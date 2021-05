El IAB day 2021 powered by P&M cerró después de dos días de conferencias, paneles y talleres en torno al ecosistema digital. Se trató de un evento que convocó a expertos y profesionales para presentar tecnologías, tendencias, metodologías, y casos. Estos son los 10 temas de conversación que deja el IAB day 2021 powered by P&M.

Durante las dos jornadas, cerca de 1.200 asistentes participaron de la agenda de contenidos propuesta por el evento. Aunque los temas de conversación fueron diversos, vale la pena destacar algunos de los puntos tratados, sobre los cuales valdría la pena seguir hablando más adelante.

1. Analítica y experiencia

Esteban Guerrero, Managing Director de Accenture Interactive se refirió a cómo el mercadeo está cambiando de paradigma. Con mayor conocimiento y data sobre el consumidor hay mayores exigencias en cuanto a la experiencia que brindan los productos y servicios. Y para interpretar la data se necesita analítica.

“Necesitamos definir una nueva manera de abordar al consumidor para explicar el mundo actual. Las inversiones ya están dejando de rentar lo mismo. La curva del customer experience cada vez se va aplanando. El consumidor, que se veía por medio de touchpoints aislados, ahora espera la experiencia completa de principio a fin”, declaró.

2. Estrategias de influencia

Neal Schaffer, aliado de Clout Latinoamérica, Fractional CMO, experto en estrategias con medios sociales, cuestionó la forma en que se diseñan las estrategias de comunicación, publicidad y mercadeo a través de influencers. Presentó varias alternativas sobre cómo crear contenido orgánico apoyándose en este tipo de estrategias. A la vez, mencionó que en Latinoamérica existen los siguientes problemas en la gestión de influencers:

No se comprenden las capacidades reales de este marketing.

Se piensa que solo es comprar un “espacio” en los canales de los influenciadores

No se trabaja con influenciadores de una forma apropiada para crear relacionamiento.

Seleccionan influenciadores basados en valores superficiales.

Compran acciones de influenciadores con altos costos haciéndolas ineficientes.

3. Sesgos en la comunicación

Precisamente ese fue el título de la conferencia de Adriana Pineda, directora estratégica de The Juju, y es uno de los temas de conversación que deja el IAB day 2021. Adriana hizo énfasis en la necesidad de repensar las comunicaciones corporativas y de marca, para que sean incluyentes y diversas. Al respecto, dio cinco recomendaciones:

Consciencia: “El primer paso es tomarla sobre nuestros propios sesgos. Todos tenemos sesgos inconscientes. Debemos asumirlos para tomar las medidas necesarias para detectarlos y cambiarlos”.

Preguntar: ¿Cada mensaje que estamos creado tiene una imagen equilibrada de género o tiene un sesgo? ¿Qué tipo de historias estamos contando? ¿Hay suficiente diversidad representada?

Capacitar al equipo : Mantener actividades de sensibilización, teniendo dentro de los equipos a líderes en estos temas para ser conscientes de los sesgos. Es importante estar evolucionando al ritmo de la sociedad.

Usar las herramientas disponibles: Apoyarse en su agenda, incluir especialistas en su organización. No olvide que hay herramientas gratuitas disponibles a las que se puede acceder para que sea algo permanente.

Apoyarse en los partners, con herramientas al servicio de la industria

4. Redefinición de los medios y de lo masivo

Daniela Rojas, Marketing Science Partner para Retail & E-commerce en Facebook cuestionó las diferencias que existen entre cómo las personas consumen medios o información en Colombia y las inversiones publicitarias.

“Todo parte de la forma en que medimos cada medio y su performance. Reconciliar los resultados entre todos los medios se ha vuelto complejo. El ecosistema de medición está cada vez más fragmentado. La mayoría de anunciantes aún no sabe cómo integrar los resultados de ROI de todos sus canales de marketing y herramientas de medición. Esta realidad suele volverse más compleja con el tiempo”, afirmó Daniela Rojas.

5. Privacidad

Si la data guía al mercadeo, la privacidad determina sus límites. David Cohen, CEO de la IAB señaló que “los consumidores tienen diferentes tolerancias de su privacidad y personalización. Algunos no quieren que nadie les haga tracking. Otros quieren una experiencia personalizada y privada y otros quieren que todo sea una experiencia privada solo para ellos”.

“La misión es armonizar la privacidad, personalización y la comunidad, con los objetivos de involucrar a los stakeholders a lo largo de la industria globalmente”, añadió.

