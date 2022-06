A partir del próximo 20 y hasta el 24 de junio se llevará a cabo la premiación de Cannes Lions 2022, el festival de creatividad más importante del mundo, en Francia. Algunos países latinoamericanos figuran en los shortlist anunciados hasta el momento: Change, Innovation y Titanium.

Change

The Uniform that never existed, para Centauro de TracyLocke Brasil

The Uniform that never existed, de TracyLocke Brasil para la marca de ropa deportiva Centauro es una campaña que se basa en la historia de la atleta olímpica Aída Dos Santos. Nos cuenta que, en 1964, Aída ocupó el cuarto lugar en la prueba de Salto Alto de los Juegos Olímpicos de Tokio. También, que arribó a Tokio casi sin apoyo y ni siquiera contaba con un uniforme oficial para desfilar el día de la inauguración.

La campaña hizo popular la historia de Aída Dos Santos, con el fin de “reparar la historia” y lanzó al mercado el que hubiera sido el uniforme perfecto para la deportista. La iniciativa despertó emociones, se volvió viral e impulsó las ventas de los uniformes conmemorativos para destinar el dinero a causas benéficas.

Sin embargo, la premisa de “reparar la historia” puede resultar muy ambiciosa e imposible de cumplir. Sin duda, crea consciencia sobre las dificultades que enfrentan las deportistas mujeres para hacerse visibles, en deportes menos populares como el atletismo. Pero reescribir la historia es un objetivo que va más allá del marketing. El jurado deberá sopesar esas variables.

Data Tienda, para WeCapital por DDB México y DDB Latina

WeCapital es una organización que promueve la inclusión financiera de las mujeres emprendedoras. Una de sus investigaciones dejó ver que la gran mayoría de mujeres mexicanas propietarias de pequeños negocios o negocios unipersonales no podían acceder a préstamos por falta de historia crediticia. ¿Cómo resolverlo?

La respuesta fue recorrer las tiendas de abarrotes o de barrios en México para demostrar que allí, en los cuadernos de los tenderos, había suficientes datos para comprobar que estas mujeres tenían créditos y pagaban sus obligaciones a tiempo. WeCapital sistematizó estos registros para crear una central de información financiera con la historia crediticia de mujeres no bancarizadas. Según la información del caso, el 23% de las mujeres registradas logró acceder a microcréditos, a través de Data Tienda. El caso tiene todo lo necesario para ser premiado, faltará ver si el jurado tiene evidencias suficientes para otorgarle una distinción.

Morning after Island para Grupo Estratégico Pastillas Anticonceptivas de Emergencia de Ogilvy Tegucigalpa

La Isla del Día Después fue un movimiento impulsado por el Grupo Estratégico Pastillas Anticonceptivas de Emergencia, PAE que tenía como finalidad lograr la aprobación del uso de estas píldoras en Honduras. Más que una campaña, se trató de una protesta social con una alta carga semiótica. Para ello, Ogilvy Tegucigalpa se encargó de crear una Isla de madera de cuatro metros cuadrados y ubicarla en aguas internacionales. La propuesta se basó invitar a las mujeres que necesitaban este tipo de píldora a desplazarse hacia la isla para poder tomarla sin violar la ley de su país. Para ello, organizaron viajes semanales para conducir a las mujeres hasta la isla.

La historia se volvió mediática y, al cabo de algunas semanas, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se reunió con el comité del Grupo PAE. Más adelante, la funcionaria se pronunció públicamente para anunciar su apoyo a la aprobación de una ley que permitiera la píldora del día después en ese país. De este modo, La Isla del Día Después –aunque pudo haberse entendido inicialmente como un caso de creatividad por creatividad– terminó movilizando e impactando en la agenda política de todo un país. Con estas evidencias, difícilmente pasaría por alto ante los ojos del jurado.

