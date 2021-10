FIAP 2021, es un festival que tiene como fin demostrar que desde el arraigo cultural se pueden gestar ideas memorables que contribuyan al propósito de las marcas y aporten a la construcción de una sociedad más justa, equilibrada y empática.

Para esta edición, FIAP eligió a 369 finalistas, de este grupo se entregaron 174 metales, 31 Oros, 62 Platas, 77 Bronces y 4 Grandes Soles de Iberoamérica. Además, se otorgó una mención especial (equivalente a un Gran Sol) en la categoría Innovación.

DDB Latina se consagró como Red del Año y Africa DDB fue la agencia del Año; con campañas como Let Her Run y Salla 2032. También, House of Lapland fue el Anunciante del Año y la Productora del Año fue para Triatoma/Primo Content.

We Believers cierra el círculo de premios especiales al consolidarse como la Agencia Independiente del año por campañas como El Clásico de la Historia para Corona y Burger King Cows’ Menu para Burger King Global.

Adicionalmente, Fantástica fue la segunda mejor agencia independiente de iberoamérica, por lo tanto se consolida como una de las empresas publicitarias más importantes de la región al ser reconocida por FIAP. La agencia logró este reconocimiento gracias al palmarés obtenido con trabajo real y efectivo desarrollado para clientes como Coca-Cola, Cervecería Nacional de Ecuador y Burger King.

“Que Fantástica sea la segunda agencia en el ranking de las independientes en FIAP es un hecho histórico y confirma un año espectacular desde todos los ángulos”, comenta Daniel Bermúdez, Fundador y VP Creativo de la Agencia.

Gran Sol de Iberoamérica

En la categoría Formatos, el Gran Sol de Iberoamérica se lo llevó #SEGUIMOSHABLANDO DEEPTRUTH, una iniciativa de Publicis México que dió la vuelta al mundo por exponer un tema que poco se habla: la seguridad de los periodistas.

Por otra parte, en la categoría Innovación se entregó un Gran Sol y una Mención Especial a Salla 2032, desarrollada por Africa DDB para House of Lapland; ya que en esta campaña se hace una reflexión sobre la magnitud del calentamiento global.

Finalmente, en Producción, la mayor distinción fue otorgada a Let Her Run, de Africa DDB para SporTV. Una bella película que muestra de manera magistral la realidad que vive el deporte frente a la discriminación de género en los grandes eventos.

Top 3 en FIAP 2021

Agencias:

Africa / DDB AlmapBBDO We Believers

Redes:

DDB Latina Publicis Ogilvy

Agencias Independientes:

We Believers, US Fantástica, Colombia DON, Argentina

Productoras:

Publicidad

Triatoma/Primo Content Oriental Films México Ábaco Films, Whisky Films y Macarena Films

Anunciantes:

House of Lapland Burger King ABINBEV

Para ver la premiación y conocer más detalles entra aquí https://www.fiapawards.com/

También le puede interesar: Los riesgos de las métricas de vanidad

Comentarios