En el último día del festival más importante de creatividad a nivel global, P&M Live tuvo invitados excepcionales en Reaccionando a Cannes Lions 2022 , un espacio de conversación alrededor de los casos destacados de Cannes Lions 2022.

En la última transmisión estuvo Paula Gaviria, directora de Marketing en Yuju Pay, como co-host. Asimismo, se conectaron directamente desde Cannes Juan Isaza, office head en DDB México; Thor Borresen, vicepresidente de Marketing en AB InBev Colombia (marca nombrada Creative Marketer of the year 2022 en Cannes); y Carolina Mejía, chief strategy officer de MullenLowe SSP3.

Los temas que surgen viendo los ganadores de Cannes Lions 2022

Tal como lo mencionó Thor Borresen, la web 3.0 trae cantidad de retos para la industria. Con esta visión coincidió Paula, quien explicó que estos espacios digitales que se ocupan a través de diferentes dispositivos requieren reinvención continua. Además, el panorama permitiría reinventar dinámicas en cualquier parte de ese universo con los activos digitales de las marcas.

“Se trata de usar la tecnología como una ‘gasolina’ de lo que se puede hacer en marketing; no solo hacia los consumidores, sino también en los productos, el valor, la transformación, etc”.

Juan Isaza se conectó con P&M Live y compartió su satisfacción al ver los dos casos ganadores de DDB México: Data Tienda y TikTok Teachers.

Por un lado, Data Tienda, para WeCapital por DDB México, logró que mujeres no bancarizadas pudieran acceder a microcréditos por medio de la plataforma creada. Este caso ganó un Grand Prix en la categoría Creative Data, un Grand Prix en la categoría The Lion For Change y un león de plata en Sustainable Development Goals.

Por otro lado, TikTok Teachers fue una campaña creada para la Federación Mexicana de Sordos A.C por DDB México. Esta iniciativa obtuvo un león de bronce en Cannes Lions 2022 en la categoría Social & influencer.

Respecto a estos resultados en Cannes Lions 2022 para DDB México, Juan Isaza explicó:

“Hace un año me dieron la responsabilidad de la oficina de México, un reto gigante. Yo dije: voy a liderar un equipo para construir la agencia más inclusiva de México sin mala onda ni egos. Ha sido un proceso de transformación grande ya empezamos a ver los frutos. Estuvimos en el primer lugar con el mejor clima organizacional de la red de DDB; los dos casos ganadores responden a esa inclusión”.

Además, Juan hizo énfasis en que ese clima organizacional nace de una frase de William Bernbach, uno de los socios fundadores de DDB:

“La gente que trabaje en DDB debe tener dos características: ser talentosa y agradable. La vida es muy corta para lidiar con bastardos”.

A lo que Isaza agregó:

“Este negocio es suficientemente complejo como para hacerlo con mala onda; acá nunca se sacrifica el buen clima o la buena onda. Aveces es difícil, pero cuando logras generar esa cultura, esto se va construyendo”.

Con este enfoque humano, surgen oportunidades en cualquier parte del mundo, según Juan:

“El propósito siempre es construir un mundo mejor y con un consumidor que espera que seamos suficientemente incluyentes; no creo que sea un tema solo aplicable en Latinoamérica, pero en estos casos se evidenció el poder usar el talento creativo para solucionar problemas”.

Paula Gaviria coincidió con la percepción de Juan, según explicó, la inclusión se puede potenciar con la tecnología y asimismo, permite identificar las tensiones reales:

“Muchas veces trabajamos sobre lo que no es el verdadero problema, por eso hay que entenderlo bien; hacer uso de las cosas sin prejuicios y con paciencia. Los creativos debemos salir a la calle, Cristina Quiñones habla de salir, no hay que ver solo desde afuera el fenómeno sino adentrarnos en él y así resolverlo”.

Carolina Mejía también estuvo conectada con P&M Live compartiendo su experiencia como jurado. Explicó que a partir de un formato de Cannes, los jurados cuentan por qué los casos ganadores son los destacados. De esta forma dejan lecciones para los participantes del festival, sean ganadores o no.

Por ejemplo, a veces se cometen errores al inscribir los casos:

“Uno comete errores en la inscripción. Un error es no inscribir el caso según la categoría, a veces uno inscribe lo mismo pensando que sirve para todos y siempre hay que incluir información de valor según sea el caso”, agregó Mejía.

Por otra parte, en la transmisión se destacaron los casos ganadores de leones este año. David Bogotá se llevó cuatro leones:

Mobile:

Bronze Lion: David Bogotá / Draftline, Colombia – Whtspp Records – Abinbev Budweiser Bud X Records (Influencer / Talent).

Brand experience & activation:

Silver Lion: David Bogotá, Colombia – Royalty Free Bot – Budweiser – AbInveb (Cross-platform Digital Experience).

Radio & Audio:

Silver Lion: David Bogotá, Colombia – Royalty Free Bot – Budweiser – AbInveb. (Food & Drink)

– Budweiser – AbInveb. Bronze Lion: David Bogotá,Colombia – Whtspp Records – Budweiser – AbInbev. (Food & Drink).

De otro modo, Leo Burnett, Wunderman Thompson y Sancho BBDO también fueron premiados en el festival de creatividad más importante del mundo.

Media:

Bronze Lion: Leo Burnett / Starcom Colombia – TikTokMmercials – Davivienda (Use of Social Platforms).

Direct:

Bronze lion: Wunderman Thompson, Bogotá, Colombia – Missing Stock – International Foundation for Reunion + Mudi 3D & AR studio – (not-for-profit / charity / government).

Bronze Lion: SANCHO BBDO, Bogotá, Colombia – The most wanted portrait – Alcaldía de Soacha (gaming).

En el análisis de cierre se concluyó que los casos más destacados del festival tienen características específicas: son escalables, tienen un propósito humano y hacen uso de la tecnología para traducirla en creatividad. Digital for good y advertising for good fueron las frases que cerraron la transmisión del día final de Cannes Lions 2022.

