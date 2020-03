Desde hace más de un año, René Baquero, desde Colombia, y Nicolás Zarlenga y Federico Plaza Montero, desde Argentina, iniciaron un proceso que llevaría a la creación de HOY, la agencia creativa one single office de Havas. Este concepto ya es una realidad y esta semana se presentó en Colombia.

El concepto

Para René Baquero, ahora Managing Director y Director General Creativo de HOY en Bogotá y Medellín, la ventaja de esta propuesta está en la integración. Según él, el modelo one single office significa que la agencia tiene un solo equipo de trabajo, con integrantes y servicios localizados en Bogotá, Medellín y Buenos Aires. En otras palabras, las actividades de un proyecto pueden distribuirse entre colaboradores o áreas de trabajo ubicadas en cualquier de las tres ciudades.

“Por ejemplo, si necesitamos desarrollar una ilustración para un cliente de Argentina y sabemos que nuestro mejor ilustrador está en Medellín, podemos asignarlos a ese proyecto”, explica René Baquero.

“Esta metodología de trabajo nos permite integrar lo mejor de cada uno de los equipos de trabajo e integrarlo a proyectos de clientes que pueden estar en Colombia o Argentina”, dice Federico Plaza Montero, Director General Creativo de HOY Buenos Aires y Director Creativo Regional de HOY.

El desarrollo de HOY

En videoentrevista con P&M, el equipo creativo de HOY, en cabeza de René Baquero, destacaron la gestión de Andrea Isaac, CEO de Havas Colombia, como uno de los motores que llevaron a hacer realidad esta idea. “HOY es un modelo de agencia que veníamos desarrollando desde hace algún tiempo, pero fue desde la llegada de Andrea cuando logramos poner todo en marcha para llevarlo a la realidad”, afirma René Baquero.

Para Andrea Isaac, la creación de HOY era un paso necesario para la evolución de Havas en Colombia y Latinoamérica. “Nuestra meta era presentar este modelo en el primer trimestre de este año. Así que nos alegra ver que ya se hizo realidad”, dice la CEO de Havas en Colombia.

Hoy, la agencia creativa one single office de Havas ya ha dejado su sello por el mundo. Nicolás Zarlenga, Director General Creativo de HOY Buenos Aires y Director Creativo Regional de HOY destaca que el sello creativo ha empezado a notarse. Realizaron la campaña que celebró los 100 años de Citröen y obtuvieron un León de Bronce en el festival de la creatividad Cannes Lions por la campaña My Name, para Forbes.

Conozca más sobre Hoy, la agencia creativa one single office de Havas en esta videoentrevista.