Innnovation

Applied Innovation:

E-nterpreters, para Pilsen Callao de Fahrenheit DDB Lima, Perú

Se trata de una propuesta en el mundo gamer donde escuchar es clave para la experiencia generada en videojuegos. Las personas en condición de sordera se sienten excluidas de las partidas, pues muchas veces al no poder escuchar a sus amigos, se pierden de información relevante para la partida. Fue a partir de este hallazgo que nació E-nterpreters, bots creados para traducir las conversaciones a lengua de señas en tiempo real.

En un mundo donde la inclusión se hace cada vez más indispensable, propuestas como esta, encaminadas a contribuir en la calidad de vida de forma significativa, porque para un gamer es inigualable vivir la experiencia completa, resultan encontrando una posición como grandes opcionadas a un Cannes.

La propuesta, verificada por Discord, se alinea con los valores de Pilsen Callao, que en Perú es identificada como la “cerveza de la amistad”. Además, se trata de una propuesta que, en términos creativos y estratégicos, tiene kilometraje, es decir, puede perdurar en el tiempo y seguir siendo relevante porque está pensada como un open source en desarrollo para plataformas como Youtube, Twitch y también, para entrar al metaverso.

Scalable Innovation:

Plasticoff, para Whirlpool de VMLY&R Commerce México City, México

Esta propuesta de innovación en empaque tiene una finalidad: reducir la cantidad de plástico que resulta contaminando los océanos. Según el caso de Whirlpool, cada año 120 millones de toneladas llegan a los océanos por la industria de electrodomésticos y el 70% de esta cifra, llega a los océanos.

Con este contexto, surge Plastic-off, un plástico soluble en agua en tan solo un minuto que se utilizaría para empacar los productos de Whirlpool. De esta forma, al llegar al mar, el plástico se disolvería.

Un factor importante es el impacto que tendrían las partículas del plástico en el océano. Por esta razón, los estrategas se aseguraron de que el material compatibilizara ecológicamente y no alterara el ecosistema. VMLY&R Commerce México Y Whirlpool trabajaron de la mano con científicos, ingenieros y desarrolladores que contribuyeron en el proceso de creación de Plastic-off.

Los compromisos de sustentabilidad de las compañías se escuchan día a día. Sin embargo, caer en el greenwashing está tras una delgada línea; la credibilidad de las iniciativas sustentables actualmente depende de lo reales que sean y el impacto que tengan. En este sentido, las propuestas que demuestran el compromiso con estadísticas, pruebas científicas y datos reales, son las que resultan ser destacadas y hasta replicadas en los diferentes mercados.

Plastic-off se apoya en conocimientos científicos y, según los datos del caso, genera un impacto real, lo que la posiciona en el shortlist de Cannes Lions como una innovación escalable. Tiene la oportunidad de ganar un león gracias al nivel de impacto positivo que podría generar, es un caso que nos deja pensando “¿Y si todas las empresas del mundo hicieran lo mismo?”

Titanium

Plasticoff, para Whirlpool de VMLY&R Commerce México City, México

En este shortlist está nuevamente VML&YR Commerce México con Plasticoff para la marca de electrodomésticos Whirlpool, con la propuesta que abarca la problemática de la contaminación por plásticos en los océanos. para darle solución a este problema crearon Plasticoff el primer empaque de plástico soluble que se desintegra en menos de un minuto con el agua, aire o tierra.

Es así como esta idea propone cambiarle el chip a la industria al usar plástico en el empaque de sus productos, ya que antes no se preocupaban en contrarrestar su consumo y así mismo los consumidores también se veían obligados a tirar los envases de plástico.

En este caso Whirlpool con Plasticoff, le indica a los compradores desintegrar el empaque del producto con el primer ciclo de lavadora; es así como poco a poco se puede cambiar el comportamiento de los consumidores sobre el uso del plástico.

Estas fueron las campañas de Latinoamérica nominadas en algunos de los listados que han salido oficialmente en Cannes Lions 2022. Durante la próxima semana, P&M estará transmitiendo día a día lo que sucede en el festival de creatividad conectando personalidades del sector que están Cannes, Francia viviendo el festival. Asimismo, las transmisiones con el equipo de contenidos de P&M, inluirán expertos de la industria que acompañaran el análisis de casos.

