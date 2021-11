En esta nueva versión de Women To Watch Series 2021, tuvimos como invitada a Juana Mesa, directora estratégica de ImasD; quien ha trabajado por más de quince años conectando los retos de las marcas a soluciones, desde la perspectiva del diseño estratégico.

“Estoy feliz y dichosa, todavía me cuesta creerlo; cuando veo a las mujeres que han transitado por este reconocimiento e incluso con el equipo de mujeres que me acompañan en esta ocasión, me siento super honrada, pues son mujeres admirables con unas trayectorias impresionantes”, comentó Juana.