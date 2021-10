Desde 2015, P&M ha liderado la entrega de un reconocimiento para las mujeres que marcan la diferencia en el sector del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones. En 2021, cuando se celebra la séptima edición, Women to Watch Colombia resalta a 11 mujeres que se diferencian por tener una amplia trayectoria de liderazgo e innovación.

Ellas son las Women To Watch Colombia 2021:

Andrea Liévano, gerente de Aliévano PR y fundadora de PRPARATODOS

Esta Woman To Watch es CEO de Alievano PR desde hace once años y fundadora de PRPARATODOS, una compañía que busca democratizar las relaciones públicas en Hispanoamérica. Adicionalmente, ha sido speaker de Women in Business y del Women Economic Forum Latam. La gerente abandera el mensaje que defiende la idea de que en la era digital el PR dejó de ser solo para empresas de élite, sino que las empresas pequeñas y medianas también pueden visibilizarse por medio de estrategias PR.

Con PRPARATODOS ha entrenado a más de mil emprendedores para llevar sus negocios al siguiente nivel en estrategias de comunicación. Incluso, la iniciativa estuvo nominada a los Premios Portafolio, dentro de la categoría innovación.

Por otra parte, Andrea es docente en el diplomado de Human Branding by EXMA, también del diplomado de Marketing Digital de MDA Latam, y otros programas educativos. Asimismo, es consultora de la Cámara de Comercio de Bogotá, FENALCO, Sigma, Capital Women NY entre otros.

Catalina Porto Urdaneta, gerente ejecutiva de Caracol Televisión y presidenta de Caracol Estudios México

La Woman To Watch de la producción. En 2017, aceptó la gerencia ejecutiva de la productora de Caracol Televisión. Allí lidera el objetivo de la compañía: transformarse en una productora de contenidos de talla internacional. Catalina es abogada especialista en telecomunicaciones y tecnologías digitales de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con estudios de business management en Yale University. A través de su experiencia, ha aprendido a entender el negocio desde diversos ángulos, destacándose en el diseño de estructuras, dirección de equipos, compliance y business affairs.

Catalina ha logrado dejar su sello personal en las producciones en las que ha sido productora ejecutiva, siempre teniendo en cuenta las necesidades y gustos de la audiencia y con una dinámica constante de innovación. Algunos proyectos que ha impulsado son Siempre Bruja; Chichipatos, La Reina de Indias y el Conquistador, Bolívar, y Ritmo Salvaje, producciones disponibles en Netflix.

Actualmente, Catalina es productora ejecutiva de cinco series nuevas para distintas plataformas streaming y responsable de la más reciente apuesta de expansión de Caracol Televisión en México.

Ingrid Pérez Trujillo, vicepresidente de Marketing y Medios de Comunicación en Claro Colombia

Una Woman To Watch con más de veinte años de experiencia en Mercadeo en Latinoamérica y Europa. Ingrid es administradora de empresas de la Universidad de los Andes, tiene una Maestría en Mercadeo del IE Business School de Madrid y un posgrado de Digital Business del Emeritus Institute of Management. Se caracteriza por ser una mujer líder y estratega, ha trabajado con marcas locales y globales y dirigido proyectos de alto impacto en diferentes países, en el ámbito digital y con equipos multiculturales. Actualmente, además de ser vicepresidente de Marketing y Medios de Comunicación de Claro Colombia, es miembro del Comité Ejecutivo.

Por otra parte, Ingrid fundó y dirigió durante 2 años la plataforma digital Susurradores.com, Marketplace pionero en la silver economy en Colombia, un espacio de asesorías y mentorías virtuales impartidas por líderes académicos y empresariales jubilados. Durante la pandemia, Susurradores.com conectó más de mil profesionales con expertos y construyó alianzas estratégicas con el fin de impulsar el emprendimiento.

Su pasión por liderar y potenciar talentos, su optimismo, ingenio y creatividad la han llevado a destacarse en el mundo del marketing en empresas globales. Fue nominada para la Revista Gerente, como parte de los cien gerentes más exitosos del país durante 2020.

Isis Durán Moreno, directora de comunicaciones de Bavaria

La comunicación y una Woman To Watch.

Isis tiene más de catorce años de experiencia en el sector de la comunicación; es comunicadora social y periodista con estudios de Relaciones Internacionales y Master en Administración de Negocios de la Universidad de Ginebra en Suiza.

Inició su trayectoria profesional como periodista política. Posteriormente, hizo parte del equipo de Comunicaciones Estratégicas de la Presidencia de la República. También fue asesora de prensa del Ministerio de Agricultura y de Relaciones Internacionales y Comunicaciones de Procolombia.

