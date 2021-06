Taptap, una empresa de publicidad omnicanal e inteligencia de marketing, anunció una alianza con VIOOH, agencia líder a nivel global en el mercado digital de la publicidad Out Of Home. Esta asociación tiene como objetivo hacer que el Digital Out Of Home (DOOH) sea más accesible y eficaz, tanto para las agencias como para los anunciantes. Por esta razón ofrecerá el acceso a un inventario global, utilizando la inteligencia geoespacial de Taptap para la compra basada en datos de medios omnicanal.

Los mercados claves incluidos en esta asociación son España y Alemania, seguidos de Italia, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros.

La incorporación del Supply-Side Platform (SSP) de VIOOH con el Demand-Side Platform (DSP) de Taptap, ofrece a los anunciantes acceso inmediato al inventario de transporte digital premium, vallas publicitarias y al mobiliario urbano de JCDecaux. De esta forma, les permite planificar y ejecutar campañas en los medios contextualmente más relevantes.

El inventario programático de OOH ofrece transparencia durante todas las transacciones y prevé expandirse para incluir el inventario del aeropuerto a finales de este año.

“Esta integración une el suministro escalable de VIOOH con la inteligencia geoespacial de Taptap, lo que permite una planificación, compra y medición de DOOH más avanzada y reforzadas por múltiples conjuntos de datos que conecta el entorno online con el offline”. Así lo aseveró Álvaro Mayol, Chief Product & Technology Officer en Taptap Digital. Por su parte, Gavin Wilson, Chief Revenue Officer de VIOOH, comentó: “Nuestra asociación brindará a más anunciantes acceso a una plataforma de activación de medios de alta calidad, targetizada y flexible para sus campañas de OOH”.

La alianza ofrecerá un medio one-to-many flexible que se adapta a los presupuestos de pequeños y grandes anunciantes. Además, VIOOH garantiza un riguroso proceso de moderación de creatividades para asegurar la autenticidad de todos los datos y brindar a las marcas la oportunidad de alcanzar audiencias en un entorno sin fraudes.

Los anunciantes también podrán aprovechar Sonata Location Intelligence, la plataforma de inteligencia geoespacial de Taptap, para evaluar, analizar y seleccionar posibles ubicaciones de la publicidad digital OOH con un alto alcance y con afinidad de audiencia.

El DSP omnicanal, otro de los servicios, facilita la compra y la planificación del DOOH, junto con otros canales, para una campaña más eficaz con varios puntos de contacto. Smart Groups, una nueva función del DSP para compras más targetizadas del DOOH, permite que los usuarios agrupen pantallas con configuraciones personalizadas (incluidos CPM, creatividades y pacing).

El DOOH programático también se puede utilizar como una solución independiente o como una parte importante de una campaña omnicanal. De esta manera, se ofrece a los anunciantes la oportunidad de aprovechar un canal brand-safe de alto impacto en un ambiente incierto y cambiante como es el de la actualidad.

