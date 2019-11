Panel de Presidentes es el nombre que le hemos dado al estudio que analiza la visión de los directivos de las agencias, con respecto al mercado de la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones. Aunque el estudio use la denominación presidentes, esto no significa que las agencias independientes o locales no hagan parte del universo de análisis.

En el ranking de las 300 empresas de la comunicación, publicado por P&M en julio de este año, las listas correspondientes a los subsectores de agencias, agencias de medios y agencias de promo y activación referencian un total de 300 empresas (¡coincidencia!) que superan los 1.000 millones de pesos en ventas. Tales empresas son las que conforman el universo de estudio del Panel de Presidentes, cuyos directivos recibieron una invitación para diligenciar la encuesta. 100 de ellos respondieron la totalidad de las preguntas.

Lo anterior deja ver el interés por tener una visión gremial del sector, que haga un diagnóstico de la situación actual de competitividad y de los retos que enfrentan las empresas y sus directivos. Los resultados muestran las preocupaciones comunes de la industria creativa: la incertidumbre ante la transformación digital, los retos de la transformación digital en sí, la consecución y retención del talento humano y las condiciones de negociación y liquidez que presionan el mercado.

De este conjunto, llama la atención la relevancia que toma el talento humano para las empresas, por la complejidad que implica dar soluciones en ese sentido.

Para responder con eficacia ante la transformación digital y las nuevas condiciones del mercado, se necesitan equipos de trabajo flexibles, adaptables, con capacidad de dar respuestas cuasi científicas, es decir, que vengan de la experimentación, entre otros factores.

Pero las empresas tampoco pueden borrar de plano sus equipos de trabajo para instalar unos nuevos, pues esto tampoco asegura los resultados. En otras palabras, se necesita una combinación de formación interna del talento humano, estrategias de retención, incorporación de nuevos líderes y coequiperos de trabajo, además de directivos con mayor disposición a la experimentación y el cambio.

Las turbulencias no han terminado, pero aproximaciones como las que ofrece el Panel de Presidentes, de P&M e Indices, muestran una mejor fotografía de los retos del gremio publicitario. De usted depende trazar y recorrer el camino.

