El Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ se conmemora cada 28 de junio desde 1970. El mismo día en 1969, ante la persecución por su orientación sexual, las personas alzaron una redada contra la policía de Nueva York, en el bar Stonewall Inn, lugar de encuentro entre la población LGBT.

Un año después de los disturbios, ocurrió el primer desfile pride y la Marcha de la Liberación; desde entonces, se reconoce este día mundialmente para visibilizar los derechos de las orientaciones sexuales e identidades de género tradicionalmente reprimidas.

Cada vez son más los avances en la implementación de políticas estatales que defiendan los derechos de personas pertenecientes a la población LGBTIQ+; pese a que aún faltan por establecerse más libertades, todos los sectores se unen progresivamente a la lucha.

¿Qué están haciendo las marcas?

En la sociedad de consumo actual, las marcas cumplen un factor importante en la orientación de las posturas en los consumidores. A continuación algunas marcas que se han unido a la celebración mundial del Orgullo, como muestra de su compromiso en aportar a una sociedad inclusiva y para todos.

Adobe Stock

Por segundo año consecutivo, Adobe Stock activó el Fondo de Desarrollo de Artistas, para que los creadores de todo el mundo generen imágenes que representen de forma respetuosa, amplia y realista diversos grupos; conscientes de cómo las marcas deben comunicar de manera interseccional la inclusión.

“Nuestra misión es que la colección represente el mundo que nos rodea, y una gran parte de eso consiste en brindar contenido inclusivo con narrativas auténticas; nos esforzamos por ofrecer imágenes de comunidades subrepresentadas que tradicionalmente no han tenido mucha visibilidad” afirma Mariana Cabral, Head de Adobe Stock para Latinoamérica.

El equipo de Stock diseñó el brief Celebration Of Self; este describe la necesidad de narrativas auténticas, que empoderen a las personas y las representen en todo el espectro de género en su publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adobe Stock en Español (@adobestockenespanol)

H&M

Este año, H&M respalda la diversidad con su campaña Mi familia elegida, promoviendo el mensaje «familia es quien te ama, sin importar a quién ames»; esta campaña se refiere a las familias que no estan compuestas por lazos biológicos, y cumplen un papel importante en las personas de la población LGBTQIA +.

«La inclusión y la diversidad se trata de quiénes somos y quiénes queremos ser y está profundamente arraigada en nuestros valores. Para seguir siendo más relevantes tanto para nuestros clientes como para nuestros colegas, necesitamos comprender y abrazar genuinamente diferentes perspectivas. Un entorno inclusivo nos llevará a mejores soluciones, mejores decisiones y mejores resultados», señala Ann-Charlotte Berglind, directora de Recursos Humanos de H&M.

Con la campaña, serán donados 100.000 dólares a la campaña Free & Equal de las Naciones Unidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Calle y Poché (@calleypoche)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roberto Carlo (@robertocarlomx)

Pony Malta

A través de diferentes demostraciones de amor, y haciendouso del auge de los videojuegos; Pony Malta envía un mensaje a sus consumidores bajo la premisa: El amor es inevitable. La marca se alió con la mesa LGBT de Bogotá y la organización Sentiido para invitar a los jóvenes a contar de manera empoderada porqué el amor es inevitable aportando a la resignificación de las expresiones de amor entre la población diversa.

Con errores de programación de software conocidos en el mundo gamer como bugs o glitches, la marca evidencia situaciones inevitables del amor.

“Los glitches como experiencia de videojuego son motivo de burla que para muchos gamers arruinan su partida. Hoy, desde Pony Malta, queremos agradecer a los desarrolladores de videojuegos porque lo que parece un error realmente ayuda a visibilizar situaciones de la vida cotidiana de nuestros jóvenes. Hacemos un llamado a estas compañías desarrolladoras de videojuegos para que se unan a nuestro mensaje y visibilicen las diferentes expresiones de amor”, manifiesta Alejandro Lotta, gerente de Pony Malta en Bavaria.

Esta iniciativa hace parte del proyecto de inclusión de Bavaria, All Humans, que capacita a a los equipos internos de las compañías con criterios de equidad en las campañas de comunicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pony Malta (@ponymaltaoficial)

Bon Yurt

Con el lanzamiento de #TuSpotBonYurt, Bon Yurt se une al mes del Orgullo. Esta iniciativa nace en el marco de la plataforma Haz Lo Tuyo, que impulsa a los jóvenes a apostar por sus verdaderos sueños y propósitos. La marca vinculó a artistas como Ledania, Ceroker, Alejandro Cuadros, Pobre Muchacho, Dast y Juan Caicedo para desarrollar obras de arte que celebren al amor en todas sus formas.

Por medio de ecuoles en Bogotá y Medellín ubicados en las principales rutas de la Marcha LGBTIQ+, busca visibilizar una Colombia diversa, haciéndole frente a la violencia en contra de la población como un trabajo continuo, articulado por diferentes actores sociales.

“Alineados con nuestra esencia de marca y evidenciando que las personas de la población LGBTIQ+ afirman no sentirse tranquilas manifestando su amor en público, quisimos usar el arte, el color y la creatividad para dedicarles unos spots durante la marcha. En ellos, esperamos se sientan inspirados y seguros de expresar su amor. Finalizada la marcha, las obras originales realizadas por los artistas se subastarán en las redes sociales de la marca y los recursos recaudados serán donados al trabajo de la Fundación Colombia Diversa, con el objetivo de respaldar acciones tangibles a favor de la población LGBTIQ+», dijo María Alejandra Ruiz, gerente del territorio diversión de Alpina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bon Yurt Alpina (@bonyurt)

También te puede interesar: SunMedia afianza su crecimiento internacional de la mano de Magnum Capital

Comentarios