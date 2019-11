Durante la octava edición del Festival ElDorado, la noche de premiación sorprendió con sus resultados. El jurado fue exigente y aunque hubo gran cantidad de casos inscritos, los premiados con Oro fueron pocos. Geometry fue elegida Agencia del año; Fantástica, Agencia independiente; Bombai, Agencia BTL; PNUD, Anunciante del Año. Además, los jurados destacaron los casos ganadores en categorías como Young Golds.

Para esta edición, que se llevó a cabo en el Gimnasio Moderno de Bogotá, el jurado estuvo compuesto por Fernando Vega Olmos, Carlos Bayala, Susan Hoffman, Pablo del Campo y Juan Carlos Ortiz, quienes coincidieron en aplaudir el trabajo de los talentos jóvenes e invitar a creativos de las agencias tradicionales a seguir trabajando en sus estrategias de comunicación.

Este año, se destacaron premios como ElDorado Naranja y el Premio de la Cámara de Comercio a la Innovación por la construcción de paz, otorgado a ONU/PNUD con Productos para la paz. La campaña fue galardonada con Grand Prix en esta categoría y con tres Oro en Sustainable Development y Design.

“El Mambo se arrienda”, de la agencia DDB para el MAMBO, obtuvo un Grand Prix en Creative Effectivness. En Young Golds Digital, Natalia Chona y Natalia Cabrera recibieron Grand Prix con la campaña #BrandDetox. Carlos Bayala, fundador de New, y uno de los jurados, aplaudió el trabajo de los jóvenes en esta categoría y anunció un apoyo económico de su agencia para potencializar la idea ganadora.

Además, durante los días de ElDorado_2019 culminaron los programas de Cannes Lions en Latinomérica: Creative Academy, dirigido por Bob Isherwood y el Programa de Mentoria y Emopoderamiento de Mujeres See it Be It.

Noche Fantástica

En esta entrega, que contó con el apoyo de Invest in Bogotá, Fantástica, que además fue la agencia encargada de la campaña de la recién electa alcaldesa Claudia López, fue una de las más premiadas de la noche.

