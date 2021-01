Por: Leandro Izquierdo, director ejecutivo de la ACEI

Arrancó el 2021 de forma agridulce. Ya tenemos vacuna, pero también sabemos que el proceso será lento y que viviremos por lo menos este año entre restricciones. Para nosotros, los marketeros, creadores por naturaleza, seguirá siendo nuestro momento; el momento de mostrar nuestras habilidades dejando atrás una etapa de consumo y entrando a una nueva más humana.

Si algo he aprendido es que donde mientras más crisis existe más oportunidades se presentan; y estoy convencido de que el 2021 será el año de nuevos productos y servicios adaptados a un nuevo consumidor, de la mano de una generación que piensa diferente. La guía de las 4p´s del mercadeo y del modelo Canvas no será suficiente, tenemos que comprender y no solo entender al consumidor; es decir, hacer propio lo que conocemos y ser coherentes con ello en el desarrollo de productos y en la estrategia de llegar a los clientes.

Dentro de la carrera de mantener cuotas de mercado, niveles de venta, márgenes de utilidad no debemos perder la perspectiva del fin primario del marketing, el de ofrecer mejores productos que contribuyan a una mejor sociedad, a una mejor calidad de vida con mejores personas. Siempre tuve la preocupación de que este principio no estuviera claro, ya que es la clave para sobrevivir en un mercado más consiente y precavido.

Vendrán tiempos difíciles este año, no esperemos menos, pero seremos más fuertes y no olvidemos que tenemos la responsabilidad del destino de muchos dentro de las empresas; como el de influir en la vida de nuestros consumidores. Cuando veo la pasión y la sonrisa de los compradores al encontrar un nuevo lanzamiento o una promoción en un supermercado; o tan solo con ver cantar a los niños un comercial que vieron en TV o escucharon en la radio, ratifico por qué escogí esta profesión y este camino de vida.

El altruismo de la publicidad

Muchos ya entendieron el mensaje, lo cual lo confirmé cuando en los reconocimientos 2020 de las categorías que miden las campañas de mercadeo que contribuyen a una mejor sociedad vi cantidades de empresas y marcas solidarias que con innovación y amor dieron un paso al frente. Algunas fueron marcas conocidas otras no tanto, pero al final lo mejor de nosotros está saliendo a flote. No espero menos de este 2021 donde el reto será en cómo decidir cuál será la mejor.

Los restaurantes se reinventaron y nos enseñaron que los domicilios no eran exclusivos de la comida rápida; los centros comerciales lograron lo que se veía casi imposible: los cines se convirtieron en autocines; las marcas de ropa aprendieron a que sin tocar se podía vender; las empresas de tecnología tuvieron su luna de miel y los retailers tuvieron que adecuar sus espacios y su oferta a la nueva realidad.

Gremios, proveedores, Instituciones del Estado y todos los componentes de la cadena de valor también somos parte de este ecosistema; por lo cual estamos decididos a apoyar y facilitar la reactivación con mucha energía y optimismo.

Desperté este 2021 feliz y optimista del futuro, es nuestra razón de ser y somos catalizadores del progreso. Así somos los apasionados de marketing y no espero menos de mis compañeros de viaje.

