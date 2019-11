El Marketing Conference Latam fue recibido con una gran acogida por la comunidad de profesionales del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones. Profesionales de todo el país acudieron a la ciudad de Medellín para no perderse ni un segundo de la agenda de temas propuesta por P&M para el evento que anualmente presentará y analizará los desafíos del marketing. La segunda línea temática que se presentó fue Martech para crecer.

Desde muy temprano, decenas de asistentes llenaron los pasillos de entrada al evento e iniciaron su interacción con la zona de experiencias del Marketing Conference. Minutos más tarde, Vanessa Diazgranados, Head of Innovation de Kantar abrió la agenda académica, con la primera conferencia del evento.

De acuerdo con María Montaño, del área de mercadeo de la aerolínea LATAM y una de las asistentes al evento, el Marketing Latam es espectacular. “La charla que más me enganchó fue la de Vanessa Diazgranados. Nos dio elementos muy valiosos para aplicar a diario. Reta mucho el tema de la innovación y de cómo reinventarse a diario para entregarles valor a los consumidores”, afirmó.

Por su parte, Ana Carolina López de Uniformes Helo aseguró que “Emilia Restrepo dio elementos muy enriquecedores para alguien que trabaje en el rol Mercadeo. Este tema de la transformación digital está muy

alineado a los frentes de acción de nuestra empresa. El reto diario es cómo centramos en todo en el consumidor; cómo nos repensamos desde la mente del consumidor, para dejar atrás el deseo de hacer lo que creemos que funciona y conocer más a los consumidores”.

Para Juan Sebastián Lopera, director de marketing digital Wplay.co, “la conferencia que más destaco es la de Alberto Pardo, de Adsmovil, porque presentó un reto de futuro sobre el manejo y la regulación de la data de los usuarios en internet”.

Martech para crecer

La segunda intervención estuvo a cargo de Emilia Restrepo, vicepresidenta de transformación digital de Postobón, quien habló de los retos del marketing en la transformación digital. La conferencista hacía parte de la línea temática Martech para crecer.

Emilia hizo énfasis en que la transformación digital se entiende como el uso de las tecnologías innovadoras, datos y conectividad para crear valor, ingresos y eficiencias. Todo ello para remodelar recursos, procesos y la relación con los clientes para hacer más fácil la vida de todos.

“Pero no nos debemos equivocar al pensar que la digitalización de estatus quo es transformación digital. no es transformación digital. Uber creó un nuevo modelo de negocios para utilizar los automóviles particulares y el tiempo libre de las personas en el servicio de transporte. Es decir, se trata de desarrollar nuevas oportunidades”, afirmó Emilia.

“Debemos crear valor. Conocer al consumidor, sus necesidades latentes. Hacer más fácil y práctica la vida de los consumidores”, añadió.

Publicidad

Cuando se refirió a la digitalización del estatus quo, Emilia cuestionó los procesos de digitalización en los que solo se busca crear una plataforma para reproducir medios o información física e invitó a pensar en verdaderos procesos de digitalización. Sobre ello, la conferencista ofreció guías para desarrollar un proceso de este tipo.

¿Qué se ha dicho en Marketing conference?

Con respecto a las demás líneas temáticas y conferencias, estas son algunas de las declaraciones más destacadas de los conferencistas. Vale recordar que, a partir del próximo año, la Zona Premium de P&M pondrá a disposición de los suscriptores de este medio los videos de algunas de estas conferencias.

David Freyre, Fundador y Director IMASD. Conferencia: Marcas centradas en las personas

“Vivimos en la época del despertar de la consciencia: volver a lo esencial, a lo simple, vivir de una manera más holística y equilibrada. Las personas quieren apoyar a las marcas que están haciendo buenas obras en el mundo. Un 66% está dispuesto a pagar más por marcas sostenibles”.

Juan Pablo Consuegra, CEO Facebook Colombia. Conferencia: Cómo ser una marca del futuro

“¿Estamos utilizando los recursos que la tecnología nos ofrece para contar lo que debemos contar? Debemos adaptar nuestras ideas para responder a lo que la gente necesita. Tenemos que entretener a las comunidades. La mensajería es expresión e inmediatez. El 53% de las personas que envían mensajes a las empresas tienen mayor probabilidad de comprarles. Y cada mes, se envían 20 millones de mensajes entre empresas y personas. Tenemos que conectarnos con las personas del mismo modo en que ellas se conectan entre sí”.

Juan Carlos Samper, CEO We are Content. Conferencia: Content marketing y SEO, aliados clave para las estrategias digitales

“¿Porqué es importante tener una estrategia de content marketing dentro del contexto digital? Cuatro razones:

1. las marcas necesitan crear audiencias propias para no depender de los medios en el 100% en su comunicación con los consumidores.

2. Los CPCs crecen en promedio el 27% año por año con estrategias de contenidos.

3. El CTR de adwords es del 2,8% mientras que el CTR del contenido es del 60%.

4. El costo de un visitante y un lead por contenidos puede llegar a ser 99% más económico que por campañas de costo”.

Alberto Pardo, Alberto Pardo, fundador y CEO de Adsmovil. Conferencia: Desafíos de la publicidad en móviles

Los móviles llevan a la automatización del ecosistema y con la automatización llega la DATA. Porque al final del día, lo mejor es llegar a la persona correcta con la información detallada correcta”.

Javier Castro, country manager de Adsmurai. Conferencia: Instagram: del branding al marketplace

“¿Cómo estamos midiendo la efectividad de las campañas? El anuncio mágico NO existe, NO pasa. La campaña mágica, tampoco. Hacer campañas de e-commerce es un proceso y es necesario incluir catálogos e Instagram. Hagámonos una pregunta. ¿Sí estamos midiendo bien nuestro rendimiento?”

José Pablo Arango, director de Colombia Realismo Positivo. Conferencia: Colombia, a pesar de los prejuicios

“¿Les parece correcto que nos traguemos los estereotipos y generalizaciones sobre los colombianos? A mí no. No es justo. Si hay una manzana podrida, no podemos decir que son todas. ¿Este país es una mierda? No, no es así. Tiene problemas, pero tiene cosas muy chéveres y oportunidades. Eso lo dice el resto del mundo: que ve un país con una cara diferente a la que vemos y nos cuesta reconocer a los colombianos”.