6. Las cookies

Este fue uno de los temas más recurrentes de las diferentes conversaciones que se presentaron durante el IAB day 2021 powered by P&M. Hay un gran debate sobre cómo asegurar las fuentes de información para conocer a los usuarios y consumidores. Pero, a la vez, hay tranquilidad al saber que las alternativas existen.

David Posada, CEO de GroupM en México, fue uno de los conferencistas que habló del tema. “Estos cambios han estado en proceso durante muchos años. Hemos llegado al punto de inflexión. Es algo que ya veíamos venir la industria y Chrome lo está haciendo más masivo por su penetración en el mercado”, declaró.

“El resultado será una limpieza del ecosistema programático, una perspectiva renovada de la data y, en última instancia, un ecosistema publicitario que conviva mejor con las expectativas de los consumidores”, añadió.

7. Acciones con propósito

María López y Felipe Jaramillo, fundadores de Detonante, una plataforma de transformación que se dedica a generar impacto positivo en el país a través de la innovación social y la cultura, se refirieron al rol del contenido en las acciones con propósito.

“La cultura se vuelve ese corazón y elemento que nos conecta y democratiza a todos. Podemos y le damos el valor de rockstars a los líderes y a quienes proponen nuevas maneras de ver el mundo. Es importante crear movilizaciones que se conviertan en cambios posibles desde tu entorno, con contenidos que lleguen profundamente y que puedan modificar comportamientos sociales”, puntualizó María López.

8. ¿De los medios a los contenidos?

La aparición de nuevas formas de consumir contenidos obliga a repensar la forma en que se cautivan las audiencias. También será importante tener en cuenta las expectativas de los usuarios. Las suscripciones a plataformas de video y contenido On Demand están creciendo en Colombia. “Los usuarios empezarán a exigir experiencias como las que tienen con Netflix y Disney+ en las demás plataformas y servicios”, declaró Felipe Sánchez, Chief Strategy Officer de Wunderman Thompson.

Victor Carvalho, Regional Sales Director Colombia de Spotify habló de cómo el consumo de podcast y música han crecido de manera notoria en el país, mientras que Stefanie Klinge, Creative Development, Media and Neuroscience Brand Director Kantar, reflexionó sobre los cambios que se esperan en el comportamiento de los usuarios de cara al consumo de video y contenidos.

9. Innovación y emprendimiento

El ecosistema digital no puede estar exento de la dinamización del mercado. De ahí que los procesos de innovación serán imprescindibles. Max Gómez, Regional Managing Director de Ariadna Communications Group, puntualizó que es necesario cambiar el chip de la tecnología como factor de innovación. “Se trata de entender dónde estamos parados y para qué lo hacemos”.

A su vez, Andrea Arnau, emprendedora e inversionista, señaló que “no solo no todo el mundo sirve para emprender, sino que no deberíamos impulsar a hacerlo a las personas que no tienen esa vocación”. Sin embargo, habló sobre cómo la actitud emprendedora al interior de las empresas sí puede derivar en procesos de innovación que impactarán en el crecimiento de las compañías. “Los líderes deben crear incentivos que estén alineados con los incentivos de la compañía. Que la gente siente que cuando ellos crecen, la compañía y su entorno también”, declaró.

10. Aceleración y transformación

Catalina Isaza, directora de éxito Media, resumió la forma en que las tendencias digitales se aceleraron por consecuencia de la pandemia y el aislamiento preventivo. “El móvil es el rey. Se ha avanzado años en su desarrollo y los medios móviles se convirtieron en la tabla de salvación de los usuarios y las marcas para navegar la nueva realidad”, especificó.

Teniendo en cuenta este escenario, Olga Britto, directora ejecutiva de la IAB Colombia anunció la creación de una alianza entre los diferentes países de habla hispana que cuentan con presencia de la IAB, con el fin de crear el encuentro internacional Beyond Digital. Una cumbre del ecosistema digital que se llevará a cabo de manera virtual durante los días 1 y 2 de septiembre de 2021.

La jornada del El IAB DAY powered by P&M continuará hasta finalizar la tarde del día de hoy y se realiza con el apoyo de Accenture, Admetricks, Adsmovil, Ariadna, Bunkey, Cesa, Canal 1, Caracol Next, Caracol Radio, Cisneros Interactive, Claro Media, Clout, Deeploy, Discovery, el Poli, el Tiempo, Éxito Media, Facebook, Geometry, Indexcol, Live, Lotame, Mkt University, Netbangers, Pluto Tv, People Media, Podway, Publicis Groupe, Publimetro, Pulzo, RCN Radio, RCN Tv, Redacta, Semana, Sunmedia, TapTap, Wunderman Thompson & Adobe.

