¿Cómo se siente comprar todo lo que quieras? A veces queremos comprar un celular nuevo, pero no podemos simplemente porque el dólar subió. Elon Musk quería comprar Twitter hace tiempo y no había podido porque no se lo querían vender. ¿Será que yo, desde Colombia, y él, desde su primer puesto del hombre más rico del mundo, sentimos lo mismo?

No me extraña que Musk insistiera tanto en ser dueño de esta red en la que tiene 91.7 millones de seguidores —hasta el momento—, lo que le ha permitido incrementar su fortuna cada vez que tuitea de Tesla y/o de su criptomoneda dogecoin. Ahora, ¿44.000 millones de dólares? El monto que pagó el multimillonario por ser el dueño y señor de una de las redes sociales más influyentes y utilizadas en el mundo me parece algo desmedido.

Desde Colombia no le voy a decir cómo gastar su fortuna, pero es mucho dinero que podría salvar vidas. Y no sé si la compra de Twitter logre el mismo objetivo. Para mí que tiene un plan que va más allá de lo que nos han comunicado.

Entonces, ¿qué esperamos que pase con Twitter?

“Una buena señal de libertad de expresión es que alguien que no te gusta pueda decir algo que no te gusta. Si eso es así, tenemos libertad de expresión” – Elon Musk.

No sé ustedes, pero yo a simple vista le compré la idea. ¡Qué frase para los libros! Sin embargo, la libertad de expresión debería venir acompañada de un concepto de comunidad.

Publicidad

La realidad es que en esta red social, la libertad se ha vuelto una imposición de opiniones, y creo que no va a cambiar, porque si lo analizamos a profundidad no es la red o el dueño de la misma los que imponen a las personas ese tipo de pensamientos. Somos nosotros como sociedad los que estamos así de contaminados e intolerantes. Por eso, cuando escucho a Musk hablar de libertad, lo siento como una campaña electoral que vende humo, en donde lo que hay por detrás es aún más tenebroso.

Sin duda, la noticia ha levantado opiniones encontradas. Principalmente en el mundo político, que para mí es el más aterrador de Twitter. Para la muestra, las peticiones públicas de presidentes como López Obrador, demostrando su lado amable y queriendo ser desde ya un “consejero” de Musk sobre los cambios que debería empezar a realizar. Y, por supuesto, las del expresidente Trump, que confirma que no retomaría su cuenta de Twitter así el propio Musk se la diera de vuelta. ¡Por fin una buena noticia!

Recordemos que Twitter es mil cosas hoy en día: noticias, porno, opinión, peleas, noticias falsas, pensamientos encontrados y guerras de 280 caracteres… Entonces, ¿cómo logrará hacer el cambio? Considero que el cambio siempre debe iniciar desde la tecnología. Acciones como eliminar bots y controlar cuentas falsas que inflan a influenciadores o manipulan elecciones deberían ser el primer paso para que confiemos en sus acciones como nuevo dueño de esta red.

Ya iremos viendo en este mundo político-tuitero con quién se va a aliar Musk para manejar el mundo con un tuit desde su Tesla. ¡Musk presidente! Ya lo vi en su perfil.

Comentarios