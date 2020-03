Durante los últimos días, las acciones de marca se han volcado a demostrar su empatía con sus clientes, colaboradores y gobiernos. Hemos visto cómo la comunicación de Nike pasó de ser un Just Do It, a un Just Don´t Do It. Con Totto dejamos de estar juntos, para estar más unidos. Marcas como Budweiser y Arturo Calle, nos invitaron a quedarnos en casa. Y así, diferentes piezas y campañas empezaron a llenar nuestras redes de creatividad.

Más allá de la creatividad, es importante resaltar la intención de unirse a una misma voz. De ser empáticos, porque podrían no hacerlo y sencillamente callar. Es por eso que esta nota tiene la intención de mostrarle a nuestros lectores, algunas campañas que nos mostraron el lado humano de las marcas. Algunas voces, que en medio del aislamiento, decidieron unir.

“¡Las marcas deben reaccionar rápido! Primero entendiendo las nuevas necesidades de sus consumidores y luego generando ideas para ayudar a la sociedad. Ese ha sido el adn de los casos que mayor sentimiento positivo he visto de diferentes marcas. Es un momento para volverse útiles y dar la mano a quien lo necesita.” aseguró Esteban Pineda, Regional Country Growth & Operation Lead (Andean Region) de Findasense.

A continuación, les mostramos una recopilación con algunas acciones de marca y campañas publicitarias que han llamado la atención en Colombia.

El lado humano de las marcas desde lo publicitario

Assist Card

La compañía líder en asistencia integral al viajero, compartió un mensaje de concientización frente a la crisis actual por el COVID-19 como parte de su compromiso por el bienestar de todos. “Contagiémonos”, es el nombre de la emotiva campaña que invita a seguir las buenas y silenciosas acciones de aquellos que le hacen frente a la pandemia desde su cotidianidad en distintas partes del mundo

“Decidimos hacer una pieza disruptiva porque en estos momentos hay un exceso de información y, si no llamamos la atención, el mensaje se pierde. Queríamos transmitir un mensaje en el que pudiéramos celebrar a la gente que está haciendo bien las cosas y siendo responsable en esta situación que nos toca vivir como humanidad. La responsabilidad de cada uno de contagiarse de las buenas prácticas es lo que nos va a salvar de esta pandemia”, expresó Alexia Keglevich, CEO Global de ASSIST CARD.

McCANN WorldGroup

McCANN WorldGroup Colombia realizó una campaña que contó con el respaldo de más de 25 empresas e instituciones de todos los sectores. Fue lanzada a través de diferentes plataformas y busca generar un mayor sentido de responsabilidad sobre el importante rol de cada uno en la salud de la comunidad, valorando y protegiendo todo lo que es realmente importante.

“Creemos que, como comunicadores y como anunciantes, es nuestro deber aprovechar las plataformas y el alcance que tenemos para unir voces en un mensaje de conciencia y responsabilidad colectivas que esperamos contribuya, modificando comportamientos, a hacer este difícil momento más manejable para todos y a reducir su impacto”, afirmó Álvaro Fuentes, CEO de McCANN WorldGroup Colombia.

Tecnoquímicas

Otra marca que alzó la voz fue Tecnoquímicas, con una pieza audiovisual que le agradece a los héroes que luchan por la salud y el bienestar de todos: médicos, enfermeras y el resto del equipo hospitalario de los países. A todos ellos les dicen “Muchas gracias”.

Youtube

Con un corto, pero contundente mensaje, la gigante plataforma audiovisual invitó al mundo a quedarse en casa con él, mostrándole todo lo que pueden hacer.

El lado humano de las marcas desde las acciones con propósito

Coca Cola Colombia

La empresa de bebidas líder a nivel mundial, decidió entregar sus canales digitales al Gobierno, para que por medio de estas le comunicara a los colombianos las diferentes medidas y recomendaciones durante el tiempo de cuarentena por el Covid-19.

Para Esteban Pineda CEO de Findasense, “La ayuda de las marcas puede atender directamente la crisis, como en el caso de Coca-Cola Company en Colombia, que puso los canales sociales de sus marcas y pauta para amplificar los mensajes del ministerio de Salud.”

Bavaria

Bavaria entregará 100 mil botellas de gel antibacterial elaborado con el alcohol extraído durante la producción de la cerveza. En alianza con Binner Personal Care, donarán 100 mil botellas a los lugares que estipule el Ministerio de Salud para suplir el desabastecimiento generado por el Covid-19. La compañía dispondrá de sus camiones para hacer la entrega en los lugares indicados.

“Hoy atravesamos una de las situaciones más difíciles del mundo y se requiere de la unión de fuerzas para poder sobrepasarla. Por eso, en Bavaria vamos a convertir el alcohol que retiramos de uno de nuestros productos, para elaborar gel antibacterial y entregarlo a los hospitales y comunidades que más lo necesiten. Sabemos que la demanda de este producto continúa creciendo y ya existe escasez en los centros donde se atienden casos de COVID – 19. Esta es una de las formas que encontramos para ayudar en estos momentos donde la unión de fuerzas hace la diferencia” afirmó Marcel Regis, presidente de Bavaria.

En materia de publicidad, Aguila, una de sus marcas más icónicas, le dejó este mensaje a los colombianos.

Claro

Con el fin de apoyar los esfuerzos del Gobierno Nacional y las autoridades de salud para contener posibles efectos del coronavirus en el país, Claro Colombia anunció que abrirá sus diferentes canales de comunicación para difundir información relacionada con la campaña de prevención y contención.

Adicional a esto realizó la campaña #QuedateEnCasa, incluyendo esa etiqueta en la barra superior de los teléfonos móviles en donde aparece el nombre del operador y dio apertura a 91 canales para gran parte de sus clientes de televisión.

Desde lo creativo generó comerciales referentes al Covid-19, bajo el concepto de su campaña “Para ti primero”.

Colombia Cuida a Colombia

La gran alianza de marcas se ve reflejada en Colombia Cuida a Colombia, que es una iniciativa

impulsada por más de 120 organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, que busca

promover la participación ciudadana para conectar y articular la oferta de diferentes

programas de ayuda en alimentación y salud, con las personas vulnerables que requieren de

ella.

La iniciativa busca CONECTAR la oferta de los diferentes programas de ayuda en

alimentación y salud, con las redes de la sociedad civil, y coordinado con el Gobierno

nacional y local, para complementar la atención que desde el Estado se está desplegando

en esta coyuntura.

Terpel

Terpel donará la totalidad del combustible para transportar más de 108.000 toneladas de alimentos a los municipios de Colombia. Con esta donación, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) podrá movilizar más de 1.800 toneladas de alimentos al día durante 2 meses.

“En momentos difíciles para todos, como este, que jamás imaginamos que llegaría, necesitamos trabajar juntos y de forma coordinada para lograr acelerar el impacto de nuestras acciones. Como Aliado País, en Terpel impulsamos una serie de iniciativas que nos permiten ser parte de la solución al problema del Covid-19 movilizando programas que impactan poblaciones vulnerables y acelerando acciones de instituciones públicas y de la sociedad civil”, señaló Sylvia Escobar, presidente de la Organización Terpel.

