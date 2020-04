Gran cantidad de artistas y bandas han aprovechado el aislamiento social para ofrecer conciertos gratuitos vía streaming. El Festival Éstereo Picnic se suma a esta iniciativa y presentará su décima versión este 3, 4 y 5 de abril.

La transmisión, exclusiva para Colombia, apoyará la campaña #AyudarNosHaceBien que tiene como propósito recaudar fondos para asistir a los más necesitados.

Este fin de semana podremos disfrutar de 6 horas diarias de música con los artistas favoritos de la décima versión del Éstereo Picnic, por streaming.

Grupo Niche, Arctic Monkeys, Sam Smith, Interpol, Rüfüs du Sol, Years and Years, Tiësto, 1975, Nicolás y los Fumadores, Bajotierra, Esteman, Ximena Sariñana, Fidlar y más, harán parte de la nómina de artistas.

Mientras disfrutan de esta experiencia, el festival invita a realizar las donaciones voluntarias a #AyudarNosHaceBien. Esto es una iniciativa que lidera el Gobierno Nacional de la mano del sector privado. La idea es recolectar ayudas en especie o monetarias provenientes de cualquier colombiano o empresa para hacerlas llegar a las personas en condición vulnerable.

Éstereo Picnic se suma a marcas como Merqueo, Domicilios.com, Ifood, Rappi, Tu Orden, Uber Eats, La 14, Grupo Éxito y entre otras, que aportan a esta causa con el recaudo o el direccionamiento de las ayudas.

No obstante, la transmisión no reemplazará el festival de este año que se celebrará el próximo 4, 5 y 6 de diciembre en el Campo de Golf Briceño 18 y tendrá a Guns N’ Roses, The Chemical Brothers, The Strokes y Wu-Tang Clan, y más artistas.

Acceda a la transmisión de la décima versión del Éstereo Picnic en streaming aquí.

