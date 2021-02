Entendiendo las necesidades de la industria de las comunicaciones, el mercadeo y la publicidad, IAB y P&M anuncian su alianza para acompañar el Diplomado de Marketing Digital Estratégico, impartido por el CESA. Este diplomado, está enfocado a esos profesionales que desean ampliar sus conocimientos sobre las nuevas tecnologías, para diseñar y ejecutar exitosamente planes de mercadeo digitales. Lo anterior, respondiendo a los objetivos de las compañías y al crecimiento de los negocios.

¿Cuál es el objetivo del diplomado de marketing digital estratégico?

El diplomado está diseñado en función de analizar y comprender las nuevas dinámicas del mercado y el consumidor, desde el uso cotidiano de las nuevas tecnologías. Cada día se hace más relevante contar con líderes que tengan una visión global sobre el mundo digital y sus tendencias. Según Olga Britto, managing director de IAB Colombia debemos tener en cuenta que el mundo ha evolucionado mucho, lo digital es cada día más relevante. “La omnicanalidad existe, estamos entre el mundo off y el online. Esto nos exige ser mucho más estratégicos para llegar con nuestros mensajes a esa audiencia que está cada vez más conectada. En este diplomado pueden informarse sobre todos estos cambios, pensando en cuáles son los insgihts de este consumidor, cómo hacer planeación estratégica con mindset digita. Adicionalmente, comprender la actividad de branding y performance que en este mercadeo es fundamental”, añade Olga Britto.

¿Qué aprenderán en el Diplomado de Marketing Digital Estratégico?

Los estudiantes del diplomado obtendrán los conocimientos para diseñar y coordinar un plan de mercadeo digital estratégico, planificación de medios y desarrollo de campañas de publicidad online, conociendo las diferentes alternativas y plataformas que el mundo online ofrece. Además de implementar de manera eficaz y rentable estrategias de marketing digital. Por supuesto, entendiendo la relevancia de medir los resultados y analizarlos.

Priorizar la estrategia de mercadeo en medio de tanto ruido

P&M habló con Leandro Vásquez, docente del diplomado de marketing estratégico, para preguntarle acerca de la relevancia del programa. Al respecto, esto nos contó:

“No digo nada nuevo hablando de que el Marketing Digital es una actividad esencial para los profesionales del mercadeo y de negocios en general. Vivimos en una época donde “lo digital” está transformando todas las empresas. Se habla de redes sociales, de comercio electrónico, del poder de los consumidores, de la importancia de los contenidos y de los datos. En definitiva, se habla de demasiadas cosas. En un contexto con tanto ruido es fundamental tener una visión panorámica y estratégica para poder priorizar la actividad de marketing y dirigirla adecuadamente para obtener el máximo provecho del mundo digital.

Es acá en donde el Diplomado de Marketing Digital Estratégico del CESA y el IAB juega su partido y se destaca del resto de los jugadores. Dos instituciones de prestigio, un grupo de profesionales con experiencia en el hacer y muchas ganas de compartirla. Es fácil ver cómo se repaga este Diplomado entre las personas que deciden tomarlo. Por lo tanto, también debería ser fácil la decisión de tomarlo. Ojalá nos veamos allí”.

Una conversación que debemos tener y entender

Para Enrique Samper, también docente del Diplomado de Marketing Digital estratégico: “Es imposible pensar hoy en tener una marca o ser responsable del marketing de un negocio, y todavía asustarse cuando le hablan de marketing digital o de big data o de cualquier otro término asociado que uno no ha sido capaz de enfrentar o de aprender. El marketing digital tiene sí o sí hoy que hacer parte de cualquier estrategia de marketing. Desafortunadamente es un negocio en el que hay demasiados jugadores y algunos de ellos no son suficientemente responsables con sus clientes, así es que demuestran su conocimiento a partir de términos raros y no de profundidad sobre el negocio.”

“Un profesional de marketing hoy no puede permitirse que en una conversación no entienda nada de lo que se habla; y eso es en lo que le va a ayudar este diplomado: en tener recursos suficientes para ser él el que defina a dónde quiere llevar su marca y poder administrar con tranquilidad sus activos digitales”, añade Samper.

