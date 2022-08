En el clásico formato de Creatividad al día de P&M, se registran las campañas que destacan por su creatividad e innovación. Es el caso de Data Tienda, una estrategia de DDB México para WeCapital.

El colombiano Juan Luis Isaza, office head de DDB México, explicó los detalles de la destacada campaña que ganó un Grand Prix en la categoría Glass: The Lion For Change, además de un león de plata en la categoría Sustainable Development Goals. en Cannes Lions 2022.

¿Cuál es el contexto en el que surge esta necesidad?

Las mujeres de bajos recursos en México, así como en gran parte de América Latina, no tienen acceso a créditos. Aunque su comportamiento de pago es generalmente mejor que el de los hombres, es común que sus solicitudes de crédito sean rechazadas. Después de analizar la base real de la problemática, identificamos que el verdadero problema está en que ellas no cuentan con historia crediticia. Es por esto que cuando cualquier institución financiera quiere darle crédito no encuentra su perfil en ninguna central de riesgos y por eso no puede concedérselo.

¿Cuál es el desafío o reto al momento de ejecutar la campaña de cara al consumidor?

WeCapital, una compañía financiera regional en México, que ofrece créditos para pequeñas y medianas empresas y emprendimientos, quería promover la inclusión financiera para las mujeres. Sabíamos que promover el crédito como tradicionalmente se ha hecho no tendría mayor impacto, pues las mujeres que se acercaran a buscar un crédito encontrarían que su solicitud no sería aprobada porque su historial crediticio estaba vacío.

¿En qué consistió la idea o propuesta creativa?

La idea creativa partió de un insight: muchas mujeres de escasos recursos sí cuentan con una historia crediticia. Esta no es formal ni está en el buró de crédito. Pero sí existe: está en los cuadernos de millones de tenderos, carniceros, peluqueros o farmaceutas de México, pues todos estos negocios les han dado crédito por años. Así nació la idea de hacer Data Tienda, una central de crédito cuya información se alimenta con la data que nos proporcionan los tenderos a través de una sencilla aplicación en WhatsApp.

¿Qué esperan lograr con la campaña?

Esperamos que la idea pueda seguir creciendo, favoreciendo a muchas más mujeres y que otros países de América Latina la adopten e implementen. Esperamos que otras instituciones financieras también la usen y así poder seguir creciendo la base de historias crediticias.

Resultados

Desde su lanzamiento, en el Estado de México, en agosto de 2021, está disponible tanto para bancos que quieran consultar historial crediticio a nivel nacional, como para mujeres que quieran recuperar su historial crediticio en la plataforma.

A mayo de este año, más de 10,300 mujeres se habían registrado para crear su historial crediticio.

Los perfiles de más de 2.300 de mujeres registradas en la plataforma han sido consultados para la obtención de microcréditos para desarrollo de negocios o planes de estudio.

Hemos logrado obtener datos de más de 50.000 tenderos de todo el país.

En febrero y marzo de este año se abrió para otras ciudades como Puebla, Guadalajara, Morelia y Monterrey.

Ficha técnica

Juan Isaza, CEO en DDB México

Diego Ortiz, CCO en DDB México

Sergio Briseño, VP Planeación Estratégica DDB México

Rodrigo Alonso Zúñiga, Director Creativo DDB México

José Hernández, Director Creativo DDB México

Marcos López, Director Creativo DDB México

Gerardo Méndez, Director Creativo DDB México

Chantal Silva, Director Creativo Digital DDB México

Roberto Vargas, Web Developer DDB México

Vianey Moreno, Directora de Producción DDB México

Jesús Almazán, Productor DDB México

LaDoble, Compañía Productora

Studios Machina, Producción de Música

Ricardo Vázquez Poch, Director General WeCapital

