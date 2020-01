A partir de 2020 los casos de mercadeo de los sectores de cultura y arte, belleza y moda, software y aplicaciones, marketing innovation solutions, e-commerce, y reputación corporativa, podrán competir por el premio más importante a nivel mundial, que reconoce entre 35 categorías, las estrategias más efectivas del país. La ANDA como licenciatario en Colombia de Effie y Elizabeth Melo como su presidente, dió apertura a la versión 2020 invitando a agencias y anunciantes de todos los rincones del país, a participar y poner a prueba sus casos ante respetados jurados de la industria del mercadeo y la publicidad.

“Effie es mucho más que un festival. Durante todo este tiempo, no solo a nivel global, sino en Colombia, Effie ha promovido diferentes plataformas que permiten a anunciantes, agencias, estudiantes, investigadores de mercado y gobierno, para entender y aprender acerca de efectividad, destacar ideas de marketing que funcionan y fomentar un diálogo reflexivo sobre los impulsores de la efectividad del marketing en cada país en el que tiene presencia”, afirmó Elizabeth Melo.

Año tras año, la organización Effie y los diferentes comités, discuten las oportunidades que surgen en un mercado cambiante. El surgimiento de nuevas categorías, la participación de nuevos jugadores como ONGs, startups de tecnología y aplicaciones, academia, anunciantes y agencias regionales, son un ejemplo de esta industria que se mueve a un ritmo acelerado y enfrenta cada día nuevos retos y oportunidades.

Durante esta versión, Effie contará con Mónica Contreras, economista de la Universidad Externado de Colombia, MBA de la Universidad de los Andes y Gerente General de PepsiCo en Colombia hasta el año 2019, como presidente del Jurado y Thor Borresen Vicepresidente de mercadeo en Bavaria, como Vice presidente. Ellos dos son referentes importantes que han liderado estrategias inspiradoras y ganadoras de Effie en el pasado. Durante el lanzamiento se anunciaron también las fechas clave para tener en cuenta acerca del premio. Estas son:

27 de enero: Apertura de plataforma de inscripciones

6 de febrero Lanzamiento en Medellín

11 de febrero: Lanzamiento en Cali

24 de febrero Cierre primer corte de inscripciones

9 de marzo: Cierre Segundo corte de inscripciones

24 de marzo: Cierre Tercer corte de inscripciones

Abril de 2020: Ronda de juzgamiento (día aún por confirmar)

Mayo de 2020: Premiación (día aún por confirmar)

Ana María Scarpetta, Asesora Estratégica para Effie Colombia, anunció los cambios y el lanzamiento de las nuevas categorías. A continuación compartimos la lista oficial que abre a partir del 27 de enero.

CATEGORÍAS PRODUCTOS

ALIMENTOS

Alimentos frescos, empacados: y congelados: frutas y vegetales, helados, confitería, galletería, panaderías, pastelería, snacks.

AUTOMOTRIZ

Autos, camiones, motocicletas, así como los productos y servicios relacionados con la categoría, tales como: gasolina, gas natural vehicular, aceites para motor, neumáticos, baterías para vehículos, pinturas, lubricación, mejoras, etc.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Cerveza, champaña, ron, tequila, vodka, vino, aperitivos, licores, etc.

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

Gaseosas, café, té, jugos, leche, sustitutos de la leche, agua, bebidas energizantes

BELLEZA Y MODA* (NUEVA CATEGORÍA)

Incluye cosméticos, fragancias, productos para el cabello y uñas, joyería, ropa, carteras, accesorios, maquillaje zapatos. Incluye servicios como salones de belleza, spas, etc.

COMERCIO Y RETAIL

Compañías de retail (en línea o / directas) con mercancía específica o general.

Ejemplo: tiendas por departamento, tiendas de ropa, calzado y/o joyería, gafas, tiendas de alimentos, tiendas de libros, discounters, cuidado de mascotas, tiendas de especialidades.