Publicidad

Isis se desempeña como directora de comunicaciones y reputación corporativa de Bavaria, donde es responsable de liderar la estrategia de comunicaciones internas, externas y de Marca, buscando posicionar las apuestas de la compañía en materia de sostenibilidad, diversidad e inclusión, aporte empresarial, entre otros. Como parte de su gestión, ha logrado situar a Bavaria entre los primeros lugares de los rankings reputacionales del país y como un referente del sector privado colombiano. En este frente, dirigió la campaña de PR “Menores sin cerveza”, que buscaba evitar que los padres compartieran alcohol con sus hijos antes de cumplir la mayoría de edad, la cual fue merecedora de un premio Effie.

Juana Mesa Sánchez, socia y directora estratégica de ImasD

Una Woman To Watch que ha trabajado por más de quince años conectando los retos de las marcas a soluciones desde la perspectiva de diseño estratégico. Ha trabajado con clientes como Nutresa, Matiz, Zenú, Benet, Evok, Crem Helado, Ducales, Postobón, Bavaria, Bimbo, Coca Cola, entre otras. Igualmente, es apasionada por compartir conocimientos en espacios académicos y profesionales; ha dictado conferencias y talleres en Colombia, Costa Rica, Perú y México.

Actualmente, como socia y directora estratégica de ImasD, lidera un equipo con un enfoque holístico. Para ella, el diseño permite crear un mundo donde las personas hacen parte del todo y las marcas están al servicio de todos.

Juanita Gutiérrez, gerente corporativa de Centros Comerciales Viva, Grupo Éxito

Esta Woman To Watch es comunicadora social, especialista en mercadeo estratégico. Tiene experiencia en formulación de estrategias competitivas, generación e implementación de propuestas de valor y desarrollo de modelos de negocio diferenciados. Asimismo, ha desarrollado proyectos de innovación, apertura de mercados internacionales, estructuración de canales de distribución, desarrollo de nuevos productos y comunicación estratégica de marketing.

Gracias a su visión, hoy lidera la estrategia de marca, comunicación y ventas de los 18 activos de Grupo Éxito, como Centros Comerciales Viva y galerías en Colombia. Allí, ha posicionado los centros comerciales y ha implementado la transformación digital de la marca, así como en las extensiones omnicanal con los proyectos Viva Online, Línea Viva, Domicilios Viva, Compra y Recoge, Live Closet y Tú pides y Viva te compra.

Marcela Arango Díaz, directora general de Llorente y Cuenca en Colombia

Es profesional en mercadeo y publicidad del Politécnico Grancolombiano. Además, es una Woman To Watch que ha sido docente en áreas como mercadeo, publicidad, promoción, planeación estratégica, planeación de eventos, merchandising y construcción de marca.

Antes de asumir la dirección general de LLYC Colombia en mayo de este año, Marcela llevaba la dirección de cuentas Bogotá de Geometry Global Middle Americas. Además, trabajó durante diez años en Grey Colombia Worldwide como directora de cuenta. Lleva más de 25 años liderando equipos de servicio al cliente en agencias de publicidad.

Marcela ha trabajado con marcas como Corporación Colmena, Silueta, Oracle, Noel, Zenú, Banco Industrial Colombiano, Occel, Bavaria, Refrescos Bavaria, El Tiempo, Air France, Celumovil, La Francol, Disa (Maizena), Porvenir, Canal Caracol, Icasa, Portafolio, Carrefour, Van Camp’s, Prismacolor, Magicolor, entre otras. Asimismo, ha sido ganadora de más de veinte premios, entre los que están dos Gran Effie Colombia.

Olga Lucía Villegas, CEO de Publicis Groupe

Es una de las grandes líderes del sector publicitario en Colombia. Es publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, con un postgrado en mercadeo. Inició su carrera en Leo Burnett en 1990 como Ejecutiva de cuentas. En 1994, asumió como directora de cuenta para Phillip Morris a nivel regional, y en 1998, como directora de servicio al cliente para la agencia, teniendo como responsabilidad el desarrollo de nuevos negocios.

En 2004 fue nombrada como vicepresidente ejecutiva y en 2005 asumió como gerente general de Leo Burnett Colombia. Bajo su liderazgo, la agencia obtuvo diferentes reconocimientos. En 2009, los premios internacionales en London, Wave, Fiap, El Sol, Clio y New York Festival. Luego, en el 2010 logró el primer león de oro de Cannes en radio para el país, y en 2014 el primer Grand Prix para el país en Cannes Lions Health, con una campaña digital para la Liga contra el Cáncer.

En noviembre del año 2010 fue nombrada CEO para Latinoamérica y catalogada como una de las 30 mujeres más poderosas en el ámbito de la publicidad a nivel mundial.

