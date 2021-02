El 23 de febrero será la nueva fecha de cierre de votaciones del Top 10 P&M 2020; una semana más de la fecha anunciada inicialmente. Este nuevo plazo se establece por las peticiones de la comunidad para extender el periodo de tiempo en el que pueden votar por sus favoritos en las diez categorías y menciones especiales.

Este año P&M dispuso unos requisitos para que que solamente la comunidad informada del sector del mercadeo y las comunicaciones pudiera participar en la elección de las mejores campañas, agencias y líderes del año. Así pues, podrán votar únicamente los suscriptores activos de la Revista P&M o la Zona Premium P&M; los directivos de agencias que participaron en el estudio Panel de Presidentes de Agencias P&M 2020 o los directivos de mercadeo que participaron en el estudio CMO Tracker P&M 2020.

También, los asistentes registrados en los eventos CMO Tracker P&M 2020, Women to Watch 2020, IABday powered by P&M, Marketing Conference Latam 2020 o Creative Conference Colombia 2020. Así como los usuarios registrados en la plataforma Clickmeeting de Time OUT P&M o quienes reciben el newsletter PyM Digital.

Para quienes no cumplen con ninguno de los anteriores requisitos, P&M desarrolló unas transmisiones de Días de Campaña en las que se dan a conocer algunos de los casos, agencias y profesionales nominados. Todos los asistentes a estos Live quedan habilitados para ejercer su voto.

Si aún no se ha registrado, ¡descuide! El próximo martes, 16 de febrero, tendremos la última transmisión de Días de Campaña con los nominados a Mejor Profesor de Mercadeo del Año. Inscríbase haciendo clic en este enlace y asista al evento. Al día siguiente, le llegará un correo informándole que está habilitado para votar; junto con su usuario y código de jurado para ingresar a la plataforma: https://revistapymtopten.com.co/search.php