CULTURA & ARTE* (NUEVA CATEGORÍA)

Museos, obras y festivales de teatro, festivales culturales, organizaciones musicales como festivales y conciertos

HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL

Jabones, productos dentales, cremas y limpiadores para la cara y el cuerpo , productos higiene femenina, máquinas de afeitar, crema de afeitar, desodorantes, productos de cuidado bucal, tinturas, etc (ítems focalizados en belleza deben inscribirse en la categoría de Belleza y Moda)

PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

Productos farmacéuticos , OTC, suplementos, servicios médicos. Educación para la salud y programas de prevención de enfermedades para consumidores.

RESTAURANTES & COMIDA RÁPIDA

Restaurantes y establecimientos de comidas rápidas, comida casual, cualquier tipo de restaurante puede participar.

LANZAMIENTOS

Aplica a cualquier esfuerzo de comunicación para introducir un nuevo producto o servicio que pertenezca a cualquier categoría, que no sea una extensión de línea. Nuevas marcas o nuevos productos en nueva categoría son elegibles. Effie define una extensión de línea como:

• Una variación de un producto existente que comparte el mismo nombre de la marca y en la misma categoría que el producto existente y comparte las mismas características de la marca madre pero ofrece un nuevo beneficio (sabor, tamaño, empaque, etc)

• Un producto derivado que suma o modifica alguna característica sin cambiar significativamente el precio

• Productos que utilizan la misma marca y ofrecen al consumidor opciones variadas (Ej: la versión Diet/Zero de alguna bebida) El caso debe estar escrito para sustentar los resultados del nuevo producto, y la situación de la categoría, (similar a lo que harían cuando sustentan la categoría de Éxito Sostenido)

PRODUCTOS & SERVICIOS DEL HOGAR

Electrodomésticos, productos, materiales, herramientas y servicios relacionados con el hogar y la construcción, así como empresas y proyectos del sector inmobiliario. Productos como detergentes, jabones, blanqueadores, escobas, suavizantes, quitamanchas, productos antigrasa, productos especializados en aseo de cocina, cuidado de la madera y pisos, etc.

SOFTWARE & APLICACIONES* (NUEVA CATEGORÍA)

Software, servicios colaborativos, sistemas operativos, servicios de nube, software/apps para computadores/tabletas/móviles

TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO

Productos y servicios de transporte automotriz, aéreo, tren, autobús , taxi, sistemas de transporte masivo, ciclovías y transporte ecológico, medios alternativos de transporte, alquiler y venta de automóviles etc. Cruceros, hoteles, balnearios, parques de atracciones, sitios web de viaje y servicios de reserva y compra de tiquetes, hoteles, excursiones, campañas turísticas, etc.

CATEGORÍAS SERVICIOS

CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y/O DE GOBIERNO

Comunicaciones de mercadeo relacionadas al desarrollo económico del estado o el municipio, loterías, servicios públicos (ej: mensajes de conservación de agua), instituciones u organizaciones educativas, fuerzas armadas y campañas de afiliación. Esto incluye mensajes políticos y comunicaciones dirigidas a grupos comerciales de interés.

INTERNET Y TELECOMUNICACIONES

Software de computadores, servicios de celular, servicio de internet, servicios online, portales, motores de búsqueda, paquetes de comunicación (internet, teléfono y TV) y productos y servicios vinculados a internet.

SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS

Productos y servicios financieros incluyendo específicos como la banca en casa, préstamos, hipotecas, fondos de inversión, cheques de viajero, giros etc. productos de crédito, débito, fidelización. Productos como seguros de vehículos, seguros de hogar , salud, etc.

SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Acueducto y alcantarillado, internet, cable, energía, gas natural.

CATEGORÍAS ESPECIALES

EXPERIENCIA DE MARCA PRODUCTOS ( ACTIVACIONES – PRODUCTOS)

Esta categoría no es para esfuerzos que se focalizaron en TV, radio o impresos para conectar con sus audiencias. Debe mostrar cómo crear una experiencia de marca más allá de la publicidad tradicional. Esfuerzo que realmente trajo a una marca o producto a la vida e interactuó con una audiencia específica para alcanzar objetivos deseados.

