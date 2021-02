Por: Leandro Izquierdo, director ejecutivo de la ACEI

Si algo nos caracteriza a los profesionales de marketing es la capacidad de encontrar lo que está oculto, lo que no está a simple vista; la habilidad de identificar oportunidades y cambiar la historia de la gestión de las empresas. Para ello nos contratan, para ser el bastión que lidera el crecimiento y el cambio mediante la capacidad de implementar estrategias diferentes basadas en el conocimiento que hemos reunido de varias fuentes y de la experiencia obtenida, como quien dice, la experticia.

estrategias de mercadeo en la virtualidad

Hoy, inmersos en la virtualidad y con la posibilidad de acceder de forma rápida y económica a millones de datos pareciera que es más sencillo diseñar estrategias ya que contamos con las herramientas; pero la realidad es que temo que estemos perdiendo el tacto que nos da el conocer en el terreno cómo funcionan los mercados y los consumidores. Nate Silver afirma que uno de los riesgos más generalizados de la era de la información, es que, a medida que crece la cantidad de conocimiento existente en el mundo, se puede ensanchar la brecha entre lo que sabemos y lo que creemos saber; y es una verdad que ya estamos viviendo.

¿Lo sabemos todo o creemos saberlo?

Hoy parece que lo sabemos casi todo a través del computador: el comportamiento de los consumidores a través de los canales digitales con el scraping; estudios realizados a través de encuestas vía mail; bases de datos de instituciones que dan datos sobre proyecciones económicas; ventas y estados financieros de las empresas, la industria y el consumo en general; y hasta informes de investigaciones de mercados que nos llegan desde muchas fuentes como las publicaciones en medios de comunicación. ¿Si tenemos tanta información donde está el problema?

La respuesta es relativamente sencilla de responder. Estamos corriendo el riesgo de no saber que es confiable y que no, y que no sabemos cómo manejar tanta data y como extraer y combinar lo fundamental que nos permite crear estrategias innovadoras y diferentes; es decir dar sentido a millones de datos. La virtualidad nos está alejando de ver en el terreno cómo se comportan los clientes y los consumidores, que unos datos o un informe con sus cifras e insights pueden estar escondiendo; estamos perdiendo el olfato que es una habilidad clave del estratega que permite liderar personas y encaminar acciones.

No perder el tacto

estrategias de mercadeo en la virtualidad

Publicidad

Cuando vemos y escuchamos los compradores en el supermercado un sábado entendemos muchas cosas que hay en los datos de los informes y las bases de datos; esa combinación entre los datos y la observación es mágica. Así mismo, el tener un tacto del mercado cercano permite saber en dónde tenemos que investigar y podemos encaminar el tipo y los objetivos de los estudios que vayamos a realizar; también permite internalizarnos entre los insights y confrontar la data.

estrategias de mercadeo en la virtualidad

Muchos profesionales piden a las firmas de investigación ver las grabaciones de las encuestas o ir a campo y presenciar la recolección; este proceso no es en vano y da una clara ventaja comparativa. Visitar las tiendas, los clientes, ver las promociones y materiales en el punto de venta ayudan a sensibilizar y entender los datos de los informes generando criterio con un paso adelante.

estrategias de mercadeo en la virtualidad

Esta nueva era marcada por la virtualidad no nos puede alejar de lo básico y perder el olfato que ha sido fundamental para la creación de estrategias que han llevado al éxito. Vivamos los mercados en el terreno junto con los insights que nos dan los estudios y sigamos siendo la punta de mejores productos para mejores personas.

También le puede interesar: Economía del consentimiento: el usuario y su privacidad en primer lugar

Comentarios