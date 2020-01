En términos de tecnología e innovación, el año inicia cada enero en el CES Las Vegas. Los fabricantes de televisores, automóviles, electrodomésticos y más se dan cita para mostrar sus avances. Hoy podemos hablar de vehículos autónomos, dispositivos inteligentes para el hogar, lo último en portátiles, redes 5G… Pero la mejor forma de conocer al detalle el CES Las Vegas 2020 es escuchar las voces de quienes viven esta experiencia “en carne y hueso”.

A continuación, dos asistentes al CES nos compartes sus puntos de vista:

Visión tecnológica

Para Alberto Pardo, CEO y fundador de Adsmovil, los grandes protagonistas de la feria son los desarrollos tecnológicos:

5G

Esta tecnología de celulares, próxima a venir, permitirá una velocidad de navegación entre 25 y 60 veces más rápido de lo que tenemos actualmente. ¿Qué significa eso? Que muchísimos aparatos podrán estar conectados en simultáneo al Internet y funcionar sin problema. También se corregirán defectos como la latencia, que es la demora que tienen las señales de las redes en Internet. Por ejemplo, si a un carro autónomo se le presiona el comando “frenar” y no frena en el acto, puede generar un accidente. Ese es uno de los problemas que corregiría el 5G.

Desafortunadamente, en Colombia y América Latina todavía tenemos un retraso con la adopción de estas tecnologías. Los gobiernos aún están preparándose para poder hacer las licitaciones correspondientes y que los operadores "se monten" en esta tecnología.

Privacidad

Otro tema relevante es el concepto de privacidad, que va de la mano con el tema 5G. Esto sucede porque, en la medida en que todo esté conectado y haya un manejo de datos, también habrá una manipulación de datos de personas. Por ende, el tema de privacidad se hace relevante.

Internet of Things

Hacen presencia los dispositivos conectados a internet, desde cocina, electrodomésticos inodoros a duchas. Por ejemplo, hay duchas que incorporan dispositivos de Alexa. Es decir, que se puede entrar a la ducha y preguntarle cosas a Alexa, poner música o pedirle que grabe algo, si a alguien se le ocurre una idea mientras se está bañando.

Healthcare

Por otro lado se encuentra lo que denominan healthcare. Se están desarrollando dispositivos y aplicaciones que permiten establecer patrones o tendencias, además de monitorear en tiempo real de lo que está pasando con el cuerpo. Un ejemplo son los dispositivos para las personas que no pueden leer correctamente. Se trata de un pequeño dispositivo con Inteligencia Artificial, que no necesita estar conectado a Internet y se puede pegar fácilmente en los anteojos, diseñado para leer textos. Cuando la persona fija los ojos en unos textos y no los puedo leer por alguna razón, este dispositivo los lee y cuenta directamente lo que está leyendo. Lee en 46 idiomas y a una gran velocidad.

La voz

Junto al Internet of Things también se ha venido desarrollando la voz para los comandos. Hasta hoy, todo lo que se ha venido digitalizando ha sido operando por las manos, como los computadores o celulares, pero a través del desarrollo de Alexa, Siri y otros asistentes que reciben ordenes por voz, cada vez toma más fuerza el tema y los fabricantes lo adoptan.

Por ejemplo, Lamborghini mostró un modelo para el cual decidió adaptar Alexa. Al ir en el vehículo se le puede preguntar cualquier cosa. “Esto obedece a la tendencia de que lo seres humanos dejamos de hacer una sola actividad y nos volvimos multitask. Ahora podremos estar haciendo algo con las manos mientras estamos oyendo algo y dando instrucciones por voz”.

Industria automovilística

Otro de los grandes temas que se trató este año en el CES Las Vegas 2020 fue el tema de movilidad o transporte. Todas las marcas de automóviles mostraron sus desarrollos con miras al futuro, implementado la conectividad a Internet. Hyundai lanzó el primer avión autónomo eléctrico que lo adoptó Uber. Así, empezamos a ver una nueva generación de dispositivos conectados a Internet y pensados para solucionar temas de movilidad.

Punto de vista del mercadeo

Carolina Solanilla, presidenta de Navegg en Latinoamérica y Data Chief Officer (CDO) DAN Media Latam, analiza el impacto de esta feria sobre la industria de la publicidad y mercadeo.

En CES Las Vegas 2020 hubo un patrón común y es lo que más impacto generó: todas las innovaciones que estaban presentándose tenían conectividad. Pero, la característica en común es que todos esos nuevos futuros e innovaciones están basados en cómo, a través de los datos, se entiende y se puede predecir lo que las personas van a necesitar, preferir o usar. Está claro que la conectividad de la data a través de la tecnología es lo que va a seguir marcando las nuevas innovaciones en todas las industrias.

En términos de marketing, ver reunidas a personas de todo el mundo deja enseñanzas como que todos estamos preocupados por el hoy, por cómo nos están midiendo, pero escenarios como el CES nos abren los ojos frente a que en el mañana todo será diferente porque todo será inteligente.

Tenemos que ir pensando en cómo desde nuestras compañías y negocios hacemos cada vez más relevante el uso, el pensamiento y la capitalización de la data y la tecnología.

Sobre la innovación

En general, la innovación se trata de cómo las fricciones y tensiones que tienen hoy las personas con diferentes industria y se revuelven cuando una compañía lanza algo que hace la vida más fácil, sencilla y practica. Pero desde el diseño a la ejecución y comercialización hay muchos retos importantes. El reto no es solo traer el producto y servicio a la vida basado en esa necesidad no cubierta, sino cómo verdaderamente en el proceso de ejecución la marca o compañía logra que tenga la distribución correcta, el precio correcto y ahí seguramente es donde hay muchos aprendizajes acerca de qué puede hacer o no exitosa a cada una de estas innovaciones.

“Definitivamente, para las personas que estamos en el mundo de innovación y tecnología es una feria a la que no podemos faltar”, concluye Carolina.