Se pueden haber re-inventado el demo de un producto , reimaginado una tienda con ubicación temporal o renovado alguna tienda física o establecimiento, puede haber creado un juego , una experiencia virtual o experiencia interactiva que realmente muestre la personalidad de la marca ,probando que cobró vida y funcionó. Los ganadores de esta categoría mostrarán como los anunciantes están alcanzando a sus audiencias para establecer relaciones significativas, memorables y conexiones únicas con sus marcas

Nota: como en todas las categorías Effie puede participar mostrando como el trabajo trajo la marca a la vida como esfuerzo total de marketing ,o como parte de un programa más grande de marketing

EXPERIENCIA DE MARCA SERVICIOS ( ACTIVACIONES – SERVICIOS)

Esta categoría no es para esfuerzos que se focalizaron en TV, radio o impresos para conectar con sus audiencias. Debe mostrar como crear una experiencia de marca más allá de la publicidad tradicional. Esfuerzo que realmente trajo a una marca o producto a la vida e interactuó con una audiencia específica para alcanzar objetivos deseados.

Se pueden haber re-inventado el demo de un producto , reimaginado una tienda con ubicación temporal o renovado alguna tienda física o establecimiento, puede haber creado un juego , una experiencia virtual o experiencia interactiva que realmente muestre la personalidad de la marca ,probando que cobró vida y funcionó. Los ganadores de esta categoría mostrarán como los anunciantes están alcanzando a sus audiencias para establecer relaciones significativas, memorables y conexiones únicas con sus marcas

Nota: como en todas las categorías, Effie puede participar mostrando como el trabajo trajo la marca a la vida como esfuerzo total de marketing ,o como parte de un programa más grande de marketing

GRAN IDEA DE MEDIOS

Esta categoría busca destacar la efectividad como resultado de las ideas. La línea entre lo que constituye una idea creativa y una línea de medios es a veces borrosa. Hay ocasiones en las que una idea de medios condujo por completo un esfuerzo de comunicación. Por supuesto los medios no pueden existir sin su contenido, pero este premio intenta reconocer aquellos casos que fueron dirigidos por el pensamiento de medios- donde la integración de los medios y el mensaje llevaron al éxito. Se busca distinguir a las ideas de medios que sean lo suficientemente poderosas como para convertirse en la génesis del programa de comunicaciones. Todos los esfuerzos conducidos por una gran idea de medios son aptos para competir:

Ejemplos:

• Content Led: casos motivados por una idea de contenido

• Data Driven Insights: casos motivados por insights provenientes de data/información

• Tech Led: casos motivados por una idea tecnológica

• Media Idea Led: casos motivados por una idea de medios, diferentes a los anteriores

DATA DRIVEN MEDIA

Data Driven en medios se define como la aplicación de data y tecnología para identificar y conectar la audiencia correcta con el mensaje correcto en el momento correcto. Estos esfuerzos deben probar como utilizaron específicamente la data para optimizar medios para mejorar los resultados del negocio (KPI´s de las marcas,

ROI; métricas de desempeño en marketing,etc).

Los mejores ejemplos de esta categoría reconocen la interacción y aplicación de automatización, tecnología aplicada e inteligencia humana y artificial para alcanzar un público preciso y lograr los mejores resultados. Para participar, su caso debe detallar el rol que tuvo la data en la estrategia de medios para alcanzar las metas

de la marca y el negocio. Se espera que los casos en esta categoría:

• Utilicen mensajes personalizados y creativos

• Expliquen como la data impactó el plan de medios a através de mediciones y analítica clara

• Demostrar los insights capturados de la data para entender la audiencia

MARKETING INNOVATION SOLUTIONS * (NUEVA CATEGORÍA)

En esta categoría, actividades individuales de marketing o programas completos de marketing serán premiados. Pueden inscribir una acción o idea de negocio que ha tenido un impacto excepcional en la posición de la marca, producto o servicio en el mercado. Si la comunicación fue un elemento significativo del marketing mix, su

trabajo debe ser presentado en otra categoría de Effie.

