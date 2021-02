Colombia, en materia de medios de comunicación, es muy radial y televisiva. Masivamente, estos medios se posicionaron como los canales informativos y de entretenimiento predilectos por la audiencia. En cuánto al periodismo deportivo, comúnmente se asociaba con las transmisiones de los partidos de fútbol, y la información relacionada con los jugadores; algo que además, estaba sectorizado hacia un público masculino y un contexto local.

Fue hasta hace poco, con la transformación digital, que se expandió el universo deportivo hacia ligas internacionales, influenciado también por la participación de deportistas colombianos en equipos de otros países. De igual forma, se diversificó el formato para permear a las audiencias de Internet con portales especializados de contenido multimedia.

La llegada de As al mercado de medios deportivos

En este contexto, hace seis años, nace As Colombia, con el objetivo de ofrecer a los colombianos información deportiva de calidad. As es un medio nativo de España, con 53 años de trayectoria, que en el 2015 le apostó a la industria colombiana para continuar ampliando su oferta digital, su internacionalización y la búsqueda de nuevas audiencias.

As Colombia cumple seis años

Durante todo este tiempo As.com, que ya traía un posicionamiento internacional, logró escalar en Colombia, hasta convertirse, según Comscore, en el sitio web especializado en deporte No.1 en audiencias digitales; alcanzando, en el 2020, cinco millones de visitas de usuarios únicos.

P&M habló con Sarah Castro, directora de As Colombia, para ahondar en los hitos más relevantes en la trayectoria del medio; su modelo de negocio y mercado publicitario; y por qué no… en el papel de una mujer como directora de un portal deportivo; un rol que estaba reservado para figuras masculinas.

Entrevista con Sarah Castro, directora de As Colombia

Cuando As llega al país en el 2015 hay unas versiones digitales de los medios tradicionales y unas marcas muy fuertes en el mercado. No obstante, As ya contaba con un prestigio regional por su trayectoria internacional, pero con el reto de incrementar la audiencia y los ingresos publicitarios en este lado del mundo.

El contexto para su llegada fue muy favorable puesto que acabábamos de vivir el mundial de fútbol del 2014 en el que Colombia tuvo una participación importante; así mismo, los ídolos del deporte se expandieron globalmente. As ofrecía un contenido diferencial, porque además de lo local, tenía un énfasis en el deporte internacional, gracias a los periodistas en todo el mundo con quienes cuenta.

“El deporte, vinculado al entretenimiento, es una temática transversal; pues no es solo llegar a audiencias, sino ofrecer soluciones publicitarias para los clientes, entendiendo que se tiene un publico consolidado”, aseguró Sarah.

Frente al papel de la mujer en el campo deportivo, la directora de As.com Colombia señaló que esto hace parte de una transformación en todos los ámbitos en los que se les da participación a la mujer por sus capacidades y preparación. “No se trata de una cuota, es una competencia igualitaria entre los géneros y un reconocimiento justo”, señaló.

