia y la calidad de producción para entretener a sus audiencias sin saturarlos”.

“En este momento siento que esas personas no entrarían en competencia con la sobre oferta de contenido, pero si lo harían las personas migraron y que no tienen tan desarrolladas estas características”, agregó Jasminoy.

Resaltó además la dinámica que han creado muchos influenciadores en cuanto a los horarios y la periodicidad de los En Vivo. “Muchos acostumbraron a sus audiencias a un Live cada dos días a las 7 de la noche, esto es apremiante pues el streaming no se satura”.

Recomendaciones

Para las marcas no hay uno solo, ni un único camino. Siempre hay que analizar los factores dependiendo de los canales y audiencias. ¿Cual es la mejor forma de comunicar? Es un streaming, o tal vez una foto o un video. Todo depende del propósito, masividad, on branding, durabilidad en el tiempo…

“Todo tiene que ver con conocer la audiencia, tener engagement, tener la data, y con base a eso anunciar desde el formato correcto para no saturar audiencias”, dijo Jasminoy.

Álvaro Umaña, de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, recomendó explorar otras opciones como ebooks, documentos o contenido estático evergreen que los usuarios puedan consumir en cualquier momento.