Ejemplos de actividades elegibles en esta categoría incluye: innovación de producto,cambio de empaque, en términos tanto de apariencia como tamaño, introducción/cambio de un programa de lealtad, introducción a un nuevo canal de distribución, etc Nota: Hay una Formato de Inscripción específico para participar en esta categoría.

REPUTACIÓN CORPORATIVA * (NUEVA CATEGORÍA)

Publicidad

Esta categoría es para comunicaciones que promueven a las corporaciones, no exclusivamente sus productos. Incluye sponsorships, imagen e identidad. Adicionalemente a las métricas que presentan relacionadas a reputación, los participantes podrán mostrar como estas métricas se relacionan al negocio de la marcas y porqué son importantes.

ENGAGED COMMUNITY (REDES SOCIALES- PRODUCTO Y SERVICIOS)

Esta categoría se trata de de manejar comunidades efectivas y comprometidas, participantes son aquellas marcas que están creando contenidos, experiencias, plataformas, noticias que consiguen que las comunidades crezcan, se comprometan, compartan, actuén o amplifiquen el mensaje de una manera que se relacione directamente con las metas de las marcas. Participantes deben indicar claramente como manejaron la comunidad, como definieron efectividad alrededor de esa comunidad, que lograron especificamente y porqué esta comunidad comprometida fue significativa en el desarrollo de la marca/negocio. Estos casos deben demostrar que la idea digital fue el catalizador que le dió impulso a la campaña y que sin elementos online y/o componentes sociales no hubiera

funcionado.

BAJO PRESUPUESTO

Productos Esta categoría busca incentivar la participación de pequeños anunciantes. Los casos elegibles para esta categoría deben representar el único esfuerzo de comunicación de la marca durante el periodo evaluado. Para ser elegido la inscripción no puede ser para extensión de línea. El valor de bonificados y medios no tradicionales , así como costos de activaciones, deben ser incluidos.Tampoco pueden acreditar un presupuesto mayor a 200 millones de pesos. En esta categoría es posible presentar esfuerzos de comunicación comercial basados en medios digitales, pero no podrán consistir en ellos de manera exclusiva.

ÉXITO SOSTENIDO

Comunicación de productos o servicios que han experimentado un éxito sostenido durante 3 o más años son elegibles para participar. Los casos que participen deben demostrar un objetivo común tanto en la estrategia como en las ejecuciones creativas; con una continuidad de elementos ejecucionales clave (ej: voceros, música, canciones, tagline,etc) que demuestren la efectividad en el tiempo. Para participar debe ser capaz de proporcionar datos del primer año, el año intermedio y los resultados más recientes.

Nota: Hay un Formato de Inscripción específico para participar en esta categoría.

PROMOCIONES

Casos en que la oferta del producto o servicio va acompañada de un beneficio adicional específico. Este debe haber constituido un factor determinante en la generación de los resultados, por ejemplo: obsequios por la compra del producto; Si el elemento promocional no representó una relevancia mayor en la obtención de los resultados, deberá participar en la categoría que corresponda.

SHOPPER MARKETING

Esta categoría aplica para campañas de comunicaciones integradas que hayan sido diseñadas para dirigirse a un grupo de compradores y guiar los procesos de compra hacia los resultados deseados. La inscripción debe demostrar cómo los insights de shopper data y el entorno de retail son considerados al formular las estrategias que influyen en la compra. Esta categoría no se limita a acciones de marketing dentro de la tienda y está abierta a retailers y productores.

Nota: Hay un Formato de Inscripción específico para participar en esta categoría

REAL TIME MARKETING

Esta categoría de los Effie Colombia 2020, es para todas las comunicaciones en las que las compañías, las marcas o los productos crean contenido de marketing sobre la marcha y sin una planificación exhaustiva, alrededor de un evento de la actualidad. Los resultados se generan a partir de una conversación en tiempo real que tiene lugar en las redes sociales, y en las plataformas de tiempo real, en respuesta a dicho evento. La efectividad del marketing en tiempo real (real time marketing) encuentra su máxima expresión cuando es posible delinear un plan para eventos conocidos (Copa América, Oscares , etc) y reaccionar rápidamente y de manera relevante cuando sucede algo inesperado.

