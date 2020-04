Frente a la recesión económica que afrontamos debido al Coronavirus, el Gobierno Nacional puso a disposición del sector privado, y en especial de las pequeñas empresas, unos salvavidas económicos para su solvencia.

El Banco Mundial en el informe titulado “Economy in the times of COVID-19”, estimó que el producto interno bruto colombiano caerá en un 2% para 2020, debido al impacto generado por la emergencia sanitaria. Partiendo de este escenario, la Superintendencia de Sociedades aseguró que 2.676 empresas, en su mayoría micro, pequeña y mediana, enfrentarían riesgo de insolvencia.

Según el Fondo Monetario Internacional es necesario hacer prioridad en el apoyo fiscal a los hogares y las empresas vulnerables. Con ello se pretende acelerar y afianzar la recuperación en el 2021, entre ellos, restablecer el empleo y el crecimiento, dada la escasez de liquidez.

Según cifras del DANE, las pymes o microempresas, representan el 80% de la generación de empleo en el país, y el 90% del sector productivo nacional. Es por esto que se le ha dado especial relevancia y atención a sus necesidades durante la crisis.

Estas son algunas de las iniciativas

Salvamento a las empresas en estado de liquidación inminente. Cualquier empresa puede evitar la liquidación jurídica siempre y cuando demuestre que las causas de su insolvencia son relacionadas con el estado de emergencia económica por el COVID-19. Se financiarán por tres meses las nóminas, cubriendo hasta 5 salarios mínimos. Esto, con la condición de que “no tengamos perdidas de personal de trabajo. Pues es un sector muy importante para la generación de ingresos en el pueblo colombiano”, dijo el Presidente. Suspensión del pago de aporte a pensión. Se suspende el pago del 16% de salario de aporte a pensión, durante los próximos 3 meses. La suma se repondría al final de la vida laboral del trabajador.

Todas los salvavidas económicos adoptados por el Gobierno Nacional están contemplados en el decreto 558 y 560 del 15 de abril.