Desde 2016, se desempeña como CEO de Publicis Groupe para Colombia, grupo que comprende 8 compañías de medios, creativas y digitales. Para Olga Lucia, el recurso humano siempre ha sido y seguirá siendo el alma del negocio publicitario para lograr grandes y mejores ideas.

Silvana González, fundadora y CEO de Café La Divisa

Silvana es la Woman to Watch que le apostó a la creación de todo un concepto de marca. Cuenta con más de seis años de experiencia en el proceso de la semilla a la taza en la industria de los cafés especiales colombianos. Es apasionada por crear sostenibilidad alrededor del café nacional. Asimismo, es la primera mujer certificada “Coffee Diploma” por la Asociación de Cafés Especiales del mundo. Por otra parte, es embajadora de marca Oster Colombia 2021.

En julio de 2020 emprendió la operación de Café La Divisa, una fábrica donde se realizan procesos de tostión y maquila de cafés especiales sostenibles. Además, es la primera planta operada cien por ciento por mujeres en Colombia.

Por otro lado, Silvana es creadora del programa “Ecomujeres by La Divisa” donde se reciclan empaques usados de café para ser convertidos, por las manos de artesanas, en elementos de lujo para el hogar. Pese al poco tiempo que lleva el proyecto, ya ha abierto mercado de exportación en Chile, Estados Unidos, Austria y Alemania.

Algunos de los reconocimientos que ha obtenido Café La Divisa son “Empresa Ganadora programa de apoyo para pequeñas y medianas empresas FedEx 2021” y “Empresa ganadora programa de apoyo a pequeñas y medianas empresas, Facebook. 2020”.

Tatiana Esguerra Rezk, directora de mercadeo en Grupo Bimbo

Una Woman To Watch especialista en el mercado de alimentos. Es ingeniera industrial de la Universidad Javeriana, especialista en Psicología del Consumidor y Magister en Administración Empresarial. Tiene experiencia en gestión de marcas, investigación de mercados y procesos de innovación; los sectores en los que ha empleado su talento son consumo masivo, retail y B2B.

Empezó trabajando en el área del mercadeo de Alpina en 2005. Luego, pasó por Team, donde fue gerente de entendimiento del consumidor y después, gerente de mercadeo de Ingredientes Especiales. Más adelante, en 2012, llegó a Helados Popsy como gerente de mercadeo. En 2017, entró a Bimbo como gerente de categoría de Sweet Baked Goods para luego asumir como Global Brands manager de Bimbo Latincentro.

Como gerente de mercadeo para Bimbo Colombia, ha logrado ganar participación en el mercado para la marca. También ha sido quien lidera el proceso de innovación de Bimbo Colombia con diferentes iniciativas. Algunas de las innovaciones que ha liderado son la nueva imagen de Tortillinas para la región Latincentro, Pingüinos Minix Cookies & Cream, nueva imagen de Mr. Brown y el ingreso de la marca a la categoría de panes congelados con Bimbo del Hogar. También participó en el lanzamiento de Pan Bimbo Vital 100% Natural, la marca de snacks Pa’Mi Gente, el Pan Hamburguesa Dorado y Ponqué Artesano al mercado de los ponqués premium.

Tatiana González Guarín, CEO de People Media

Es la Woman To Watch que ha logrado llevar a People Media, una compañía colombiana de media, a tener presencia en seis países en menos de tres años. Tiene más de quince años en el sector publicitario y una visión diferente del mundo del mercadeo y la publicidad.

Por otra parte, ha trabajado con KidsCorp. Ella inició siendo country manager de Colombia, ahora es head de Cono Sur, Andina y Centroamérica. Esta experiencia le ha permitido adquirir conocimiento holístico en kidtech y adtech.

En People Media, Tatiana, de la mano de su equipo, ha ingresado al mercado de Perú, Ecuador, México, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, y El Salvador. Esto por medio del entendimiento de las necesidades de los clientes, el uso de tecnologías de última generación y el entendimiento de los consumidores. Para ella, la humanización del marketing digital a partir de la data y la tecnología es esencial. Tatiana busca conectar marcas con personas.

En 2021, Tatiana lideró el lanzamiento de GiveMeFi, un medio de investigación de mercados a través de las redes de wifi en puntos públicos.

Ellas son las Women To Watch Colombia 2021, mujeres que han demostrado la importancia del rol femenino en el sector del mercadeo, la publicidad y la comunicación.

Para conocer la visión, ideas e historias de cada una de ellas, P&M publicará una serie de videoentrevistas, posteriormente a la entrega del reconocimiento oficial, que se llevará a cabo durante el Marketing Conference Latam el 27 y 28 de octubre de 2021.

También le puede interesar: MC Latam 2021: el evento de marketing más relevante del sector

Comentarios