DAVID Y GOLIAT

Este es un premio para marcas pequeñas, nuevas o emergentes que:

• Están haciendo incursiones en contra de marcas grandes, establecidas.

• Enfrentándose a “gigantes dormidos “

• Entrando a un nuevo campo de productos y servicios, más allá de su categoría y competidores actuales, para enfrentar a un líder. Los participantes deberán detallar desafío del negocio, escenario competitivo y cómo el negocio tuvo éxito más allá de las adversidades. Se requiere definir el entorno competitivo, incluyendo las diferencias de mercado entre un David versus Goliat, para demostrar por qué su marca fue David. Los jurados definirán en cadacaso si la marca ha probado de manera suficiente ser el “David” de cada situación.

GOLIAT: Líder Dominante de la categoría.

DAVID: Marcas nuevas, pequeñas, emergentes. Baja participación.

ENDOMARKETING

Campañas de transformación cultural organizacional. Puede ser una iniciativa al interior de la compañía. Es marketing interno con el apoyo de una serie de herramientas desarrolladas para sensibilizar, informar y motivar a los empleados de una empresa para que se comprometan a alcanzar objetivos y metas de la misma.

E-COMMERCE* (NUEVA CATEGORÍA)

Esta categoría es para campañas que efectivamente usan insights, estrategia, creatividad y analítica para impulsar la conversión del comprador (shopper) de comercio electrónico. Utilizando data y un conocimiento profundo del shopper, marca y retailers pueden tener éxito en un escenario de e-commerce.

Un esfuerzo exitoso combina un fuerte conocimiento del shopper con prácticas de marketing digital para aumentar la conversión online. Para los Effie Colombia 2020, el esfuerzo debe estar basado en un insight del shopper y debe ser impulsado por el shopper(shopper driven). Expliquen como la estrategia del esfuerzo llegó al mercado con e-commerce. Las inscripciones en esta categoría serán evaluadas solamente en la efectividad del ecommerce

MARKETING ESTACIONAL

Estacionalidad, festividades y eventos le dan la oportunidad a las personas de marketing para construir comunicaciones estratégicas basadas en temas de interés de su público objetivo. Esta categoría honrará aquellos esfuerzos que efectivamente capitalizaron en la estacionalidad, festividades o eventos para obtener resultados

para su negocio Ej. Copa América

CATEGORÍA POSITIVE CHANGE

MARCA – AMBIENTAL

Reconoce marcas con programas de mercadeo que han cambiado el comportamiento de sus público objetivo (B2B o B2C) hacia alternativas o acciones ambientalmente sostenibles, y/o incrementado la de demanda de productos o servicios ambientalmente sostenibles, incorporando mensajes en su comunicación de mercadeo que generen conciencia ambiental.

SIN ÁNIMO DE LUCRO – AMBIENTAL

Reconoce organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro con acciones de comunicación y/o campañas que han cambiado el comportamiento de su público objetivo (B2B o B2C) hacia alternativas o acciones ambientalmente sostenibles, incrementado la de demanda de productos o servicios ambientalmente sostenibles,

y/o de forma medible generó un impacto positivo a la causa de su organización, incorporando mensajes en sus comunicaciones de mercadeo que generen conciencia ambiental.

MARCA – SOCIAL

Reconoce marcas que están haciendo del mundo un mejor lugar para vivir, utilizando el poder de sus plataformas de comunicación para bien. Esta categoría celebra las campañas que lograron combinaron de manera efectiva el objetivo de negocio con una causa social (salud, educación, comunidad, familia, entre otros) y de manera exitosa relacionaron esta causa con la estrategia de marca, generando resultados positivos de negocio e impacto social.

MARCA- SOCIAL

Esta categoría de los Effie Colombia 2020, reconoce organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyos esfuerzos de comunicación han resultado/generado en un impacto positivo en la sociedad y de forma exitosa, contribuyeron al propósito de la organización. Las campañas deben mostrar de forma medible el impacto y resultados probados.

