En los últimos días y entendiendo las circunstancias por las que atraviesa el mundo, múltiples marcas han decidido enfocar sus recursos a mostrar su lado más humano. Diferentes campañas, cambios de logo, donaciones y otras acciones, han sido tendencia en el marco de una pandemia que ha paralizado la economía.

Desde la publicidad hemos visto piezas creativas que invitan a quedarnos en casa y otras a contagiarnos de empatía y solidaridad. Una comunicación volcada a superar la crisis con mensajes emotivos y creatividad. Sin embargo, en los últimos días una iniciativa digital abrió el debate en el mundo publicitario, al pedir que las piezas relacionadas con el Covid-19 no participaran en Cannes o festivales creativos.

Más allá del alcance que esta iniciativa pueda tener, es importante saber qué piensa la industria publicitaria en Colombia al respecto. Por esa razón, hablamos con dos directores creativos y dos profesores, sobre la iniciativa Cannes We Not.

Con la frase “Un buen acto habla más fuerte que un buen anuncio” hace apertura el mensaje dentro de la landing page de Cannes We Not. La iniciativa digital que busca reunir firmas para que las piezas de Covid-19 no sean incluídas en festivales de creatividad, ha generado diferentes puntos de vista, tanto de quienes simpatizan con la petición, como los que no.

Un apartado del mensaje que invita a firmar la petición dice:

“Si logramos que los principales programas de premios prohíban las entradas relacionadas con COVID, enviaremos un mensaje más fuerte sobre cómo se deben gastar nuestros presupuestos publicitarios durante una crisis humanitaria global. Con los premios fuera de la mesa, podemos frenar el impulso de priorizar el reconocimiento de la industria durante una calamidad.

A medida que nos acercamos a una de las horas más oscuras de la historia humana moderna, vamos al lado correcto. No con los premios y la creatividad en mente, sino con el bienestar de la humanidad, la sociedad, nuestros amigos y familias, nuestro futuro y nuestras vidas en mente.”

Teniendo en cuenta esto, consultamos a con dos directores creativos de diferentes agencias y dos docentes universitarios, para conocer su opinión frente a la petición de Cannes We Not. A continuación le presentamos sus declaraciones.

Desde las agencias están de acuerdo con no enviar piezas a Cannes o festivales creativos

John Raúl Forero – CCO en DDB

Estoy totalmente de acuerdo con no inscribir piezas con respecto a COVID19 en ningún festival de creatividad. Este es un momento único para toda la humanidad, donde tenemos que pensar en ayudar y ser solidarios sin ninguna contraprestación a cambio. Ya hay demasiados festivales y muchos reconocimientos en nuestra industria. Nuestra labor ahora más que nunca debe ser la de aplicar esa creatividad para ayudar. A la gente, a nuestros clientes y a nuestros propios equipos.

Pienso que esta iniciativa debería ir mucho más allá. Desde mi punto de vista, no sólo no deberíamos mandar piezas sobre COVID-19 a estos festivales. Deberían NO HABER FESTIVALES este año. Nuestra industria debería destinar todos esos recursos que generalmente se destinan a festivales, a proteger nuestra gente, nuestros equipos y proteger en la máxima medida posible los empleos de cada uno de ellos. Piensen en eso. Cada entrie es el salario de una persona y de una familia en esta época de crisis.

Hoy, los líderes de las agencias debemos ser más responsables que nunca. Tendremos seguramente que tomar algunas decisiones difíciles porque en esta crisis no gana nadie. Pero tenemos la responsabilidad de tratar por todos los medios de que el impacto sea el menor posible. Las crisis sacan lo mejor de nosotros. Pero también lo peor. Y cuando la crisis pase, nuestra gente, nuestras familias y nuestros equipos nos van a juzgar por nuestros actos.

Invito a los líderes de la industria a mostrar su mejor versión. Como profesionales, pero sobre todo, como seres humanos.

Jimena Mesa – Directora Creativa en Los Goodfellas

¡Claro! Estoy de acuerdo con la petición. Creo que en este momento es importante que todos estemos concentrados en encontrar forma de ayuda reales desde los campos de cada uno, más que en los reconocimientos que las acciones puedan traer.

El mejor reconocimiento es que funciona y ayude. Si todo lo que ganara en Cannes estuviera regido por ese principio no habría problema. El problema es que todos sabemos que cuando los “truchos” entran a competir, la efectividad y el propósito real pasa a un segundo plano. Ese es un lujo que nadie se puede dar en este momento. Que se confundan las ganas de ayudar por las ganas de ganar.

Siento que la gran mayoría de marcas lo han hecho con un interés genuino de ayudar y sus acciones han respaldado sus palabras. Muchas marcas han hecho grandes cambios para poder contribuir de alguna forma. Eso me da una muy buena impresión. Se han mantenido centrados en ayudar a resolver el problema en lugar de “aprovecharse” para dar un mensaje y ya.

La academia defiende el reconocimiento en festivales creativos

Durante el Time Out P&M del pasado 26 de marzo, pudimos consultar con nuestros dos invitados especiales, qué pensaban acerca de esta iniciativa. Esta fue la respuesta que nos dieron:

Juan Carlos Briceño – Docente de Marketing de la Universidad del Rosario

Si este año hay campañas con relación a ese tema, no veo razones por las que no puedan participar. Lo que tiene que haber es un tema de coherencia en las marcas, y realmente existe una línea muy delgadita entre el oportunismo y lo real. Yo creo que el consumidor hoy en día es muy inteligente y reconoce cuáles son las marcas oportunistas y cuáles son las marcas que de verdad lo están haciendo de corazón.

Mi postura es que sí deberían participar. Nos tocó vivir en esta coyuntura, esta economía, esta educación y pues también le toco a la publicidad vivir este momento. Entonces para mí, es totalmente válido que participen y ojalá con lo que están haciendo desde la publicidad y las marcas, podamos contribuir a mitigar un poco esta difícil situación por la que estamos pasando.

Paola Andrea Gómez – Docente Universidad Autónoma de Occidente

Deben participar, deben reconocerse. Así como se ha reconocido el trabajo de los médicos y el trabajo de los enfermeros. ¿Por qué siempre a los publicistas y a la gente de mercadeo nos relegan? Nosotros también construimos la historia de esta humanidad. Tenemos mucha responsabilidad en positivo y mucha responsabilidad en negativo en muchas situaciones. Pero si en este momento estamos contribuyendo a generar una sensibilidad, una información y una mejor generación, pues debemos tener presentes a los publicistas y la gente del mercadeo.

Hemos hecho algunas investigaciones incluso desde el aula de clases, de cómo el publicista es un registrador de historias. Nosotros somos tan historiadores como los mismos historiadores. Me disculpan, pero la verdad es así. Estamos analizando el contexto y creo que es mucho más admirable que los publicistas de hoy responden a esta coyuntura. Lo que tantas veces hemos hablado desde las agencias acerca del real time, entonces ¿se puede hacer en el Super Bowl, pero no se puede hacer el cubrimiento de esta situación de pandemia?

Yo creo que es admirable quien responde a esta inmediatez. Quien tiene toda la coherencia de poder generar una propuesta humanitaria. Estoy totalmente de acuerdo, es una coyuntura que tenemos que empezar a enfrentar. ¿Cómo desde la publicidad podemos empezar a ser mucho mas reflexivos?, ¿quienes son capaces de enfrentar la situación que se está viviendo? Debemos generar un mensaje sensible, respetuoso.

