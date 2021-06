Imagínese trabajar para que lo despidan, ¿parece loco no? Pues bien, esta es la premisa que aborda el recién publicado libro de Adriana Arismendi: Líder irreverente. La experta en marketing y quien se desempeña como vicepresidente de mercadeo de Bancolombia plasmó en esta ópera prima la clave del éxito para ejercer un liderazgo efectivo, que motive transformaciones positivas.

“Solo a través de cambios excepcionales se logra que en la vida personal y en los negocios se derriben las barreras mentales y se catapulte el crecimiento, teniendo como punto de partida su propósito”. Este es el concepto principal del libro que además hace un énfasis especial en el impacto de las acciones de un líder en los demás, y cómo a partir del ¿por qué no? se puede empezar a establecer nuevos horizontes.

Líder irreverente compila cien razones para responder a los derivados de esta cuestión principal. ¿Por qué no atreverse?, ¿por qué no puedo ser yo? y entre otras.

La obra, que además está basada en la historia personal de la autora, cuenta el momento en que Adriana halló la diferencia entre trabajar a diario por obligación o compromiso, y hacerlo por pasión y propósito. A su vez, narra cómo esa distinción la ayudó a detectar la forma en la que un líder es capaz de inspirar a su equipo, vencer el miedo y la comodidad, y construir una mejor sociedad.

Para ahondar en la fuente de inspiración de este compendio, P&M habló con Adriana Arismendi, quien resumió el reto de escribirlo y las necesidades de la industria a las que intenta dar respuesta.

“Líder irreverente nace como un reto. Fernando Anzures, fundador y CEO de EXMA, me llamó para preguntarme sobre mi tema especial, lo que me mueve y hace vibrar… Yo siempre he tenido muy claras mis pasiones, pero esta cuestión fue la que despertó el querer conceptualizar lo que es el liderazgo y el impacto que se tiene sobre los demás”, reveló la especialista en mercadeo.

Adriana también aseguró que en el hacer del marketing y en el transcurso de su crecimiento, pudo corroborar que son las personas que hacen parte del equipo y lo que se genera como líder lo que produce un resultado distinto.

Todo este proceso, aseguró la autora, da como resultado un líder que inspira y deja huella en los demás, para cumplir un propósito común; pero sobre todo, para impactar a la sociedad de una forma significativa.

Por la versatilidad del mercado, así como por las situaciones coyunturales de grandes transformaciones de los últimos años, es importante contar con “líderes irreverentes” que estén dispuestos a cambiar las reglas del juego y apostarle a nuevas soluciones. Muy al estilo couching, Adriana identifica esta necesidad para enfatizar en la “irreverencia” (en el sentido crítico de la palabra y no en su concepto arrogante) como el deber ser de quienes dirigen el sector.

“Pretender no cambiar en este momento es no ver lo obvio. No te puedes quedar paralizado mientras el mundo se mueve. Muchas veces da miedo moverse y cambiar por la desestabilización; otras veces los líderes se sientan en la silla del éxito: ya logré lo que quería, la posición que quería, la empresa logra sus objetivos, no tengo nada más que hacer… esto produce estancamiento y que otras organizaciones sean pioneras en el direccionamiento del cambio”; aseveró la autora.